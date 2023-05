Futuro para los latinos

MIAMI (EFE).—El actor español Manu Vega cree que los cambios de los últimos años en el cine de Estados Unidos abren las puertas a los latinos fuera del típico patrón de personaje hispano, según dice en una entrevista con motivo del estreno en Amazon de la película “Con los años que nos quedan”.

“Actualmente en Estados Unidos hay una gran mezcla, hay latinos rubios en los que uno de los padres es norteamericano y gente muy diferente” al estereotipo, asegura Vega, de 29 años, uno de los protagonistas de “Con los años que nos quedan”, para explicar que el cine en este país ofrece nuevas oportunidades y no está ya tan encasillado.

El intérprete, que comenzó en el cine con solo 11 años de la mano de su padre, el director Felipe Vega, reconoce que su físico no se ajusta al de un latino o español medio y que es más el de un europeo, pero que esto no es tan determinante como antes en la industria actual del séptimo arte estadounidense.

El actor madrileño, que tuvo una importante trayectoria como modelo hace años, destaca que en esta película, en la que es protagonista junto a las mexicanas Regina Blandón y Aislinn Derbez, ha disfrutado gracias, en parte, a la buena sintonía con el director, el también español Frank Ariza, con el que ya trabajó hace años.

“Regina Blandón ha sido un descubrimiento como persona. Es divertida”, dice sobre su compañera de reparto —ya disponible a través de Prime Video—, mientras que de Ariza apunta que “tiene las ideas claras y le gusta proponer”.

“El personaje me gusta porque tiene algo de mí”, señala sobre Lu, que al igual que él mismo es un español que va a buscarse la vida a Estados Unidos y se presenta en Los Ángeles, California, justo lo que hizo hace unos pocos años.

Vega encarna a un español que comparte automóvil con el personaje de Regina Blandón en una película que define como “road movie” que tiene trazos de drama, pero también de humor.

“Con los años que nos quedan” recrea la historia de Macarena (Regina Blandón), una chica de familia humilde que se crió en Estados Unidos y que por los problemas en los que se ve envuelto su padre, Paco, que se enamora de una prostituta a la que deja embarazada.

Macarena debe pagar una deuda de su padre y para salir adelante acepta hacer de mula y transportar una mercancía a México.

“En la película surgen temas como la inmigración o el enfrentamiento que a veces hay entre los latinos”, subraya Vega, quien señala que en Estados Unidos no todos los hispanos se identifican los unos con los otros y “a algunos no les gustan los que acaban de llegar de otros países o no le agradan los españoles”.

Respecto a su preferencia por el lugar de trabajo, dijo que su sueño siempre fue ser un actor internacional y que por ello se siente cómodo en Estados Unidos, donde reside actualmente en Los Ángeles, en México, donde ha trabajado en varias ocasiones, o en su natal España.

Prefiere el drama

“Me gusta el drama, la comedia nunca estuvo en mi espectro, porque no me agrada la broma fácil”, dice el artista, quien adelanta que para este año tiene cuatro proyectos previstos, uno el próximo mes en España.