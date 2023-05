Alfredo Adame desconoce a su hijo Sebastián ''No lleva mi sangre''

CIUDAD DE MÉXICO.— Alfredo Adame vuelve a protagonizar un escándalo tras las polémicas declaraciones que hizo en contra de su hijo Sebastián Adame Banquells, a quien desconoció. No obstante esta reciente controversia tiene su origen en la pasada participación del exconductor del programa Hoy, quien fue invitado a la marcha del orgullo LGBT+, pese a que el actor ha sido considerado como una persona homofóbica.

En entrevista con el programa Chismorreo, el también exgalán de telenovelas arremetió en contra su hijo Sebastián, quien a través de redes sociales expresó su molestia ante la presencia de su papá en la marcha del orgullo LGBT+ en la CDMX que se realizó el pasado mes de marzo.

Alfredo Adame aprovechó la entrevista para emitir polémicos comentarios, pues además de afirmar que su hijo era un mentiroso y que le importaba un bledo lo que pensara sobre él, también afirmó que a él le enseñaron que "los homosexuales no existen".

"Mi papá me enseñó que el respeto al derecho ajeno es la paz y que no existen ni los heterosexuales, ni los homosexuales, ni las lesbianas, ni los transexuales, ni los travestis. En esa época todavía no se usaba, existen los seres humanos, y a los seres humanos hay que respetarlos", detalló el histrión.

Asimismo, Adame se refirió a su hijo Sebastián como "el tipo" al que apoyó cuando se enteró de sus preferencias sexuales.

Pese a que ha pasado un mes desde que Sebastián Adame Banquells emitió su molestia, Alfredo negó que no haya apoyado al hijo que tuvo con Rocío Banquells.

"Sebastián Banquells es un mentiroso, un muchacho frustrado y amargado, que la madre le echó a perder la vida, se la tiró al caño. Le hizo igual que a los otros dos, los otros dos en otros sentidos", comentó el exonductor del Matutino de Televisa.

Pero el enojo de Alfredo Adame fue tanto que además de decir que "no le importa un bledo lo que piense su hijo Sebastián Banquells", también lo desconoció.

"No es mi hijo, no tiene nada que ver conmigo, no lleva mi sangre, no es hijo de Alfredo Adame. Lo que diga y lo que haga me viene valiendo un sorbete, lo que le pase me viene valiendo un reverendo pepino", externó con efusividad el actor. Alfredo Adame arremete contra su hijo Sebastián

Finalmente, Alfredo Adame aseveró que no quiere volver a ver a Sebastián: "En mi pu… miserable vida lo quiero ver a ese tipo", concluyó.

¿Qué dijo Sabastián, el hijo de Alfredo Adame, sobre el polémico actor?

Mediante su cuenta de Twitter, Sebastián Adame Banquells escribió hace unos meses: "Es muy frustrante. Él no tiene derecho a estar ahí. Él me prohibía decir (que era homosexual) a menos de que fuera para sus entrevistas en contra del cazafantasmas (Carlos Trejo) o porque a él lo atacaban de que yo era gay".

Asimismo, el hijo del actor también aseguró que Adame en vez de defenderlo, lo ofendía. Estás declaraciones, a poco más de un mes y medio de que se llevó al cabo la marcha de la comunidad LGBT+, causaron que el histrión despotricó en contra de su hijo.

