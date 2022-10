Autoridades de Yucatán, de nuevo bajo la lupa de ¡Ya basta!

Al anunciar la séptima sesión de seguimiento del Observatorio Ciudadano de Cumplimiento, el colectivo “¡Ya Basta! No a la corrupción. Cero tolerancia a la impunidad” recalcó la importancia de que la ciudadanía se involucre más en los asuntos públicos.

“Lo dice su nombre: los asuntos públicos deben ser públicos”, manifestó el grupo promotor de la iniciativa. “No vale quedarse con los brazos cruzados, repetir el argumento de que no me gusta la política, que no soy político, no tengo tiempo o, peor aún, no me interesa”.

Recordó que las actividades de seguimiento han permitido al colectivo ejercer un derecho: el de acceso a la información pública. Y en ese sentido, ¡Ya Basta! promueve que más ciudadanos hagan valer ese derecho.

¿Cuándo es la próxima sesión del Observatorio Ciudadano?

La séptima sesión de seguimiento del Observatorio Ciudadano se efectuará el próximo viernes 28, a partir de las 10 horas, en céntrico hotel. Habrá una transmisión en vivo en Facebook, desde la cuenta Ya Basta Yucatán.

Se evaluarán, como en las anteriores sesiones, los compromisos de la agenda ciudadana para el combate a la corrupción y la impunidad que suscribieron en 2018, siendo candidatos, quienes hoy ocupan la jefatura del Ejecutivo del Estado y la alcaldía de Mérida.

Compromisos firmados por Renán Barrera Concha y Mauricio Vila Dosal

En el caso del alcalde meridano, en 2021, como candidato a la reelección, firmó de nuevo los compromisos, a los que se agregaron dos para llegar a seis.

Los compromisos que firmó Mauricio Vila Dosal con ¡Ya Basta! en la campaña electoral de 2018 —los asumieron todos los aspirantes al Ejecutivo— son:

Adoptar el modelo y los principios de Gobierno Abierto. Adoptar el Estándar de Contrataciones Abiertas (EDCA-MX). Crear un programa para fortalecer y aumentar los ejercicios de contraloría social. Dar cumplimiento absoluto y máxima publicidad a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Yucatán.

¿A qué se comprometió el ahora alcalde de Mérida?

Los compromisos que firmó Renán Barrera Concha con ¡Ya Basta! en 2021 —junto con otros nueve candidatos al Ayuntamiento— son:

Institucionalizar el modelo de Cabildo Abierto.

Establecer y hacer ejercitable el Derecho a la Ciudad con todos los habitantes de Mérida.

Adoptar y cumplir en su totalidad el Estándar de Contrataciones Abiertas (EDCA-MX).

Continuar el establecimiento del modelo de Gobierno Abierto en el Municipio de Mérida.

Crear un programa integral abierto e inclusivo de ejercicios de Contraloría Social.

Combatir la corrupción y mantener cero tolerancia a la impunidad en los ámbitos público y privado en el municipio de Mérida.

Los dos primeros puntos se agregaron a cuatro que se habían suscrito también en la campaña de 2018.

En estas sesiones también se da seguimiento a algunas de las promesas de campaña más publicitadas de ambas autoridades y a temas que inciden en la vida pública del Estado y el municipio.

Realizarán un balance del Congreso del Estado

Al igual que en las dos sesiones anteriores, se efectuará un balance al Poder Legislativo, como seguimiento del modelo de Parlamento Abierto.

“Estamos cumpliendo lo programado en nuestro Observatorio Ciudadano, de hacer estas evaluaciones cada seis meses”, recordó Blanca Estrada Mora, quien forma parte del grupo promotor de ¡Ya Basta!

El ejercicio del próximo viernes sería el octavo, pero hubo un desfase obligado por la pandemia de Covid. La tercera sesión, que debió celebrarse en marzo de 2020, fue aplazada en acatamiento a las medidas de la emergencia sanitaria. Se realizó en octubre del mismo año.

La maestra Estrada Mora dio a conocer detalles de la próxima sesión junto con Marysol Canto Ortiz y Nicolás Andrés Dájer, también integrantes del grupo promotor de ¡Ya Basta!

No corrupción y cero tolerancia a la impunidad

Entre otras cosas, a los puntos ya mencionados se agregan los siguientes:

—El proyecto ciudadano ¡Ya Basta! nació en 2017, teniendo como eje principal los conceptos de no corrupción y cero tolerancia a la impunidad. El colectivo tiene plena conciencia de que una herramienta fundamental orientada a ese fin es el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, así como la exigencia a las autoridades de una verdadera rendición de cuentas.

—En estos ejercicios de seguimiento ¡Ya Basta! no expresa sus opiniones, lo que piensa, lo que cree o lo que comentan los demás. Hacemos uso de la Plataforma Nacional de Transparencia y cumplimos todo lo que establece la Ley de Transparencia para allegarnos de información pública.

—Todo lo que señalamos está sustentado en documentos de las propias autoridades. No hay juicios basados en lo que se dice en la calle o en los cafés, ni en lo que se difunde en las redes sociales.

—Con este tipo de ejercicios el colectivo promueve que la sociedad utilice ese derecho de acceso a la información pública. Ya basta de quedarnos con el argumento de que no nos gusta, no tenemos tiempo o no somos políticos. ¡Los asuntos públicos deben ser públicos!

Llamado a "no tragar cuentos" de las autoridades

—La apatía e indiferencia de la sociedad satisfacen los intereses de funcionarios que nos cuentan lo que quieren, “su” verdad. Por eso nos presumen: “Nos cree la mayoría, tenemos premios de transparencia”. Y se escudan en supuestos representantes sociales que los avalan.

—En ¡Ya Basta! no somos representantes de nadie. Somos ciudadanos que ejercemos un derecho, el de acceso a la información pública, y aspiramos a que más ciudadanos hagan lo mismo, para que no traguemos cuentos ni nos vayamos con fintas. Insistimos: los asuntos públicos deben ser públicos.

Lee también: Renán Barrera destaca las ventajas de Mérida

—En estos ejercicios de seguimiento hemos visto algo que “brilla”: la opacidad en actos de gobierno. No hay que ser permisivos.

¡Ya Basta! Seguimiento y séptima sesión

¡Ya Basta! da seguimiento desde hace 5 años a la agenda ciudadana de compromisos.

El próximo viernes 28 se efectuará la séptima sesión del Observatorio Ciudadano de Cumplimiento. Se evaluarán compromisos suscritos por quienes hoy son gobernador del Estado y alcalde de Mérida, así como el papel del Congreso en el tema de Parlamento Abierto.

Transmisión en vivo

La sesión será transmitida en vivo en Facebook, en la cuenta de Ya Basta Yucatán, desde las 10 a.m.

“Brilla” la opacidad

El grupo promotor del colectivo dice que en los ejercicios realizados hasta ahora se han encontrado con la opacidad en actos de gobierno.

Premios y obstáculos

“Se nos presume que se cumple la Ley de Transparencia, que se tienen premios, pero si entramos a los sitios donde deben publicar la información hallamos un enredijo, con una serie de distractores que llevan al ciudadano a desistir de la búsqueda”, subraya ¡Ya Basta!