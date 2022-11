Piden más vigilancia y protección de la zona arqueológica de Chichén Itzá

El presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles en Yucatán, Juan José Martín Pacheco, recomendó mayor vigilancia en zonas restringidas de Chichén Itzá, una difusión más amplia de las prohibiciones desde la venta de boletos y la aplicación estricta de la ley federal que protege este patrimonio cultural maya.

Entrevistado sobre el incidente de una turista que subió a la pirámide Kukulcán, señaló que la molestia de numerosas personas se debió a que la mujer no respetó la prohibición de subir a esa estructura de la civilización maya, rompió la paz del sitio turístico y faltó al respeto a la divinidad del culto maya.

Recordó que los presentes pidieron cárcel y agredieron a la visitante cuando bajó de El Castillo, como se vio en uno de los vídeos que circularon en las redes sociales,

“La gente se molesta porque la turista sabía que está prohibido subir a la pirámide y lo hizo. Yo creo que la gente pensó, por qué ella sí y yo no, si sabe que está prohibido”, consideró.

“Los abucheos y los gritos de métanla a la cárcel son muestra de que la propia gente cuida ese sitio sagrado. Si entre más de 7 mil visitantes diarios que van a la zona arqueológica de Chichén Itzá uno rompe las reglas, pues causa molestia a los demás”.

¿Por qué causó molestia que una turista suba al castillo de Chichén Itzá?

El ex secretario de Turismo y ex director general del Patronato Cultur también opinó que la molestia generalizada que causó la turista que subió a la pirámide Kukulcán es porque faltó al respeto a un monumento sagrado para los mayas y porque no respetó los reglamentos.

"Todo turista y visitante sabe que en todo el mundo existen restricciones para la protección de los monumentos históricos por su antigüedad y deben de respetar esas prohibiciones".

En el caso de la pirámide Kukulcán, recordó, se prohibió porque la escalada que hacían miles de personas ya causaba deterioro a las piedras milenarias de la construcción.

Además, añadió, la cadena de acero para seguridad de los turistas lastimaba seriamente las escalinatas de la pirámide y la tierra de kancab que dejaban los zapatos de los que subían a la pirámide afectaba la superficie del piso que ya denotaba desgaste de las piedras.

Llaman a difundir las restricciones en la zona arqueológica

“Hay vigilancia interna con custodios de la zona arqueológica que verifican que la gente no tenga acceso a las plataformas principales de Chichén, como la pirámide Kukulcán y el acceso al Jaguar de Jade que está en el interior de El Castillo, por el desgaste que sufrían”, recordó.

“Los empresarios turísticos estamos de acuerdo en que se debe proteger el patrimonio histórico y cultural de Yucatán, nos sumamos y apoyamos en la difusión de las restricciones que dispone el INAH”.

Admitió que en edificios históricos donde está restringido el acceso para los turistas hay un deseo de todo mundo de tener contacto directo con el monumento, como la pirámide de Kukulcán que quieren subir o intentan ingresar para ver el Jaguar de Jade.

“Debe de haber mayor vigilancia por el volumen de visitantes que llegan diario a la zona arqueológica”, insistió.

¿Qué sanción se debió aplicar a la turista que subió a la pirámide?

“Es lamentable que a pesar de que están los letreros que informan que está prohibido subir a la pirámide alguien no lo cumpla, interrumpa la tranquilidad y la paz del sitio arqueológico", añadió Martín Pacheco.

"Se ve en el vídeo que quienes golpean a la turista son los mismos turistas. Hasta piden que la metan a la cárcel, lo que hizo la autoridad fue detenerla, pero creo que debieron aplicar la multa que establece el reglamento del INAH que es de 50 mil a 100 mil pesos, pero solo le cobraron 5 mil pesos”.

El dirigente destacó que si hay una prohibición tajante de que la gente suba a la pirámide Kukulcán no debe de haber ninguna persona que escale la estructura y para ello se requiere mayor control y vigilancia.

"Eso es lo que tiene que reforzar el INAH, además de informar desde que una persona entra al lugar sobre las áreas restringidas y dejar muy claro que no se puede subir al Castillo".

Piden difundir mejor las restricciones en Chichén Itzá

“Pienso que en la propia portada del sitio web de Chichén Itzá, las dependencias que promocionan el turismo y la zona arqueológica y los lugares donde venden los boletos de ingreso deben advertir de todas las restricciones”.

“No vaya a surgir un loco que se tire al cenote sagrado de Chiché Itzá. Hay que ser más claro con la gente para que no se repitan esos incidentes", advirtió.

"Hay que poner en varios idiomas, además del español, como italiano, francés e inglés, que está prohibido subir a la pirámide de Kukulcán y avisar de otras áreas restringidas desde el momento en que compren el boleto para que el visitante no se sienta timado y advertir las sanciones que fija el reglamento. Eso no cuesta nada, pero es información valiosa”.

El ex secretario de Turismo recomendó un poco más de vigilancia en Chichén Itzá, sobre todo ahora que vendrán las vacaciones decembrinas, en las cuales aumenta el flujo de visitantes a Yucatán.

Dijo que la zona arqueológica de Chichén Itzá está bajo el resguardo, protección y vigilancia de las autoridades federales y la mujer que infringió el reglamento de Chichén Itzá debió ser puesta a disposición de las autoridades federales, pero eso lo determina el director de la zona arqueológica agraviada.