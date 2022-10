San Cristóbal se pondrá de fiesta

Todo está listo para que este viernes 28 comience la fiesta anual en honor de la Virgen de Guadalupe en su santuario de San Cristóbal.

El padre Gilberto Pérez Ceh, párroco de Nuestra Señora de Guadalupe, anunció que ese día, a las 7 a.m. llegará la peregrinación de un grupo de vecinos devotos de San Judas Tadeo y de la Virgen de Guadalupe. El grupo de fieles reside en domicilios de la calle 87 y desde ahí saldrá caminando.

Los festejos en honor de la Morenita del Tepeyac darán inicio formalmente el domingo 6 de noviembre con la bajada de la venerada imagen poco antes de las 2 de la tarde. Posteriormente, el obispo auxiliar de Yucatán, monseñor Pedro Mena Díaz, presidirá la misa para continuar con una procesión alrededor del parque de San Cristóbal y la iglesia.

Hasta ahora están registradas 151 peregrinaciones de colegios, vecinos, parroquias, grupos apostólicos, el Seminario Conciliar y movimientos, entre otros.

El domingo 6, el día de la bajada de la imagen, desde las 8 a.m. habrá kermés y verbena en el atrio del templo y a las 4 p.m. se efectuará la vaquería, para ello serán cerrados la calle 50 y el parque de San Cristóbal.

Los antorchistas comenzarán a visitar el santuario en diferentes fechas, pero el mayor número se espera para el 11 y 12 de diciembre.

El párroco recordó que en 2019 llegaron al templo más de cuatro mil antorchistas de diferentes poblados y otras entidades. “Para los antorchistas habrá lugares de descanso, como el auditorio y la casa pastoral, con servicios de sanitarios y colchas”.

“Llegarán antorchistas de Campeche, Quintana Roo y del interior del Estado”, adelantó el padre.

El santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, cuyos adornos para la fiesta mariana ya comenzaron a colocarse, es una de las iglesias desde la cual surge la devoción a la Virgen.

“El padre Crescencio A. Cruz, que fue párroco, impulsó esta devoción, que siguió monseñor Manuel Vargas Góngora por más de 30 años y es a él a quien debemos esas manifestaciones de devoción con las peregrinaciones y todo ese movimiento en torno a la fiesta”.

Señaló que en las misas del 11 y 12 de diciembre habrá bendición de rosas.

El sacerdote indicó que para los festejos se retomará lo que había antes de la pandemia, aunque también habrá ciertas modificaciones y añadirán un día más para la veneración de la Virgen de Guadalupe, es decir, que la fiesta terminará el 13.

El 11 de diciembre, a las 12 de la noche, se celebrará la misa de las Madres de la Luz, con la participación de todos los feligreses y la celebración del obispo auxiliar Mena Díaz. Terminando la misa comenzará la serenata con grupos musicales y solistas; el templo permanecerá abierto para la veneración de la Virgen hasta el amanecer. Ese día la verbena comenzará a las 2 de la tarde.

El 12 de diciembre, a las 6 a.m., cantarán “Las mañanitas” a la Virgen y a las 7 a.m. dará inicio la primera misa, a la que continuarán Eucaristías a las 9, 10 y 11 a.m. y a las 6 y 8 p.m.

La misa de 6 p.m. la oficiará el arzobispo de Yucatán, monseñor Gustavo Rodríguez Vega, con indulgencia plenaria, y la Eucaristía de las 8 p.m. estará a cargo del arzobispo emérito, monseñor Emilio Carlos Berlie Belaunzarán.

La novedad de este año es que el 13 de diciembre celebrarán una misa a las 7 p.m. y posteriormente se hará la subida de la imagen de la Virgen de Guadalupe. “Se extendió un día más la presencia de la Virgen en el altar para que las personas que no pudieron ir el 11 y 12 tengan oportunidad de hacerlo un día después”.

Antes, la subida de la imagen se hacía al final de la última misa del día 12.

Los festejos en 2020 y 2021 se llevaron al cabo con la aplicación de medidas sanitarias y fueron transmitidos de manera virtual.

“Este año la fiesta volverá como antes de la pandemia y creo que la gente lo está esperando. Antes de la pandemia eran poco más de 180 peregrinaciones y ahora son 151, disminuyó porque la gente es mayor, algunos fallecieron, pero es un buen número el que ya se ha apuntado”, finalizó el sacerdote.— CLAUDIA SIERRA MEDINA