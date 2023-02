La trova yucateca, ¿en riesgo de desaparecer? Buscan mayor difusión

La trova yucateca no desaparecerá, porque es un emblema de Yucatán, aunque sí es necesario abrir más espacios para ampliar su difusión, sobre todo entre los jóvenes, dice la cantante Lenny Sánchez.

Ayer publicamos declaraciones de Manuel Balam Salas, pianista que acompañó a Tony Espinosa, un destacado intérprete de música tradicional yucateca, fallecido en 2021, en las que habló de las amenazas que afronta la trova.

Dijo que los cambios generacionales, la irrupción de nuevos géneros musicales y la falta de espacios para su difusión no ponen en riesgo a la trova, pero sí la afectan.

Noticias Relacionadas Cumple 40 años como un trovador

Añadió que las familias yucatecas ya casi no escuchan este tipo de música, lo que dificulta su transmisión a los jóvenes, que ahora prefieren otros géneros, ocasionando, por ejemplo, la desaparición de las serenatas.

“La trova, en efecto, enfrenta estas amenazas”, afirma Lenny, “pero ésta nunca desaparecerá, porque es un género emblemático, no solo para Yucatán, sino para muchos lugares de México y de otros países”.

Mérida, con menos lugares para escuchar trova

Sin embargo, en Mérida hay pocos lugares para escuchar música de trova.

Sí, la verdad no hay. Desde el sensible fallecimiento de Tony (Espinosa) solo quedaron uno o dos sitios y por eso es muy importante el esfuerzo de Manuel Balam y de otros músicos por retomar el ejemplo de Tony Espinosa con la apertura de “El Rincón de la Trova”.

Como ya informamos, este lugar, dedicado a la trova yucateca, a la trova cubana y a la de los tríos de México, abrió sus puertas el 16 de febrero, precisamente con la actuación de Lenny Sánchez. El lugar, ubicado en la avenida Alemán, entre 48 y 50, en la esquina, frente a la Casa Fáller, funciona jueves, viernes y sábado.

Espacio artístico para la trova yucateca

Para hoy está programada la actuación del dueto Bingo Show, y para el viernes y sábado, la de Tony Martin y Chelo Medina, respectivamente, todos acompañados al piano por Balam Salas, que funge como anfitrión en todas las presentaciones.

El jueves 2 de marzo, Manuel Balam presentará su “Noche de bohemios” y el viernes 3 actuará Amílcar Miranda. Lenny Sanchez cantará el sábado 4.

El Diario entrevistó a Lenny y a Manuel Balam pocos días antes de la apertura de “El Rincón de la Trova”.

Según Balam Salas, este sitio sustituye a “El Trovador Bohemio” de Tony Espinosa, que se cerró por la pandemia de Covid-19 y el fallecimiento del cantante.

El saldo de la pandemia

“El lugar quedó vacío y ahora decidimos reabrirlo para difundir la música romántica en general, pero en especial la trova yucateca”.

Sobre la pandemia, Balam Salas dice que “los músicos pasamos una temporada completamente en cero; se cerraron todas las fuentes de trabajo: no había fiestas, eventos particulares, ni presentaciones masivas en teatros o plazas”.

¿Y de qué comían?

De milagro. Cada músico “agarró” diferentes cosas para hacer. Yo, en lo particular, me puse a vender tacos y tortas en mi casa. A todos nos pegó, pero tuvimos la suerte de conservar la vida. Muchos compañeros, al contrario, fallecieron en la pandemia. Tony fue un caso, que nos dolió muchísimo, pero también se fueron otros excelentes cantantes y compañeros como Wendy Argáez, Maru Boeta y el propio Armando Manzanero.

Las letras del reguetón

Respecto a las amenazas que se ciernen sobre la trova yucateca y la trova en general, Lenny Sánchez reconoce la irrupción de otros géneros musicales “que impactan sobre todo a los jóvenes, como el reguetón, que está de súper moda aunque sus letras son una tontería, no dicen nada”.

Empero, para muchos jóvenes la letra de las canciones de la trova puede parecerles cursi.

¡No, es poesía! Lo que pasa es que nuestras canciones yucatecas tienen mucha letra rebuscada, que a los jóvenes no les gusta, porque ya se les hizo fácil que todo se lo pongan masticadito. En lugar de decir “mi amor, anoche soñé contigo”, dicen “quiero estar contigo el día de hoy”. Son más directos, ya no hay el romance que existía antes. La gente de ahora ya no sabe qué es romance...

Si la gente ya no sabe qué es el romance, ¿entonces cuál es el futuro de la trova?

Eso es precisamente lo que estamos haciendo: no quitar el dedo del renglón y seguir difundiendo este género para que no desaparezca. Por eso la importancia de la apertura de “El Rincón de la Trova”.

Cuando uno habla de trova piensa en el trío, pero éstos ya casi no se ven, en la Plaza Grande ya no hay tantos como antes. ¿Están desapareciendo?

No, hay muchísimos tríos y unos muy buenos como Los Nobles o el Trío Ensueño —responde Balam Salas—, aunque, es cierto, ya muy pocos van a la Plaza. Lo que pasa es que los tríos han cambiado su sistema de trabajo y ahora se promocionan en forma digital, en internet.

¿Para qué tipo de eventos se contratan, para fiestas o serenatas?

Para fiestas, más bien. En esta época, tristemente, ya muy pocos se enamoran con trova, con serenata. Esto sí ha bajado. Muchos meridanos ya no contratan tríos para serenatas...

¿A qué se debe?

Los jóvenes adoptan otro tipo de costumbres para enamorar a la novia, pero pese a esto, la trova siempre tendrá un espacio en el público yucateco.

Hace años era posible ver a los jóvenes en los bares de trova. Hoy éstos parecen muy alejados de esa música.

Sí y éste es precisamente uno de los objetivos de “El Rincón de la Trova”: dar a conocer a los jóvenes nuestra música y a los cantantes que empiezan, un espacio para interpretarla Es todo un reto, pero lo hacemos con muchos cariño.— HERNÁN CASARES CÁMARA