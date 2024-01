TICUL.- “Gracias a mis padres, soy sacerdote, porque ellos me enseñaron a orar“, expresó el padre Jorge Carlos Menéndez Moguel, quien junto con el arzobispo de Veracruz, monseñor Jorge Carlos Patrón Wong, celebra su 36 aniversario de ordenación sacerdotal.

La misa de ordenación sacerdotal tuvo lugar en la iglesia de San Antonio de Padua, que lució llena. Durante la homilía, el también párroco de Conkal agradeció a la comunidad ticuleña por el recibimiento.

“Agradezco a todas las personas, a los organizadores quienes desde hace unos meses estuvieron preparando este día. Pedimos muchos a Dios que este día haya un clima agradable para esta celebración. Me siento emocionado, me acuerdo de muchas cosas que viví estando acá en Ticul”

El sacerdote agradeció a Dios por esta misa de aniversario, entre recuerdos de que en este mismo municipio celebró su primer aniversario en septiembre de 1988.

“Soy sacerdote gracias a mis padres, quienes me enseñaron a orar”, señaló el párroco.

Por su parte, el arzobispo de Veracruz, Jorge Carlos Patrón Wong, también expresó que Ticul le trae muchos recuerdos.

“La gente me recuerda y me dice: usted me bautizo. También recuerdo que las misas acá en Ticul estaban repletas. En ese tiempo era un jovencito”.