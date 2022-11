Mañana accidentada en Mérida: Reportan volcadura, carambola y choques

MÉRIDA.- Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) tomaron conocimiento de al menos, ochos hechos de tránsito ocurridos en distintos puntos de Mérida este martes por la mañana, uno de estos fue la volcadura de un auto en la calle 60 Norte, así como una carambola y choques que involucraron a camiones de transporte público.

Accidentes en Mérida

Por otra parte, en el puente del periférico de Mérida ubicado a la altura de la Facultad de Matemáticas, se registró una carambola de tres vehículos. En el lugar se pudo averiguar que el siniestro fue provocado, en primera instancia, por el conductor de un auto Honda City, quien no guardó su distancia reglamentaria y golpeó por alcance a una camioneta Duster. Al detenerse los vehículos en la parte más alta, el primer auto fue impactado por un automóvil Mazda que no alcanzó a frenar.

Policías de la SSP tomaron conocimiento del accidente y bajaron rápidamente los vehículos para evitar que ocurriera otro siniestro. El percance vial no dejó personas lesionadas, por lo que los involucrados pudieron llegar a un acuerdo de pago de daños por medio de los seguros.

En el centro de Mérida, en tanto, un par de motociclistas resultaron lesionados luego de que el vehículo en el que viajaban, fue arrollado por un autobús de transporte público en la calle 52 con 37 del segundo cuadro de la ciudad.

En el lugar se pudo averiguar que la motocicleta transitaba por la calle 37 de Oriente a Poniente, pero al llegar al cruce con la calle 52, el conductor no respetó la seña de alto de invadió la calle de preferencia, por donde iba transitando un autobús de la ruta Cholul, cuyo chofer no pudo evitar que la unidad arrollara a los motociclistas.

Los que iban en la moto fueron auxiliados por paramédicos de la SSP y posteriormente fueron trasladados a un hospital, mientras que un perito de tránsito acudió al lugar de los hechos para tomar conocimiento y deslindar las responsabilidades.

Los cuerpos de emergencia de la SSP también trasladaron a un hospital a una mujer que fue golpeada por un autobús en la avenida Cupules con calle 14, en la colonia García Ginerés. La mujer sufrió lesiones de consideración, por lo que fue trasladada a un hospital a bordo de una ambulancia de la SSP. A este accidente de tránsito también llegó un perito de tránsito para realizar las labores correspondientes.

La SSP también tomó conocimiento de hechos de tránsito ocurridos en Caucel II, Santa Fe, Juan Pablo II y la colonia Mayapán.

En la calle 60 Norte, se discutió la responsabilidad del hecho, sobre todo se centró en si hubo o no contacto entre el vehículo volcado y una camioneta Jeep. "Pues que venga el perito. Ojalá llegué antes de que termine el primer tiempo (del partido entre México y Polonia), para que alcancemos el segundo tiempo, señaló uno de los involucrados.

El conductor de la camioneta explicó que transitaba de Norte a Sur por dicha avenida, a la altura de un supermercado tomó un retorno, pero al notar los vehículos que se acercaban retrocedió y le pegó a un auto Sentra. En ese mismo momento escucharon un fuerte golpe, fue de un auto que transitaba por la misma avenida, pero en el sentido de Sur a Norte que volcó unos 10 metros adelante.

"Están diciendo que yo lo golpeó, pero no hubo contacto. Ahora la policía me dice que estoy detenido. Pero ese auto sólo se volteó, no hubo contacto", dijo el guiador de la camioneta mientras permanecía sentado en una parada de autobús viendo el juego de fútbol en un teléfono celular, junto con el conductor del auto al que momentos antes chocó.

Ante la duda y las versiones que se daban en el lugar, los elementos que tomaron conocimiento del accidente decidieron solicitar la presencia de un perito de tránsito para que sea él quien determine si hubo contacto o no y quién fue el responsable de estos accidentes.