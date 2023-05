La próxima pandemia será ''aún más mortal'' que el Covid-19, alerta la OMS

GINEBRA.- Pese a que la Organización Mundial de la Salud (OMS) dio por terminada la emergencia sanitaria por Covid-19, no descarta la posibilidad de que surja una nueva variante e hizo un llamado a estar más preparados para próxima pandemia.

Durante la Asamblea Mundial de la Salud en Ginebra, el director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus advirtió que el mundo debe prepararse para la próxima pandemia que podría ser “aún más mortal” que la Covid-19.

Aunque la OMS declaró el fin de la crisis sanitaria por el Covid-19, Tedros advirtió que “no es su final como amenaza para la salud” ya que la posibilidad de que surjan nuevas variantes sigue siendo un riesgo latente.

“La amenaza de que surja otra variante que provoque nuevas oleadas de enfermedades y muertes permanece […] persiste la amenaza de que surja otro patógeno con un potencial aún más letal”, dijo Tedros.

El director de la OMS resaltó que “no podemos patear esta lata por el camino. Si no hacemos los cambios que se deben hacer, ¿quién lo hará?".

En la Asamblea realizada en Suiza esta semana, la OMS planteó crear un 'acuerdo contra pandemias'.

La propuesta de la OMS plantea que los países firmen una serie de compromisos de respuesta ante una emergencia sanitaria y evitar caer en los errores del 2020 cuando el Covid-19 tomó por sorpresa a las autoridades y gobiernos.

"Pido a cada Estado que se implique de forma constructiva y urgente en las negociaciones del acuerdo contra pandemias [...] que el mundo no tenga que enfrentar nunca más la devastación de una pandemia como la de la Covid", señaló Tedros.

Tedros destacó que dicho acuerdo debe “ser un compromiso generacional de que no repetiremos el pánico y la negligencia que hizo este mundo tan vulnerable”.

WHO Director Tedros Calls for Global Pandemic Accord

“The end of COVID-19 as a global health emergency is not just the end of a bad dream from which we have woken. We cannot simply carry on as we did before … Chief among those lessons is that we can only face shared threats with… pic.twitter.com/x3HLYI6ibh — Wittgenstein (@backtolife_2023) May 22, 2023