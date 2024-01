MÉRIDA.— Kimberly ‘La más preciosa’ y su esposo Óscar Barajas han vuelto a dar de qué hablar, pues la pareja protagonizó una tremenda pelea en plena transmisión en vivo.

De acuerdo con algunos medios, la pelea habría sido tan fuerte que hasta la policía habría intervino.

Tras esta polémica, la influencer transexual confirmó que su marido la abandonó y él afirmó que sí terminaron y que su esposa le devolvió el anillo de matrimonio.

Así fue la fuerte pelea de Kimberly ‘La más preciosa’ y su esposo Óscar Barajas

La madrugada de este domingo 7 de enero de 2024, en TikTok se viralizó una transmisión en vivo de la también amiga de Wendy Guevara desde la habitación de un hotel en Mérida, Yucatán.

Dicho live de inmediato atrajo la atención de decenas de internautas, debido a que Kimberly y su esposo se enfrascaron en una acalorada discusión, pues la creadora de contenido acusó a Óscar Barajas de consumir drogas y violentarla.

No obstante, luego de unos minutos su en vivo desapareció de su perfil de TikTok, aunque algunos cibernautas la grabaron por lo que la recompartieron.

¿Cómo o por qué inició el pleito entre Kimberly ‘La más preciosa’ y su esposo Óscar Barajas?

Durante la transmisión en vivo que Kimberly ‘La más preciosa’ hizo y luego borró, ésta inició confesándole a sus seguidores que temía por su seguridad.

Asimismo, la originaria de Guanajuato acusó a su marido de haber consumido drogas y explicó que le pidió dejar la habitación.

Sin embargo, mientras ella decía ante la cámara lo que estaba sucediendo en su habitación, la voz de Óscar Bajaras se podía escuchar de fondo, además de que aparentemente estaba llorando el hombre.

Pero el en vivo continuó, por lo que se pudo escuchar cómo la discusión entre la pareja fue escalando, incluso Kimberly pidió la intervención de la policía.

De igual modo, en el vídeo se pudo observar a Óscar Barajas metiendo ropa en una maleta, mientras le pedía a su esposa que deje de grabar, pero la influencer trans continuó y le mencionó que hacía el live debido a que temía por su integridad.

“Él solito se va porque quiere. Manas, yo prefiero quedarme en el live porque me da miedo”, explicó Kimberly; pero su esposo intervino para decir que él fue quien había recibido amenazas de parte de ella.

La pareja se acusó mutuamente de haber consumido drogas durante la fiesta del “yucateco”, incluso se escuchó a Óscar señalar a la influencer de haber supuestamente ingresado a un baño en compañía de una persona, quien le habría suministrado drogas durante la fiesta.

La Policía Municipal de Mérida “tuvo” que intervenir en la pelea de Kimberly ‘La más preciosa’ y su marido

Luego de la intensa discusión que sostuvo Kimberly y Óscar, un trabajador del hotel llegó a la habitación y le informó a la pareja que la Policía Municipal se encontraba abajo y les preguntó que si la situación ameritaba su ingreso.

En ese momento se escuchó a Óscar explicar que él está a punto de irse del lugar, y que no era necesario el ingreso de los policías.

Luego de que Barajas abandonó la habitación, Kimberly Irene comentó que decidió hacer el live debido a que su esposo desconectó el teléfono de la habitación y le quitó sus tarjetas de crédito.

Pese a la fuerte pelea, la creadora de contenido no descartó la posibilidad de reconciliarse con su marido.

“Si él quiere regresar conmigo, debe jurar dejar su maldito vicio. Gracias por estar conmigo. A mí me vale que se haga público esto a que digan ‘matan a la Kimberly y nadie supo por qué’”, detalló la amiga de “Las Perdidas”.

¿Óscar Barajas y Kimberly ‘La más preciosa’, terminaron su matrimonio? Él afirma que sí

El matrimonio de la influencer transexual y su esposo Óscar Barajas aparentemente llegó a su fin a menos de un mes de que la pareja se casó en León, Guanajuato.

Luego de la fuerte pelea que protagonizó Kimberly ‘La más preciosa’ y su esposo Óscar Barajas, éste realizó una transmisión en vivo en la que se dejó ver en las calles de Mérida.

ZAAAAZ 🐍🐍🐍¡SE LES MURIÓ EL AMOR Y TRONARON COMO EJOTE!

ÓSCAR BARAJAS MARIDO LA KIM la+ LO ECHARON A LA CALLE Y ANDA BUSCANDO UN LUGAR PARA DORMIR.



A unas semanas de su boda, Kimberly Irene “la más preciosa” y su esposo Óscar discuten en pleno Live y terminan su relación 💔 pic.twitter.com/oTcZIB0eEl — DIVAS Y ESTRELLAS FB (@baldozambrano01) January 7, 2024

Asimismo, el hombre confesó que dormiría en la calle porque no tenía donde pasar la noche, pero afirmó no tener problema con ello, pues reconoció que así vivió durante su infancia.

No obstante, al ser cuestionado sobre si se divorciaría, Barajas respondió que no quería, pues amaba a su esposa.

“Yo no quiero porque la amo, pero es algo que no esperaba, mucha gente me lo dijo, a veces uno es tonto el corazón es el que manda…”, expresó el marido de la influencer trans.

Sin embargo, Óscar sembró la duda sobre su separación al revelar que Kimberly ‘La más preciosa’ le devolvió el anillo de matrimonio.

“Amigos, realmente no es la primera vez (que pelean)… No pasó nada, y pues miren, Kimberly me devolvió el anillo, aquí está. Pero no pasó nada amigos…”, comentó el hombre.

Tras esta corta transmisión en vivo, Oscar Barajas se dejó ver en una cantina en la que mencionó que el TikToker Antonio Betancourt y el comediante yucateco Jonathan Ariel (El Chino Fernández) lo encontraron y, lo acompañaron a que volviera al hotel para disculparse con Kimberly Irene; sin embargo, la influencer no lo dejó entrar.​

Como era de imaginarse, la pelea se volvió viral desatando el debate entre quienes creen que la discusión fue real y, quienes opinan que se trata de algo planeado para ser tendencia.

Actualización del Caso Kimberly Irene la más preciosa y su esposo Óscar.



Pues resulta y destaca que Óscar después de la fuerte discusión con Kimberly se fue a tomar a una cantina y se puso “hasta las chanclas” a lo que el metichón de @Antonio_Beta13G fue a rescatarlo y llevarlo… pic.twitter.com/7pdLxna3Ra — La Comadrita (@lacomadritaof_) January 7, 2024

¿Kimberly ‘La más preciosa’ se quedó en Mérida, Yucatán tras ser “abandonada” por su esposo?

Recordemos que Kimberly Irene y Óscar Barajas viajaron a Mérida desde el pasado viernes 5 de enero de 2024 para asistir a la gran fiesta del yucateco Joel Echeverría, mánager de su amiga Wendy Guevara y varios influencers, quienes también estuvieron invitados a la celebración.

Sin embargo, aunque Kimberly ‘La más preciosa’ presumió habérsela pasado muy bien en la apodada “Ciudad Blanca”, el domingo 7 de enero viajó a Guanajuato, incluso una de sus amigas compartió una fotografía en la que se le ve sentada junto a su marido Óscar Barajas.