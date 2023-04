Federica Quijano reacciona a seÃ±alamiento hecho por Consuelo Duval; la ''amenaza''

CIUDAD DE MÉXICO.— Federica Quijano y Consuelo Duval se han visto envueltas en la polémica luego de que la actriz, comediante y conductora acusará a la diputada federal de Yucatán y cantante de tirar perros en la calle tras rescatarlos.

Sin embargo, ahora el "pleito" que inició en redes sociales la actriz de la serie de comedia "La familia P.Luche" tras el controversial comentario podría terminar en los juzgados, pues la intérprete de "La calle de las sirenas" amenaza con demandar a la actriz.

Federica Quijano advierte que demandar a Consuelo Duval por difamación

En entrevista para el programa de Gustavo Adolfo Infante transmitido en YouTube, la diputada federal por el Partido Verde en Yucatán, manifestó estar muy molesta con el comentario que hizo la actriz a quien consideraba su amiga.

La acusación de que ella abandona en la calle a los perros que rescata, le generó mucho disgusto, por ello estaría dispuesta a demandar a Consuelo Duval por difamación.

"Normalmente me dan igual los comentarios, pero en este caso me sacó muchísimos de onda porque a Consuelo yo la quiero, siempre me manda mensajes y de repente leo su mensaje y dije 'de qué me hablas'", externó la diputada federal.

Federica Quijano también comentó que le mandó un mensaje privado a Consuelo para aclarar las cosas, pero ella no le respondió.

La integrante del grupo Kabah destacó que el comentario de la conductora del programa Netas Divinas le dio mucho coraje, pues lo que escribió es mentira, ya que ella siempre ha dedicado su vida a cuidar a los animales. Incluso Federica puntualizó que pertenece a 80 fundaciones y tiene a cinco perritos rescatados en su casa.

¿Por qué Consuelo Duval "exhibió" a Federica Quijano por tirar perros a la calle?

Janine Patricia Quijano Tapia, mejor conocida como Federica Quijano manifestó que el comentario de Consuelo Duval habría surgido a raíz de que la cantante rescató a una pitbull y posteriormente la adoptó, pero cuando creció atacó a Félix, un perro que también rescató y que tenía un tubo clavado en la cadera.

"Me voy a un concierto y me hablan de mi casa y me dicen: 'Rafa' le mordió la pata a 'Félix'... Les digo 'sálganse y llévense a 'Félix al hospital de San Jerónimo', perdió la pata", detalló la intérprete de "Florecitas".

La diputada federal de Yucatán menciona que tras ese lamentable hecho muchos le dijeron que sacrificara a la pitbull, sin embargo, ella se negó y se la dio a una amiga que hasta la fecha la cuida.

Posteriormente, Federica indicó que rescató a cinco perros pitbull y se los quedó hasta encontrarles una casa, pero en el proceso, los perritos mordieron a Félix, por lo que los llevó a entrenar y luego se los dio a una amiga que hasta la fecha los cuida.

"Me parece una injusticia, me parece un tema de difamación... A ver enséñame en qué momento salgo y lo dejo en la calle, y aparte dice que me mordió un perro, y si me hubiera mordido lo sabrían en mis redes... Si tienes pruebas, adelante, sacalos porque te conviene porque esto es difamación, son cuatro años de multa, cuatro años de cárcel y no está padre", señaló la cantante.

La cantante destacó que sus detractores le tienen sin cuidado, pero que una compañera y amiga la exponga de tal forma en redes sociales la tiene triste y molesta.

"Me parece sumamente injusto y de muy mal gusto que una amiga ponga eso... Estoy súper enojada, yo no entiendo, Consuelo es una mujer brillante, trabaja con Daniela, por qué no le preguntó", mencionó la diputada federal.

Federica Quijano concluyó su entrevista mencionó que está analizando interponer una demanda por difamación, pues le parece injusto lo que se está diciendo sobre ella, además de que afecta su imagen.

"Estoy viendo la posibilidad porque la quiero, pero me da mucho coraje... Que saquen las pruebas, si hay un tema de difamación me voy a ir con todo. De que puedo demandar puedo, porque tengo pruebas de todo lo que pasó", mencionó Federica Quijano quien espera poder hablar con Consuelo Duval antes de proceder legalmente.

¿Le hackearon la cuenta a Consuelo Duval?

En entrevista con el programa Sale el Sol, el hijo de Consuelo Duval, Michel Duval fue cuestionado sobre sí su mamá sería la autora del mensaje que causó revuelo y con el que se "exhibió" a la diputada federal por el Partido Verde, quien presuntamente "abandonó" perros rescatados en la calle.

El actor y cantante afirmó que su mamá fue quien escribió el controversial comentario contra Federica Quijano, pues para los Duval los "animales son seres superiores" que defienden con "garras".

"Seguramente no la hackearon. No, no, no, está familia defiende en específicamente a los perros, pero a los animales en cualquier sentido. No me sorprendería que si alguien merece ese comentario ahí estará (Consuelo Duval) y sino es ella seré yo... )", expresó el hijo de la actriz.

Te puede interesar: Consuelo Duval exhibe a Federica Quijano; la acusa de tirar perros a la calle