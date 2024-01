Adrián Di Monte confesó que vivió una relación tóxica con Sandra Itzel, sin embargo, mediante una entrevista en Venga la alegría, negó haberla violentado y sólo destacó que habían protagonizado algunas discusiones, comunes en la vida de pareja.

Fue así que la actriz y cantante decidió mostrar pruebas de que el maltrato que vivió fue real, pues en sus redes sociales compartió audios donde el cubano la insulta de diferentes formas.

Sandra Itzel exhibe maltrato de Adrián Di Monte

Las diferencias entre Adrián Di Monte y Sandra Itzel no están cerca de terminar, pues la joven cantante explotó ayer, luego de que en el matutino de TV Azteca se diera lugar a que su ex contara su versión de los hechos.

A través de Instagram, la actriz y cantante indicó el descontento que le había provocado que la producción del programa le hubiera dado “foco” a una persona que la abusó, con el único objetivo de limpiar su imagen negando situaciones que realmente ocurrieron.

“Queridos productores de ´Venga la alegría´ ¿cómo pueden darle foco a un señor que solamente dice mentiras? (…) Todo este tiempo he guardado silencio, como una dama, simplemente esperando mi divorcio. (…) Estas pruebas no pensaba sacarlas nunca, pero en vista de que sólo dices mentiras…”, escribió

¡Después de la entrevista con Adrián Di Monte, su ex pareja, Sandra Itzel, reacciona en redes mostrando pruebas de la violencia que sufría! 😱📱😔 #VLA @AztecaUNO EN VIVO https://t.co/gQ6ToBhlaQ pic.twitter.com/XkIa27rvaq — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) January 24, 2024

Después de eso, Sandra Itzel publicó una serie de historias donde insertó las notas de voz en las que su esposo, Adrián Di Monte, se expresa de ella con insultos y un todo altisonante. Luego de que le pide que le preste su membresía para una tienda de autoservicio muy conocida, para podérsela prestar a una amistad suya, petición que causó la ira del cubano, que le contestó de la siguiente manera:

“¿Ahora a quien cojones se la vas a prestar?, para hacerte los put*s favores estoy buenísimo… lo que haces es joderme la put* vida, ¿por qué jod*s, mujer? hija de tu put* madre ¿te vas a ir con tu amiga?, vete con tu p*nche amiga, me vale tres pit*s, Tú vives en el mundo de las maravillas, tú no sabes lo que cuestan las cosas, no pagas ni pinga porque yo te mantego”, se le escucha decir.

“Yo no te hago nada, tú con cualquier cosa te enciendes, eres agresivo, eres mala persona”, responde Sandra Itzel.

“Me voy a ir a cog*er otras por ahí, eso es lo que hace la gente, eres tan bruta (…) ya entiendo por qué la gente mata a la gente, ya entiendo a los put*s psicópatas por qué matan a las mujeres, porque las mujeres no se callan la boca”, dice el actor en otro audio.

La actriz también compartió algunas fotografías que se tomaba cuando solía llorar por la situación que vivía en pareja.

Sandra Itzel también rememoró el enero de hace tres años, en 2021, cuando asistieron a una fiesta de un amigo de Adrián, donde conoció a una pareja de novios, a quien le hizo la conversación por una serie que veía en esa época, hecho que molestó al actor, de acuerdo con la historia que compartió la actriz, por lo que la violentó al volver a su casa.

“Me agarraste por el cuello diciéndome que era una put* regalada, solamente por platicar respetuosamente con un muchacho que lleva a su novia, la cual estaba a su lado y con la que también platiqué, después me corriste de tu casa en medio de la madrugada”, escribió junto al video donde se ve un moretón en su cuello.