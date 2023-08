Juan Gabriel. Las mejores canciones para recordar a El divo de Juárez

Juan Gabriel es sin duda uno de los artistas y compositores más reconocidos en México y el mundo; sus canciones traspasaron fronteras y su inigualable talento ha quedado plasmado en cada uno de sus éxitos. Este 2023, el famoso "Divo de Juárez" cumple siete años desde que murió y aquí te haremos un recuento con sus mejores canciones y cuáles fueron aquellas que escribió para otros famosos.

Esta es la lista con algunas de las mejores canciones de Juan Gabriel y la historia sobre cómo surgieron; estas composiciones se pueden considerar como "viejitas" pero sin duda son las que siempre suenan en fiestas, reuniones y hasta para pasar las penas de un corazón roto ¿por qué no?.

1. Querida:

Pese a que hay quienes creen que su más grande éxito está también dedicado a su madre, hay algunos biógrafos que opinan que está es una canción de amor dedicada a su ex manager, Joaquín Muñoz, a quien conoció en el famoso bar Noa Noa.

Muñoz es abogado y fue su representante en los 80; se dice que mantuvieron una relación y que fue a él a quién le escribió y dedico está canción. Cabe mencionar que es él quien hasta el día de hoy mantiene su versión sobre que Juan Gabriel está vivo y regresará a los escenarios.

2. Amor eterno:

Sin duda alguna uno de los éxitos más icónicos de "El divo de Juárez". La historia más aceptada sobre ‘Amor Eterno’ es que se trata de una canción que Juan Gabriel dedicó a la memoria de su madre, la señora Victoria Valadez, fallecida en 1974.

De acuerdo con el periodista Gustavo Pérez, Juan Gabriel estaba en Acapulco cuando se enteró de su muerte; es por eso que de ahí surge la frase: ”Tu eres el amor del cual yo tengo el más triste recuerdo de Acapulco”.

3. Noa Noa:

Canción inspirada en los inicios musicales de Juan Gabriel. El nombre "Noa Noa" es el primer lugar en el que el mexicano se presentó y cantó ante un público. En aquella época se hacía llamar como Adán Luna y en este bar fue que comenzó su carrera musical.

Estaba ubicado en Ciudad Juárez y existió hasta el 17 de febrero del 2004 cuando un incendio acabó con sus instalaciones. Actualmente al parecer funciona sólo como estacionamiento público.

4. Así fue :

Juan Gabriel conoció a Isabel Pantoja a finales de los años 70 y desde el primer instante se volvieron en amigos muy cercanos. La amistad entre ambos nació justo después del distanciamiento entre él y Rocío Dúrcal.

Luego de varios años de amistad, Juan Gabriel le escribió un álbum completo a la cantante, pero la canción que más destacó fue ‘Así fue’, que luego ambos interpretarían juntos.

La historia de este éxito se remonta al año 1988 cuando Juan Gabriel le propuso matrimonio a Isabel Pantoja, pero lo rechazó y esto fue confirmado por ella misma en el 2019 durante una entrevista para el medio ‘Telecinco’.

“Cuando mi hijo tenía cuatro años, él (Juan Gabriel) quería que yo fuera su esposa y yo le dije ‘no puede ser’. Y te lo confieso, donde quiera que estés, muchas veces me he arrepentido de no haberlo hecho”