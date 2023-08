Se unirán a destacada galería

El Museo de la Canción Yucateca prepara un programa muy especial en el marco del cual se develizarán los óleos del compositor Enrique Galaz Chacón y el poeta, periodista e historiador Carlos Ricardo Menéndez González, que se unirán a los de la galería de autores y compositores del recinto.

Con esta actividad se cierra la serie de homenajes en honor a Enrique Galaz. Previamente, como informamos, se realizó un concierto en el Palacio de la Música, se develizó una estela en el parque principal de su natal Hunucmá, se llevó un acto conmemorativo en la hacienda Cacao en Abalá, donde nació el tema “Madrigal”, primer bolero mexicano, y se depositaron sus cenizas en el Monumento a los Creadores de la Canción Yucateca del Cementerio General.

Junto con él se recuerda también a don Carlos R. Menéndez González, director fundador del Diario y autor del poema “Madrigal”, que musicalizó Galaz en 1918.

Pasado mañana, a las 8 de la noche se develizarán los óleos de Enrique Galaz y Carlos R. Menéndez, y se dará paso a una velada musical en la que, por supuesto, se escuchará el bolero “Madrigal”, y más de una vez.

Elena Fernández Moral, presidenta del Museo de la Canción Yucateca, detalla que para la ocasión se podrá escuchar el citado bolero en dos versiones, la de trío, que es la clásica, interpretada por el trío Itzá, que encabeza Admigael Cahum Uh, y una versión orquestal, a cargo de la Orquesta Típica Yukalpetén, bajo la dirección de Pedro Carlos Herrera, quien realizó los arreglos.

Aunado a ello, el poema será declamado por Sergio Cámara Gurbiel, quien también declamará otros textos de la autoría de don Carlos R. Menéndez, contenidos en el poemario “Amorosas”, que se publicó en 1902.

A su vez, Luis Pérez Sabido, presidente emérito de la Sociedad Artística “Ricardo Palmerín”, que promueve el homenaje a Galaz, declamará los poemas “Esquiva”, de Ermilio Padrón López y “Para no darme cuenta de la vida”, de Julio Flores, dos textos para los que también Galaz compuso la música. Y recitará uno más de su autoría que prepara especialmente para el evento.

Por supuesto, la OTY, además de interpretar el primer bolero mexicano, tocará otros temas, como los que se originaron de los poemas de Padrón y Flores ya citados, al igual que “Playas de Telchac”, “Peregrina” y la jarana “Guachapeo”, revela Pedro Carlos Herrera.

El trío Itzá entonará por su parte temas como “Quiero”, “Golondrina viajera” y “Aires del Mayab”.

Enrique Martín Briceño, presidente de la Sociedad Artística “Ricardo Palmerín”, y quien en el evento tendrá a su cargo las palabras conmemorativas sobre los dos homenajeados, recuerda que Galaz se fue de Yucatán en 1921 y se cree que en la década de 1920 llegó a Tijuana, donde vivió hasta su muerte en 1972.

No solo es el autor del primer bolero mexicano junto a Carlos R. Menéndez, sino de muchos otros temas que no son conocidos en Yucatán porque él ya no regresó a radicar a la entidad, pero ahora, con este reconocimiento y homenaje, buscan que sus canciones sean más conocidas.

Sobre Carlos R. Menéndez, señala que se le conoce más como periodista e historiador, y poco como poeta, pues, hasta donde se sabe, solamente se musicalizó su poema “Madrigal”.

Al difundir los textos del primer director de Diario de Yucatán se busca que otros artistas se animen a componerles la música.

Pasado mañana, la cuota de entrada a la velada será de $50.— IRIS MARGARITA CEBALLOS ALVARADO