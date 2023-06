Wendy de ''Las Perdidas'' se convierte en actriz de Televisa; trabajará con Juan Osorio

CIUDAD DE MÉXICO.— Hace tan solo unas semanas, pocos sabían con seguridad, quién era Wendy Guevara, sin embargo a días de cumplir un mes desde el inició de la transmisión de La Casa de los Famosos México, la influencer originaría de Guanajuato se ha vuelto en la estrella del programa de Televisa.

Pero la integrante de "Las Perdidas" no solo se ha convertido en la favorita del público que sigue el reality show, también es la nueva actriz de la televisora de San Ángel, pues a pesar de seguir dentro del programa, ella ya consiguió un papel en un melodrama del productor Juan Osorio.

En fechas recientes, el también papá de Emilio Osorio, otro integrante de La Casa de los Famosos, se presentó a las afueras del programa para mostrar su apoyo a su hijo.

Aprovechando su visita, el productor le hizo saber a Wendy Guevara que saliendo del reality show su carrera como "famosa" no acaba ahí, pues ahora además de ser una exconcursante de un programa de Televisa, también sería actriz de dicha televisora.

El exesposo de Niurka sin saber si la influencer guanajuatense estaba en compañía de Emilio, le pidió al joven informarle a la creadora de contenido que a su salida le espera un papel en una telenovela que el producirá.

Tanta sería la emoción de Wendy al escuchar la declaración de Juan Osorio, que ésta al momento de agradecerle hasta las palabras se le complicaron: “Gracias papá Emilio!”, para después corregir: "¡Digo papá Juan!, ¡Ay pend*#$%!”, dijo entre risas la creadora de contenido.

Juan Osorio hace poco concluyó las transmisiones al aire de su melodrama "El amor invencible", por lo que hasta el momento no se sabe con exactitud qué personaje hará la influencer trans, sin embargo, el productor afirmó que Wendy sí tendrá un papel en su próxima producción.

"Wendy dijo que quería estar en una novela y le prometo que va a estar en una telenovela, no sé qué personaje, pero me encantó que lo pidiera dormida, es padre, es un sueño que se le va a hacer realidad", fue lo que expresó Osorio.

Pese a desconocerse qué papel interpretará la integrante de "Las Perdidas", el público ya le augura un gran éxito a la influencer y a la telenovela en la que debutará la joven.

Aunque muchos han aplaudido la promesa de Juan Osorio, la realidad es que no fue iniciativa suya que Wendy Guevara se convirtiera en una actriz de Televisa.

El origen de esta propuesta tuvo que ver con una noche de insomnio. Resulta que dentro de La Casa de los Famosos, la chica trans comparte cuarto con Sergio Mayer, Poncho de Nigris, Apio Quijano, Nicola Porcella y por supuesto, Emilio Osorio, el hijo del productor.

Por lo tanto, en una noche en la que Wendy no podía dormir, comenzó a cuestionar a sus compañeros sobre algunos rumores en los que se vieron envueltos, sin embargo, con el también hijo de Niurka decidió “negociar” sus votos.

Fue de este modo que la integrante de "Las Perdidas" le pidió a Emilio que hablara con su papá para conseguirle un personaje en una novela de Juan Osorio.

“Emilio dile a tu papá que me meta a una novela y no te nomino”, a lo que Emilio respondió, “Papá, mete a Wendy a una novela para que no me nomine”, este pequeño diálogo hizo reír a miles de televidentes que no se pierden La Casa de Wendy.