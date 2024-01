Luego de romper su compromiso con Dawn, HyunA decidió darse una nueva oportunidad en el amor, esta vez con otro colega cantante: Yong Junhyung, exintegrante de Beast y Highlight.

A través de Instagram, la cantante de K-Pop publicó una foto de ella tomada de la mano del rapero, quien replicó esa imagen también en su cuenta.

Aunque algunos internautas especularon que la foto podría ser para una colaboración, HyunA insinuó que se trataba de la confirmación de su relación al escribir: “Por favor, mírennos con amabilidad”. Además, le dio “corazón” al comentario de un fan que decía: “Apoyaré tu amor. Por favor ama bellamente”.

HyunA y Yong Junhyung fueron anteriormente compañeros de agencia de Cube Entertainment. Al darse a conocer su relación, sus respectivas agencias, AT AREA y BLACK MADE, declinaron dar información personal sobre los artistas.

Sin embargo, no todos tomaron a bien su nuevo comienzo, no solo por el hecho de que el regreso con Dawn ya no es una opción, sino por la mala fama en relación a Junhyung.

¿Quién es Yong Junhyung y qué relación tiene con el Burning Sun?

Yong Junhyung es un cantante, compositor y rapero en Corea del Sur que debutó en 2006 con el grupo Xing, pero alcanzó la verdadera fama en BEAST / B2ST que tuvo su primera presentación oficial en 2009.

No obstante, en 2017 la agrupación abandonaría su agencia de representación Cube Entertainment. Junhyung continuaría junto a sus compañeros Son Dong Woon, Yoon Doo Joon, Lee Gi Kwang y Yang Yoseob como Highlight, siendo que Jang Hyun Seung abandonó su carrera artística.

Junhyung abandonaría Highlight en 2019, luego de confirmar su participación en el polémico chat de celebridades del escándalo alrededor del Burning Sun.

Dicho escándalo marcó la salida de varios artistas de sus respectivos grupos y llevó al cantante Seungri, integrante de BigBang, a enfrentar la justicia por cargos de difusión y trata de menores de edad.

El Burning Sun, recuerdan medios locales, era una sala de entretenimiento en su fachada, pero detrás incluía favores sexuales en el cual se vieron involucrados empresarios, políticos y cantantes. En el famoso “chat” que involucró a varios artistas, se difundieron vídeos de agresiones a mujeres, algunas menores de edad, que fueron engañadas, abusadas y grabadas sin su consentimiento.

Al ver su nombre involucrado, Junhyung negó ser parte del chat en cuestión, pero más tarde debió admitir su culpa, aclarando que había reproducido vídeos e hizo comentarios inapropiados al respecto, sin participar directamente en las filmaciones.

“No recibí un video en ese momento, pero sí recibí un video en otro momento. Además, participé en conversaciones inapropiadas al respecto. Todas estas acciones fueron muy inmorales, y yo fui un tonto. Lo traté como si no fuera un gran problema sin pensar que es un delito y un acto ilegal, y también es mi culpa por no restringir firmemente (a Jung Joon Young, DJ señalado junto a Senguri como cabecilla de la operación)”, escribió el rapero en una carta donde confirmaba su salida de la agrupación.

“Nunca participé en los actos ilegales de tomar imágenes de cámaras ocultas o hacerlas circular (…) Sin embargo, aunque sabía lo que estaba sucediendo durante ese tiempo, pensé que no era un gran problema (…) Fui un silencioso espectador sobre este grave problema”, reiteró.

Junhyung abandonó oficialmente Highlight el 14 de marzo de 2019 y un mes más tarde inició su servicio militar en Corea del Sur, del cual recibió su respectiva baja en 2021.

El 10 de octubre de 2022 fundó su propia agencia, BLACK MADE Entertainment, con el que retomó su carrera musical, siendo su último lanzamiento “Fall Into Blue”.

