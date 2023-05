Hija de Héctor Parra denuncia a repartidor por robarle, chofer le regresa la despensa

CIUDAD DE MÉXICO.— Pareciera que los Parra nunca tienen suficientes malos momentos... recientemente Daniela Parra, la hija del actor Héctor Parra, denunció a través de redes sociales que ella y su padre fueron víctimas de un robo por parte del repartidor de una famosa aplicación de comida.

Luego de que la joven exhibiera el robo que realizó el chofer de la aplicación, éste tuvo que regresarle la despensa que Daniela iba a enviarle a su padre al reclusorio: “era la comida de mi papá”.

Daniela Parra denuncia a repartidor de app por robarle la comida a de su papá, Héctor Parra

La actriz Daniela Parra ha mostrado su apoyo incondicional a su papá el histrión Héctor Parra, quien desde el pasado 15 de junio de 2021 se encuentra detenido luego de que su otra hija, Alexa, lo acusara de abuso sexual cuando era una niña.

Es por ello que mes a mes le "lleva" la despensa al reclusorio, pero este mayo Parra se iba a quedar "sin comer", ya que de acuerdo con Daniela, el distribuidor de una aplicación de comida robó los artículos que le enviaría a su papá.

Mediante su cuenta de Twitter, la joven compartió un vídeo en el que relató que había pedido comida para que se la llevaran a Héctor a la cárcel, pero el repartidor de un conocida app se llevaron su pedido.

"Amigos, algo terrible acaba de pasar, hoy le hice una despensa a mi papá porque mañana me hacen el favor de llevársela y como no puedo moverme fácilmente, pedí un Rappi para mandárselo, me dijeron que ya estaba ahí, y pues me robaron, me robaron toda la despensa de mi papá", denunció Daniela Parra, quien compartió una imagen en la que se observa al repartidor llevándose las cosas.

De igual modo, la hija del actor publicó los mensajes que le envió al repartido pidiéndole que por favor le regrese las cosas, pues era la comida de un mes que su padre puede consumir dentro de la prisión.

“Le mandé mensaje y marqué. Le dije que lo que estaba haciendo era un delito, me estaba robando. Ya levanté denuncia, pero no pasa nada. Le pedí que me regresara las cosas, pero me bloqueó”, narró Daniela en un vídeo.

Tras la denuncia de la joven, usuarios en redes la apoyaron para que el caso se hiciera viral y pudiera recuperar su despensa, pues como evidenció Daniela, el repartidor la bloqueó.

Gracias a la difusión que su denuncia se popularizó tanto que logró que el repartidor de nombre Abraham le regresará la comida, al final, Héctor ''N'' podrá comer.

Sin embargo, Daniel Parra pidió a la app que tuviera más control sobre la gente que lleva las cosas, asegurando que tienen "un pésimo servicio".

???????? amigos, pues ABRAHAM, el repartidor de @RappiMexico ya se contactó conmigo y quedo de regresarme la bolsa a las 11 am!!!!



EL PODER DE LAS REDES SOCIALES!! uD83DuDE0EuD83DuDE0E gracias a todos por ayudarme a hacer presión y contactarlo! GRACIAS — daniela (@DannielaPr) May 3, 2023

La aplicación de comida le responde a Daniela Parra tras el robo de su despensa

Rappi mediante su cuenta de Twitter se disculpó con la hija del actor, asimismo, indicó que tendrán en cuenta lo sucedido para procurar ser más cuidadosos con los repartidores y así ofrecer un mejor servicio.

Daniela, sentimos mucho las molestias que esta situación te ocasiono. Para nosotros es bien importante lo que nos platicas acerca de los repartidores y lo tendremos en cuenta para continuar mejorando la prestación de nuestro servicio. Un abrazo. Equipo Rappi. — Rappi México (@RappiMexico) May 3, 2023

Luego de que Daniela Parra revisara la comida, dio a conocer que la bolsa de la despensa tenía "algunos rezagos de la noche y una que otra cosa echada a perder". A pesar de lo que le hizo el repartidor, la hija de Héctor le agradeció habérsela regresado.

Cabe destacar que tras pasar casi dos años en la cárcel, y a días de conocer el veredicto que le será otorgado al actor, Daniela se ha mostrado muy confiada de que su papá pueda salir muy pronto de la cárcel pues cree en su inocencia. Alexa la hija de Parra que lo acusó, según Daniela ha sido manipulada por su madre Ginny Hoffman, quien al parecer nunca superó su separación del actor.

