Recibimos del señor Jorge Torre Loría el siguiente mensaje:

No lo conocí, pero me hubiera encantado conocerlo. Me refiero al señor Jorge Auais, quien hace unos días nos abandonó y partió al encuentro con su Padre.

No recuerdo en mi ya larga existencia ningún otro acontecimiento parecido al que sucedió con la muerte terrenal de Jorge. En todos los encuentros de amigos y familia con que me reúno cotidianamente la conversación rondó acerca del extraordinario personaje que fue en vida Jorge Auais.

Fue un gran guerrero de Dios, que luchó e inspiró tantos corazones de los que se manifestaron después que se marchó. Cuánta falta nos hace tener amigos y personajes que inspiren nuestras mentes y nos recuerden de dónde venimos y adónde vamos.

Los que tomamos los Cursillos de Cristiandad salíamos inspirados con ganas de comernos al mundo pero al final el mundo terminó comiéndonos a nosotros. Tal vez si en nuestro camino se nos hubiera cruzado algún Jorge semejante al guerrero del que estamos hablando hubiéramos seguido inspirados y convenciendo a nuestros familiares y amigos de que el Señor es el camino, la verdad y la vida, y que este mundo de hoy nos atrapa y como un pulpo nos rodea con sus tentáculos y nos hace muchas veces perdernos en la vorágine del quehacer de nuestra vida cotidiana.

Ejemplo y recuerdo

Seguro que Jorge ya está gozando de la presencia de su pastor y ojalá que su ejemplo y su recuerdo inspire a muchos otros corazones para que se unan al ejército de Dios Padre para llegar cuando Él nos llame a rendirle cuentas, pero buenas cuentas, y empezar a gozar ya de su presencia.

