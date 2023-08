Humberto Zurita confiesa qué ocasionó la muerte de su esposa Christian Bach

CIUDAD DE MÉXICO.— Humberto Zurita y Christian Bach fueron una de las parejas más queridas de la farándula mexicana, por ello cuando murió la actriz muchos demostraron empatía con el actor, quien quedó viudo, pero afortunadamente siempre ha contado con el apoyo y cariño de sus hijos, Sebastián y Emiliano, fruto de su matrimonio con la fallecida actriz argentina.

No obstante cuando Christian Bach falleció se especuló sobre su muerte y debido a que Zurita no quiso aclarar ni desmentir los rumores, el deceso de la actriz se vio empañado por la controversia. Pero, a poco más de cuatro años del fallecimiento, Humberto habló por primera vez sobre la enfermedad que le ocasionó la muerte a su esposa.

¿De qué murió Christian Bach? Humberto Zurita confiesa que enfermedad le quitó la vida a la actriz

En entrevista con Anette Cuburu, quien ahora cuenta con un programa en YouTube, el actor habló por primera vez sobre la enfermedad que atacó a su esposa, Christian Bach, quien lamentablemente perdió la vida de manera sorpresiva en febrero de 2019.

La confesión de Humberto Zurita surgió luego de que en la plática que sostuvo con la también exconductora del programa Venga la Alegría, ésta le cuestionó al actor sobre cómo fueron los últimos días con vida de Christian Bach.

Ante esta inesperada pregunta, el protagonista de la telenovela "Alguna vez tendremos alas" inmediatamente mostró su cara de asombro. Sin embargo, a diferencia de otras ocasiones, el actor decidió romper el silencio y responder.

Fue así como, tras recordar cómo fue su noviazgo y matrimonio con la actriz, Humberto Zurita se sinceró y confesó que su esposa tuvo fuertes complicaciones por el cáncer.

Pese a que el histrión confirmó que un maligno cáncer le arrebató la vida a la mamá de sus dos hijos, el actor del melodrama "Capricho" fue muy contundente al mencionar que no daría más detalles, pues así lo quiso la actriz nacida en Argentina.

"La gente sabe que ella (Christian Bach) agarró un cáncer", expresó el histrión ante la cámara de "Anetteando", nombre del canal de YouTube de la exconductora del matutino de TV Azteca.

Finalmente, el considerado 'galán de las telenovelas' explicó que no es que no quiera hablar de la muerte de la argentina, pero destacó que pese a ser una figura pública, su vida no es un show, además de que le guarda un eterno respeto a su mujer.

"Cuál fue su proceso y todo eso se queda con ella. Así lo quiso ella. A mi no me gusta hacer un show de mi vida, pero es un respeto a mi mujer. Ese tema sí lo guardamos", sentenció el histrión quien está próximo a cumplir 69 años de edad, este 2 de septiembre.

Cabe destacar que, Humberto Zurita, quien actualmente sostiene un noviazgo con Stephanie Salas, por varios años mantuvo en completo hermetismo el tema de la muerte de Christian Bach, pero sorpresivamente ahora dio importantes detalles de los problemas de salud que presentó su amada esposa.

