Courtney Taylor, una conocida influencer, detenida por crimen contra su novio

ESTADOS UNIDOS.- El 10 de abril detuvieron a Courtney Clenney, una modelo de OnlyFans acusada de quitarle la vida a su novio en Miami.

La joven, conocida como Courtney Taylor fue quien llamó al 911 la tarde del domingo pasado, cuando las autoridades llegaron al lugar, se encontraron al joven herido.

Christian Obumseli, de 27 años, fue trasladado a un hospital cercano, pero falleció.

Un portavoz de la policía de Miami dijo que se trató de un apuñalamiento.

Courtney Taylor, una influencer en Only Fans

La influencer, con más de dos millones de seguidores en Instagram, fue detenida y amenazó con quitarse la vida, por lo que la internaron en un hospital de salud mental bajo la ley Baker de Florida, que permite enviar a una persona durante 72 horas.

“Por lo que hemos experimentado personalmente entre los dos, creemos que Christian no la pondría en una posición en la que necesitaría apuñalarlo para protegerse”, dijo Ashley Vaughn, una persona cercana a la pareja, y añadió que sí había visto a la joven golpearlo.

De acuerdo con el reporte de The New York Post, el joven se mudó recientemente al lugar y vivía con la joven en One Paraíso, ubicado en el barrio de Edgewater, en Miami. Medios locales que entrevistaron a los vecinos constataron que la pareja tenía muchas peleas domésticas.

Actualmente, hay una página de GoFundMe que lanzó la familia de Christian para todos los gastos.