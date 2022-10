Potenciales candidatas: dos senadoras irían por la presidencia de México en 2024; analistas

El doctor en Ciencias Políticas Carlos Elizondo Mayer-Serra cerró la IX Convención Nacional de la Asociación Nacional de Especialistas Fiscales (Anefac) con una opinión personal: las únicas candidatas de oposición que podrían cambiar la tendencia ganadora de Morena en 2024 son las senadoras panistas Xóchitl Gálvez y Lily Téllez.

Él dio su opinión cuando expuso los resultados de las encuestas políticas rumbo a la elección 2024, en las que Morena y Claudia Sheinbaum van adelante y la oposición todavía no define si concretará una alianza competitiva y al candidato presidencial que la encabece.

“La gente contesta casi todas las encuestas que salen por allí, el PRI y PAN están muy desprestigiados y esa tendencia solo lo puede cambiar un buen candidato de la oposición”, señaló durante su conferencia magistral “El panorama político, económico y retos de México” en el hotel Hyatt de esta ciudad.

Impulso femenino en la política

“Lily Téllez ha crecido impresionantemente, confronta, tiene el mismo estilo que AMLO y tiene sensatez. Xóchitl Gálvez tiene independencia, es mujer, tiene arraigo con la población indígena, es alguien con capacidad de confrontación, lo malo es que los partidos tienen control de ellas; es decir, las mafias panistas quieren todo para ellos. No quieren que se lo quite alguien que no es de su grupo, eso pienso yo”.

“Xóchitl es más simpática, sería algo disruptivo, la conozco, tendría un efecto como Macron (Francia), Bolsonaro (Brasil), que nadie hubiera creído que iban a ser presidentes, agarran un apetito de cambio”.

“Con Santiago Creel nos morimos de bostezo, no es el que necesita la oposición, y el joven alcalde de Monterrey, Colosio (Luis Donaldo Colosio Riojas, de Movimiento Ciudadano) no quiere ser, no tiene apetito por el poder, hay que borrarlo”.

Se planteó al analista político que el actual gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, es uno de los aspirantes presidenciales del PAN, y es consentido de AMLO, le echan flores por el presidente de la República, y si cree que Morena podría ganar en Yucatán.

En campaña por Claudia Sheinbaum

“En Campeche perdió la oposición, se robó la elección Morena , quién sabe quién metió la uñita, mientras más grande sean los números, es más difícil el fraude, PAN, MC van por otro lado, allá se coló Morena y en ese escenario se podría imaginar un triunfo de Morena en Yucatán ”, señaló.

“En Sonora no les ha funcionado ni el PAN ni el PRI y acabó ganando por amplio margen Morena. No sé qué tanto apetito político hay aquí en el estado, a Vila no le pueden ofrecer una embajada (como lo ha hecho el presidente con ex gobernadores de oposición) porque acaba junto con AMLO”.

“Lo que es casi seguro es que AMLO hará campaña por Claudia, le mandará la señal a sus seguidores”, expuso. “¿Se acuerdan de Juanito de Ixtapalapa, quien ganó cuando era un impresentable? Lo que no podemos negar es que AMLO sí tiene bastante arrastre entre su gente, no por los malitos podría ganar”.

El analista político también respondió preguntas sobre los beneficios sociales y económicos de las grandes obras emblemáticas de López Obrador, entre ellas el Tren Maya.

“Por supuesto, la obra deja beneficios, Tabasco es la entidad que más ha crecido por la inversión de 20 mil millones en la refinería, el impacto del Tren Maya también es cuantiosa, ¿qué hubiera generado en producción si la inversión del Tren Maya de destina en mejorar la conectividad carretera?, respondió.

El Tren Maya puede ser un beneficio; analista

“El Tren Maya puede beneficiar en carga , el cierre final del tramo Tulum a Escárcega no tiene sentido. Un tren de pasajero necesita mucha densidad poblacional, así funcionan en C hina y Europa porque hay mucha población, pero en la península de Yucatán habría una población de seis millones, cuando en Pekín son más de 40 millones de personas”.

“Los autobuses serían más flexibles para distancias equiparables a la distancia del Tren Maya. La verdad, pienso, será un tiradero de dinero, espero equivocarme”.

“Es como el AIFA, se pierde dinero porque no va la gente porque si pierde un vuelo no tiene como realizar una conexión con otra aerolínea y no hay hoteles para alojarse, es lo mismo con el Tren Maya, si no va a entrar en las ciudades de Mérida ni de Campeche, si no tiene el terreno para la estación del aeropuerto de Cancún, no cumplirá su objetivo. Todo es improvisado. Cuando se planea la operación de un tren en China o Europa tarda más la planeación que la construcción, pero como no te cuesta a ti, sino que es una transferencia de dinero federal, la obras son escandalosamente malas y se invierte más dinero del proyectado, el tren Ciudad de México-Toluca dijeron que iba a costar 30 mil millones y ya lleva 100 mil millones y no lo han terminado”, apuntó.

También le preguntaron sobre la importancia del voto de los 38 millones de mexicanos que viven en el extranjero y si podrían decidir la elección presidencial.

“Es muy buen punto, no está incluí este dato en la estadística de mi presentación, pero generalmente al migrante no parece interesarle la política”, explicó. “Siempre votan muy poquitos, en la elección de 2006 votaron unos 50 mil, en las siguientes votaron 80 mil y 120 mil, son bien poquitos. Los que tienen papeles legales en Estados Unidos que es donde está la mayoría de los mexicanos están muy pocos informados sobre la política mexicana. Sería magnífico que alguien los organizara y que el elector sea menos controlado por la política típica mexicana. No suelen definir una elección porque les dirigen el voto, generalmente siguen las recomendaciones de sus familiares que viven en México, no suelen ser tan distintos”.

En otra entrega daremos los puntos de vista del analista político sobre economía y seguridad pública.