Exhiben a Cristian Castro; le ofreció trabajo a una modelo a cambio de algo más ''íntimo''

Fue en 2021 cuando Cristian Castro estuvo en medio de la polémica luego de que varias mujeres se unieran para exhibirlo por invitarlas a su departamento y violentarlas, a raíz del escándalo, el cantante decidió alejarse de la vía pública y fue hasta hace apenas unos meses que reapareció en redes sociales y dio a conocer que se encontraba viviendo en Argentina.

Sin embargo, ahora de nueva cuenta, el hijo de Verónica Castro volvió a ser expuesto en redes sociales por Rocío Galera, modelo argentina, a la cual presuntamente le ofreció trabajo a cambio de tener relaciones con él. Esto fue lo que pasó.

Modelo exhibe a Cristian Castro por ofrecerle trabajo a cambio de un encuentro íntimo

Fue durante el programa "Chisme no like", que Javier Ceriani y Elisa Beristain expusieron una serie de conversaciones y audios en los que Cristian Castro habla con una joven modelo argentina a la que presuntamente quiere que sea la protagonista de su nuevo vídeo musical.

Y es que aunque en un principio ella habría aceptado, las cosas cambiaron de rumbo cuando el famoso le propuso tener relaciones o un encuentro más íntimo para ver si existía química entre ellos y que en el vídeo no se viera "algo sobre actuado"

"Cristian Castro estaba buscando modelo para su nuevo proyecto musical y llamó a la modelo y le sugirió que para ver si había química en el video... La chica se llama Rocío Galera, habló con nosotros, ya tenemos conversaciones con ella", señaló Javier Ceriani.

Posteriormente, las capturas de pantalla una conversación de WhatsApp que sostuvo el famoso con la modelo argentina en el que le hace la propuesta indecorosa.

C: Hola, mi amor

R: Hola Cris, ¿cómo estás?

C: Bien cielo, con muchas ganas de conocerte y tenerte aquí conmigo vida.

R: Sola no puedo ir, no nos conocemos.

C: Cielo, lo estuve pensando y para hacer un video como el que necesito tenemos que transmitir al público que hay piel y química, me gustaría que vengas sola, así tenemos algo más íntimo que me encantaría.

R: Pero no es eso lo que me dijiste, no entiendo a qué quieres llegar.

C: Te soy sincero mi vida, me encantas, por eso quiero algo más para que no quede sobre actuado. Estoy esperando la foto de tu DNI para sacarte el pasaje.

R: Me dejas helada, no creí que me ibas a proponer algo así, te tenía diferente, creí que eras otra clase de persona cuando hablamos y no me interesa.

En otros mensajes que mostraron en Chisme No Like, el cantante le dice a la modelo que está muy jovencita y le hace diferentes cumplidos.

"Qué linda que sos, mi amor, estás hermosa, qué guapa cara, qué hermosa, estás rejovencita, estás hermosa, ¿tenes qué 24 o 25?".

En otro audio, Cristian Castro menciona que le hubiera gustado estar con ella en París:

"Qué linda te ves en la Torre Eiffel, qué linda qué te ves me hubiese gustado estar ahí con vos, ¿con quién fuiste? Mua, mua, conmigo, quiero que vayas conmigo".

Además, en otro de los audios que exhibieron se escucha hablar a Cristian Castro del supuesto vídeo, incluso le dice que la canción se llama "París es una trampa" y le vuelve a pedir que se conozcan, pues eso es lo importante.

Según Javier Ceriani, la modelo estaría sorprendida por el comportamiento que el cantante mostró hacia ella, sin siquiera conocerla.

¿Quién es Rocío Galera, la modelo que exhibió mensajes de Cristian Castro?

Rocío Galera es una modelo argentina que cuenta con más de 80 mil seguidores en Instagram; ella afirma que además del modelaje es psicopedagoga y tiene un negocio de indumentaria.

En febrero pasado, la modelo se vio involucrada en un escándalo debido a que exhibió los mensajes que recibió por parte del futbolista Mauro Icardi, pese a estar casado desde 2014.