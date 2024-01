Alfredo Adame de nuevo desató la polémica en redes sociales tras referirse a Wendy Guevera, ganadora de “La Casa de los famosos”, como “gordo horrendo”. Lo anterior se difundió en redes sociales en una entrevista que le realizaban a Adame.

“No tiene talento, no tiene absolutamente nada”….“La otra Casa de los Famosos fue un fracaso total, desde que ganó el gordo este con cuerpo de tamal amarrado”. “Ese gordo horrendo, ¿qué? Yo no conozco a ese gordo horrendo. No tiene talento. No tiene absolutamente nada, más que ser un gordo feo que se lo agarraron”, expresó.

“A Wendy Guevara no lo reconozco como mujer, a la naturaleza no se le puede engañar, es un gordo horrendo”



Alfredo Adame soltando verdades como puños, tiene más sentido común que todo el mundo del espectáculo junto. pic.twitter.com/oydBKcGcLf — Sublevados 🇲🇽 (@Sublevados_) January 20, 2024

Redes sociales reaccionan a ataque de Alfredo Adame a Wendy Guevara

Tras lo expresado, en redes sociales no perdonaron las palabras de Alfredo Adame. “Ya perdió la casa y ni ha entrado”, “La gente que apoye a este nefasto son igual de transfobicos y nefastos”, “Éste nada más habla por hablar”, “Lo odio horrible”, “De este tipo se puede esperar el comentario, tiene un retraso mental”, “Este arrabalero solamente tiene una cosa que Wendy jamás tendrá, frustración, rabia y mucha envidia”, son algunos comentarios de internautas.

¿Cómo surgió la polémica entre Wendy Guevara y Alfredo Adame?

En noviembre de 2023, Alfredo Adame criticó a Nicola Porcella y a Wendy Guevara después de que ambos tuvieran un beso apasionado durante el Flow Fest 2023 y la controversia por la llegada tarde de Porcella a una presentación en Mexicali.

“De repente endiosan a una persona que no es nadie, que no se preparó absolutamente nada. Afortunadamente ya no le siguió con el cuento porque ya la querían llevar de todo. No se preparó”, dijo el actor.

No obstante, Wendy Guevara respondió a Adame. “Que Dios lo bendiga, y que ojalá pueda rejuvenecer para que tenga trabajo. A todos se nos pasa nuestro tiempo, al señor ya se le pasó. Pero, que Dios lo bendiga y le vaya bien.”

Reacciones en redes sociales

Que le des acuse de recibo a ese señor habla peor de ustedes y de la comunidad en general.

¿Quién es Alfredo Adame?

¿Por qué es mínimamente relevante lo que dice?

Además de atraer los focos para sí mismo, ¿para qué otra cosa sirve?

Exacto: para nada.

Elijan sus batallas. https://t.co/ukRPjZ4xFB — Iván López Gallardo (@IvanGallardo34) January 20, 2024

Muy bien dicho mi reina hermosa,cuanto has madurado bebé.#WendyGuevara pic.twitter.com/OPAPgvykJJ — Alan (@Alan69823258) January 20, 2024

De verdad como Alfredo Adame disfruta que le den chingazos deberás jajaja — • ︎ мαя (@MariianaVentuR) January 20, 2024

Alfredo Adame… Todo un ejemplo de persona con talento, reconocidisimo por tooooodoooos sus logros, que importante lo que piense ese señor… Lo bueno que ya va de salida el señor — jazmín Alejandra (@YasminAle01) January 20, 2024