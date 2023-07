'El Capi' Peréz confiesa sí sostiene un pleito con Wendy Guevara de La Casa de los Famosos

CIUDAD DE MÉXICO.— La Casa de los Famosos México es una producción de Televisa que ha rebasado fronteras, pues conductores y programas de la competencia (TV Azteca e Imagen Televisión) han hecho mención del reality show.

Pero también, dentro del programa de Televisa se ha hablado de los "rivales". Tal es el caso de 'El Capi Pérez', quien es uno de los talentos de la televisora del Ajusco, y de quien Wendy Guevara habló hace unos días durante su estancia en La Casa. No obstante, el conductor de Venga la Alegría ha revelado qué ha pasado con el presunto pleito que sostienen.

¿Qué sucedió entre 'El Capi Pérez' y Wendy Guevara? La integrante de ''Las Perdidas" revela si despreció al conductor de VLA

Hace unos días, se volvió viral un vídeo, en el que la influencer transexual se encuentra conversando con Paul Stanley. En la charla, Wendy Guevara le revela al conductor del programa Hoy el motivo por el que 'El Capi' Pérez estaba enojado con ella, a tal grado que, se dio cuenta de que el presentador de TV la había dejado de seguir en redes sociales.

Y es que de acuerdo con el relato de la integrante de ''Las Perdidas", Luis Caracheo, quien llevó el management de "Las Pérdidas" durante una época, fue quien recibió una invitación del también conductor de La Resolana para que la influencer apareciera en uno de los programas dominicales de Pérez.

Sin embargo, ella le dijo a Caracheo que no quería asistir, pero aclaró que no fue un desaire, sino porque las grabaciones del show se llevaban al cabo el día en que Wendy iba a descansar, luego de una ardua jornada de trabajo. Pero sobre todo, porque ya tenía contemplado visitar a su familia en León, Guanajuato, ciudad de la que es originaria.

"No fue por mam*#$%, wey", explicó a Stanley mientras se encontraban conversando en la sala de la casa.

"Porque no me siento la gran ch*ng#$% ni la artista perrísima ni nada, pero yo no quería, era los días que yo descansaba después de un show y yo decía: 'Ay, yo quiero estar en mi casa', ¿si me entiendes?, en mi ciudad, en León... Y ya luego vi que me dejó de seguir", detalló Wendy.

La influencer trans quien se ha convertido en la favorita del programa, continuó comentándole a Paul que no sabía si quizá, Caracheo u alguien más pudo explicarle al también comediante el porqué declinó ante la invitación.

Wendy mencionó que esperaba que el también locutor, supiera el verdadero motivo por el que no asistió, pues consideró que no le había dado motivos para que se disgustara con ella.

Cabe destacar que, en toda la conversación Wendy Guevara manejo un tono preocupado pues, también destacó que, en otras ocasiones en las que tuvo la oportunidad de tratar a 'El Capi' Pérez, él se portó muy amable con ella, por lo que no le gustaba pensar en la idea de que se había ganado su antipatía.

Asimismo, la joven de 29 años recordó que en una ocasión en la que por primera vez tuvo que usar un apuntador, también conocido como "chícharo", estaba nerviosa y se le dificultó mucho, pero 'El Capi" la alentó y le mencionó que era muy normal que se equivocara.

"Yo me equivocaba y el bien lindo, ese c*br #$% es como banda, como tú, así banda", le dijo a Stanley mientras éste reía por la forma en que la influencer le narraba su anécdota.

"Yo le decía: 'Ay, perdóname, me equivoqué otra vez', y él me decía: 'No, Wendy, no te preocupes, wey, así empezamos todos, no pasa nada', pero p*inch #$% palabras raras me ponían", concluyó la participante de La Casa de los Famosos México que quieren que gane.

'El Capi Pérez' le "responde a Wendy Guevara; aclara si siguen en pleito

La respuesta del presentador del matutino de TV Azteca no se hizo esperar, pues 'El Capi' Pérez hizo un comentario en su cuenta de Instagram, en la que aseguró que no sabía por qué ya no seguía a Wendy Guevara.

Asimismo, el conductor de TV Azteca señaló que ese tema ya estaba más que arreglado, pues ya había vuelto a seguirla.

"No sé por qué no la seguía, pero ya la seguía", escribió acompañado de dos emojis que connotaban una sonrisa y una mano arriba.

'El Capi' Pérez fue aplaudido por abordar la situación de forma positiva y no "echarle más fuego a la leña".

