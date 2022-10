El Rey del Cash. Elena Chávez defiende el libro tras críticas de AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.-La escritora Elena Chávez salió en defensa de su libro “El Rey del Cash” después de críticas del presidente Andrés Manuel López Obrador, tema central de la controversial obra próxima a publicarse.

“El Rey del Cash” relata los presuntos métodos de financiamiento ilícito de López Obrador, principalmente durante la campaña presidencial de 2006, de los que Elena Chávez afirma haber sido testigo gracias a su relación con César Yáñez Centeno, exjefe de prensa de AMLO.

"Me descalifican porque soy mujer, me están atacando por mi género, soy la zorra, la amante, la despechada, me han insultado […] ¿Qué las mujeres nada más estamos para estar en la cama con un hombre? Así me están tratando. Eso lo rechazo, mi libro es un testimonio", afirma Elena Chávez.

Recientemente, fue el propio AMLO quien respondió a la publicación del libro de Elena Chávez, negando la veracidad de las palabras de la autora.

¿Qué dijo AMLO sobre “El Rey del Cash?

Durante su conferencia mañanera del martes 11 de octubre, AMLO habló de “El Rey del Cash” al asegurar que Elena Chávez tiene “libertad para expresarse” pero que incurre en “deshonestidad intelectual".

“Es un acto de libertad aún sin pruebas y de deshonestidad intelectual entre otras cosas, pero así es esto y van a seguir porque no les ha resultado nada, nada”, aseveró AMLO.

El mandatario aseguró que su llamada Cuarta Transformación “afecta intereses creados, y también se sienten afectados en su pensamiento conservador” pero “tienen toda la libertad para expresarse”.

Elena Chávez defiende “El Rey del Cash”

En entrevista con El Universal, Elena Chávez respondió a las críticas de su libro sobre AMLO, especialmente a las que aseguran que publicó la obra sin pruebas de sus afirmaciones al reiterar que es un testimonial no un libro de investigación.

“No es un libro de investigación, porque me dicen "dónde están las pruebas". No este es un testimonio que me tocó vivir en la época más importante para la izquierda de nuestro país”, dijo la autora de “El Rey del Cash”.

La autora aseguró estar consciente de las críticas y ataques que recibiría por publicar el libro testimonial por ser mujer y expareja de una persona cercana a AMLO e incluso temía por su vida pero afirmó que era necesario.

“Este es un testimonio muy valioso, porque no me voy a arriesgar, sabiendo como son, a sacar un libro donde no diga la verdad ¿Qué razón tendría de sacar a un libro para arriesgarme? ¿Vengarme? Sabiendo que me pueden meter a la cárcel o hasta matarme”, agregó la escritora.

Elena Chávez habla de métodos de financiamiento de AMLO

La autora también respondió directamente a las declaraciones de este martes del mandatario, quien también afirmó que "no se metía en temas personales y sentimentales”, en posible referencia al divorcio de Elena Chávez y César Yáñez.

“En la mañanera dijo que no se metía en temas sentimentales, pero envió un mensaje muy subliminal y peligroso que ya se está viendo. Él dijo que su escudo protector era el pueblo y cuando dice eso, es pueblo vayan por ellos, pero eso no me preocupa”.

“Yo sabía lo que me iba a enfrentar. Veo lo que sucede en el país, veo la política y el desprecio que hay hacia las mujeres. El presidente no nos quiere, no quiere a las mujeres […] estoy consciente que esto me iba a pasar, me iban a atacar por mi género”, aseveró.

“El libro lo escribí desde el periodismo, el despecho es lo que han querido manejar y no es así”, dijo Elena Chávez.

¿Cuál es la relación entre Elena Chávez y López Obrador?

Elena Chávez fue esposa de César Yáñez Centeno, exjefe de prensa de AMLO y actual subsecretario de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos de Gobernación.

Gracias a su relación amorosa estuvo cerca del círculo íntimo de López Obrador por casi dos décadas incluyendo tres campañas presidenciales donde el fundador de Morena fue contendiente.

“Lo conocí siendo reportera. Para Ovaciones cubría el PRD, él era el presidente nacional, era un hombre taciturno, un hombre desconfiado, de pocas palabras, que nunca miraba a los ojos, muy diferente al que estamos mirando ahora”.

El libro de 279 páginas recopila las experiencias de la reportera de Excélsior y Unomásuno como parte del círculo cercano de AMLO y denuncia los presuntos métodos de financiamiento ilícito del morenita para sus campañas presidenciales.

Al ser cuestionada sobre porque decidió publicar el libro ahora, más de 15 años después de enterarse de los hechos afirmó que por la situación actual del país “era el momento ideal”.

“El Presidente nos ha quedado a deber, prometió muchas cosas […] honestidad valiente, no robar, no traicionar, no mentir, pero sobre todo nos dijo que iba a haber una transformación para México, han pasado cuatro años de oportunidad y ha sido todo lo contrario”, dijo.

Un extracto del Rey del Cash,

Un extracto del Rey del Cash, de Elena Chávez

En una entrevista con Aristegui Noticias, Elena Chávez también afirmó que tenía deseos de publicar el libro años atrás pero un allegado a AMLO la hizo desistir al advertirle que el mandatario era capaz de mandarla a matar.

La autora aseguró que Morena y los seguidores políticos de AMLO operan de manera similar a como lo hacía el PRI, “traen el ADN de ellos”.

“Salen del PRI y se van a la izquierda que muchos creímos en esa izquierda de justicia, cuántas personalidades crearon ese partido que ya no están y si vivieran llorarían de la decepción. Lo traen en el ADN, en el corazón, lo traen tatuado en el cuerpo”.

De acuerdo con Elena Chávez, el partido tricolor “ha sido un partido muy corrupto y cínico” pero la 4T es diferente porque “siempre evocan la moral; nosotros no somos iguales, yo tengo mi plumaje limpio, cuando la realidad es que hicieron lo mismo que el PRI”.

#AristeguiEnVivo | Elena Chávez, autora del libro 'El rey del cash' asegura que se utilizó dinero en efectivo y del Metro de la CDMX para financiar campaña de AMLO



Elena Chávez, autora del libro 'El rey del cash' asegura que se utilizó dinero en efectivo y del Metro de la CDMX para financiar campaña de AMLO

¿El Rey del Cash tendrá secuela?

Elena Chávez anunció que "El Rey del Cash" tendrá una secuela sobre los empresarios. Este segundo libro "ya es un libro de investigación".