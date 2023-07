Paran rodaje de varias producciones

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).—La noticia de que los actores de Hollywood se unen a los guionistas en una huelga contra los grandes estudios para exigir mejores condiciones laborales, entre ellas un pago más justo correspondiente a las ganancias que se están produciendo por la distribución en plataformas de “streaming”, ha dejado en incertidumbre no sólo a la industria del cine y la televisión, sino también a los espectadores que no saben qué pasará ahora con sus historias favoritas.

Con el paro que ya habían hecho los escritores, miembros del Sindicato de Guionistas de Estados Unidos (WGA) algunas producciones como “Capitán América”, “Deadpool 3” y “Wonder Woman”, que estaban en proceso o incluso en filmación se vieron amenazadas, pero ahora con la decisión del Sindicato de Actores de Hollywood (SAG-AFTRA) algunos estrenos quedarán en pausa indefinidamente.

Estas son algunas de las series que se pausan o ya se cancelaron por la inactividad de los creadores:

“Stranger Things”. De cara a su quinta temporada los hermanos Duffer, creadores de esta historia de terror y aventura sobre la misteriosa desaparición de los niños de un pueblo , manifestaron su apoyo a los guionistas a través de sus redes sociales y por esa razón decidieron pausar el proceso de estreno de esta última parte de la serie más popular de Netflix.

“Yellowjackets”. Aunque el famoso equipo de fútbol femenil protagonista de esta serie es conocido por ser un superviviente, en esta situación de la vida real no fue así, pues su cocreador Bart Nickerson aseguró que “definitivamente se retrasa” la tercera temporada debido a la ausencia de guionistas, desde mayo.

“The last of us”. Esta historia post apocalíptica protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey luchó por continuar su segunda temporada a pesar de no tener los guiones terminados cuando la huelga de escritores estalló en mayo; se basaban en la escritura del videojuego, pero ahora sin actores será imposible continuar con la serie de HBO Max.

“Game of thrones”. George R.R. Martin, el autor de esta historia de fantasía anunció en mayo que la oficina de escritura se mantendría cerrada mientras la huelga de guionistas durará, lo que terminó con las esperanzas de los fans de ver una nueva entrega del relato más vendido del escritor y una de las series más exitosas de HBO Max.

“Severance”. Adam Scott cautivó al público a través de Apple TV+ con la historia de un hombre que es sometido a un proceso de división quirúrgica entre sus recuerdos profesionales y personales.

Sin embargo para una segunda temporada que ya había sido anunciada en abril del año pasado hubo problemas en cuanto a la inversión de los guiones, lo que terminó por paralizarse con la huelga y ahora, aunque no ha sido cancelada, si fue oficialmente suspendida por tiempo indefinido.

“Cobra Kai”. En proceso de escritura de la sexta temporada de esta historia sobre karate, su co-creador John Hurwitz anunció que detendrían la realización.

“Odiamos hacer huelga pero sí debemos hacerlo, lo haremos con fuerza. Lápices abajo en la sala de escritores de la serie Cobra Kai”, escribió Hurwitz.

“The Sandman”. Una de los más recientes afectadas fue esta serie de Neil Gaiman, que anunció a través de sus redes sociales la suspensión de actividades una vez que la huelga de actores estalló.

Otras de las que se podrían ver afectadas tanto por la creación de guiones, la ausencia de actores en el set o las negociaciones fallidas son “Slow Horses” y “Bad sisters”, de Apple TV+; “Industry”, “The White Lotus” y “El día del chacal” de HBO Max; “Andor” y “Allien”, de Disney+; “Padre de familia” y “American Dad”, de Star+ así como la temporada 4 de “Emily en París” y la séptima de “Billions”, en Netflix.

Mientras que por parte de “House of the Dragon”, han anunciado que la huelga no afectará pues además de que los guiones ya estaban escritos cuando la primera huelga surgió, sus actores europeos están afiliados a una unión laboral diferente a la que hoy protesta, por lo que decidieron no parar la grabación.