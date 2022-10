El Rey del Cash: Vínculos con Yucatán.

El Rey del Cash, libro de Elena Chávez, señala los mecanismos que opera el presidente Andrés Manuel López Obrador en todo proceso electoral y expone un caso concreto en Valladolid, que retrata los vínculos con Yucatán.

El relato de la autora evidencia que el cash ha estado en el fondo de sonados triunfos electorales de Morena, como en Valladolid, en 2015.

En El Rey del Cash, libro que se lee en todo México, Elena Chávez rememora cómo el dinero turbio y sin medida llegó para ganar una elección municipal en Yucatán, a manos de Ariadna Montiel Reyes, hoy secretaria del Bienestar del gobierno federal.

La autora del libro narra que fue madrina de bodas de Ariadna Montiel y, en una ocasión, que fue a visitarla ella se quejó del cuantioso dinero propio que debía meterle a la campaña local:

“Ay, madrina, ya no aguanto. Tengo problemas (…) porque el licenciado ( Obrador ) me encargó la presidencia municipal de Valladolid [Yucatán] , y estamos gastando todo nuestro dinero. Ya sabes que nos mandan sin darnos nada de recursos y ya me estoy cansando”.

Elena Chávez escribe en El Rey del Cash su reflexión:

“Guardé silencio porque sabía de las prácticas del tabasqueño para ganar entidades. Por mi mente pasaron muchos pensamientos, principalmente el gasto que representaba darle el triunfo electoral en la tercera ciudad más poblada de Yucatán a López Obrador".

Y Elena Chávez continúa su testimonio:

"Entonces me pregunté cuánto dinero tendrían Ariadna y su esposo como para encargarse de que la candidata a la presidencia municipal ganara. Me lo sigo preguntando. Es un hecho que no son 100 mil, 200 mil, 300 mil o un millón de pesos, sino muchísimo más. No le pregunté sobre cantidades porque me sentí incómoda ante su enojo y no tenía respuesta para su molestia, que consideraba justificada”.