Caso Julissa Chuc: tras zafarrancho en reunión, Gobierno emite 'pautas' para devolver a dos menores

Julissa Chuc Hass retiró el plantón que tenía frente a Palacio de Gobierno de Yucatán, con el que protestaba para que las autoridades le regresen a sus hijos, un niño de seis años y una bebé de apenas mes y medio, quienes se encuentran en custodia de la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes de Yucatán (Prodennay).

El retiro del plantón habría sido una de las condiciones que presuntamente se le impuso para sostener una reunión con María Fritz Sierra, secretaria general de gobierno, la tarde del miércoles; según informó Dariana Quintal, activista por los derechos de las mujeres que hasta la noche del martes representaba jurídicamente a Julissa Chuc.

Dariana Quintal explicó que la Prodennay no puede desistir de la denuncia por presunto maltrato que interpuso a Julissa por lesiones ocasionadas a su hijo mayor, así como presunta omisión de cuidado. La madre de dos menores -explica la activista- tiene que llevar al cabo el proceso legal para demostrar que no ejercía ningún tipo de violencia sobre el menor.

Como ya se ha informado, a la madre se le acusa de causar maltrato físico al menor, así como omisiones en su cuidado, pues no cuenta con una acta de nacimiento y aparentemente no va a la escuela. No obstante, su otrora representante, sostiene que éste es en realidad un caso de discriminación por la preferencia sexual de Julissa ante la opinión de una trabajadora social del Hospital “Agustín O’Horán” de Mérida, quien habría determinado que era un “mal ejemplo” para los menores y dio aviso a las autoridades competentes.

Hijo de Julissa Chuc, con nuevas lesiones

El lunes pasado, Dariana Quintal se presentó en la Fiscalía para dar seguimiento a la carpeta de investigación y se encontró con que el menor, ahora, presenta lesiones que tardan en sanar menos de quince días.

“Se supone que lo retuvieron porque lo maltrataba y ahora tiene lesiones. El Estado los tiene para salvaguardar su integridad y resulta que no. Desde luego que hay una responsabilidad por parte del Estado que es quien tiene la custodia de los menores en este momento”, dijo la activista.

Sobre los motivos de que el niño no cuente con un registro oficial, justificó a Julissa explicando que ésta dio a luz en un hospital de Cancún, Quintana Roo y no pudo pagar la cuenta del hospital.

“En el hospital General de Cancún le estaban cobrando $7,000, como no pudo pagarlo le retuvieron el documento de 'nacido vivo', pero mientras juntaba el dinero fue pasando el tiempo. La secretaria de gobierno, María Fritz Sierra nos dijo que ellos están apoyando en el proceso para recuperar ese documento, pero está extraviado, no lo encuentran porque al parecer, después de un tiempo, se lo llevaron a un archivo en Chetumal”, señala Dariana Quintal.

El martes por la tarde, durante una manifestación, informaron que el jueves se realizará el proceso de registro de la niña recién nacida y en los primeros días de la siguiente semana se hará lo propio con el menor gracias a un acto legal promovido por la Prodennay.

Cambio de representante legal

Cabe señalar que el retiro del plantón de Julissa responde a la solicitud de un conocido personaje, Andrés Nieves, quien presuntamente le condicionó la devolución de sus hijos a cambio del retiro de la casa de campaña.

“Julissa señaló, de propia voz, que se reunió con gente del Palacio de Gobierno y con el licenciado Andrés Nieves y le dijeron que le van a regresar a sus hijos, pero tiene que quitar su plantón. Eso es una violación a la libre manifestación de ideas, a la libertad de expresión. Estoy segura que esa condición no viene de la secretaria María Fritz Sierra, quien se ha apegado a derecho para solucionar esto, pero desde luego que esto se tiene que aclarar, porque como dije, se tiene que llevar un proceso legal para que Julissa pueda recuperar a sus hijos y yo lo que he pedido es que se agilicen esos procesos, jamás que se violente la ley como ellos lo están planteando”.

Zafarrancho fuera de la reunión de Julissa y María Fritz

La tarde del miércoles Julissa tuvo una reunión en el Palacio de Gobierno con María Fritz Sierra, pero antes de ingresar al Palacio, la afectada dijo que la licenciada Dariana Quintal ya no la representaba y ahora contaba con el apoyo de Andrés Nieves, quien a su estilo, armó un alboroto en la puerta del Palacio de Gobierno porque no le permitieron ingresar a la reunión.

El abogado llevó a una persona disfrazada de “Santa Claus” a quien motivó para ingresar a la fuerza al Palacio de Gobierno con el pretexto de que por ser “Santa” podía ingresar a tomarse una foto al árbol de navidad.

“En este momento no se puede, si viene más tarde se le permite la entrada”, le indicó un guardia, pero el disfrazado trató de entrar de todos modos y hubo empujones entre éste y los guardias del palacio.

Al salir, Julissa indicó que le hicieron una serie de peticiones para finalizar el proceso y le puedan regresar a sus hijos. Sobre la demanda que hay en su contra por maltrato infantil, dijo que no se habló sobre ello, pero señaló que confía en que las autoridades le entreguen a sus antes de Navidad.

Peticiones del Gobierno de Yucatán a madre de dos menores

Sobre el caso, el Gobierno de Yucatán emitió un comunicado en el que confirmó la reunión de María Fritz Sierra con Julissa Chuc para reiterarle la plena disposición de continuar apoyándola para cumplir con los requisitos legales que se le pide a fin de que pueda obtener la guarda y cuidados de los dos menores, en caso de resultar viable.

Acompañada de un equipo especializado de la Secretaría de las Mujeres (Semujeres), encabezado por su titular, María Cristina Castillo Espinosa, se solicitó a la madre el cumplimiento, en el menor tiempo posible, de los requerimientos legales, incluido los del Registro Civil, para darle el derecho a la identidad a sus hijos.

“Por encima de intereses personales y de los derechos de los padres, están los derechos de los niños, por lo que en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del Interés Superior de la Niñez, defendiendo y garantizando de manera plena sus derechos fundamentales: identidad, salud, educación, seguridad alimentaria y una vida digna para su desarrollo y bienestar integral”, subrayó.

Se reitera que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Yucatán activó los mecanismos de asistencia social pertinentes para proteger los derechos de dos menores, una bebé recién nacida y un pequeño de 6 años, al encontrarse indicios de que ambos infantes estaban en una situación de riesgo alto si permanecían en resguardo de su madre.

El Gobierno estatal ha explicado de manera oportuna que frente al riesgo en el que se encontraban, pasaron a estar bajo la tutela del Estado y se tomó acción con fundamento en los artículos 36, 49 y 50 de la Ley Para la Protección de la Familia del Estado de Yucatán, Artículos 121, 122 y 123 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, siempre priorizando la seguridad y correcto desarrollo de los menores.

Los menores no cuentan con actas de Registro Civil que determinen fecha y lugar de nacimiento, por lo que, el Gobierno del Estado está realizando las gestiones para que en breve puedan contar con este importante documento que brinda identidad porque es así como se le proporciona no sólo la existencia legal de las personas, sino que también, se les reconoce sus derechos.

“La protección del Interés Superior de la Niñez es lo que nos guía como Gobierno por esa razón nuestro apoyo va más allá de proporcionarte ayuda jurídica y administrativa, cuentas con nosotros no solamente para que tú recuperes a tus niños cuando ya cumplas con todos los requisitos, sino para darte un acompañamiento, un seguimiento de aquí en adelante”, subrayó Fritz Sierra.

En este contexto, la Secretaría de las Mujeres ofreció la asistencia interdisciplinaria a la ciudadana, a fin de cumplimentar los procesos legales en aras de la reunificación familiar y bienestar de los infantes.

Como parte de estas acciones integrales, el equipo de psicología de la dependencia brindará atención emocional a la mujer para la generación de los informes correspondientes que se solicitan en los expedientes legales abiertos.

Asimismo, en aras de garantizar el Interés Superior de la Niñez y el bienestar de la madre, Julissa Chuc podría ingresar a un esquema de apoyo para el pago de hasta tres meses de renta de un bien inmueble para que pueda acreditar ante las instituciones competentes que cuenta con un domicilio seguro para ella y su familia.

Durante la reunión, personal de atención jurídica de la Semujeres también brindó orientación a la mujer sobre los documentos y gestiones necesarios para solventar los requerimientos legales que la ley exige y deben cumplir los progenitores en la guarda y custodia de sus hijos menores de edad.