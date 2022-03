Historia por el Día de la Mujer: Sareti Cardós, una meteoróloga enamorada de las nubes

Las nubles son su fuente de inspiración. Esas masas de gotas suspendidas en la atmósfera, a la que llaman capas protectoras de la Tierra, es una de las motivaciones que inclinaron a Sareti Cardós Pacheco a ser meteoróloga.

Analizar, estudiar el tiempo y el clima para interpretar las condiciones atmosféricas es más que una labor, un oficio o profesión, constituye una de las pasiones de la joven especialista del Centro Hidrometeorólogico Regional "Mérida" de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) Yucatán.

Más allá de conmemoraciones por el Día Internacional de la Mujer, este martes 8 de marzo, las tareas que cumple Sareti es más que un reconocimiento, es muestra de que la equidad de género que debería de prevalecer en todos los ámbitos sociales de México, Yucatán, del mundo.

Ingeniería Física egresada de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Yucatán (Uady), Sareti tiene estudios de Meteorología Tropical por el Centro de Predicción del Tiempo de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica en Maryland, Washington, Estados Unidos.

Desde hace una década, en 2012, ingresa a la Conagua Yucatán, se considera discípula del ingeniero Juan Vázquez Montalvo, exjefe del Laboratorio de Hidráulica e Hidrología y antigüo responsable del Centro Meteorológico de la Facultad de Ingeniería de la Uady.

Y así, de analistas de datos meteorológicos como parte de sus tareas de servicio social en la Uady, la ingeniera Cardós Pacheco se convierte, a partir de 2014 es meteoróloga previsora en la dependencia federal, y una de las profesionales más destacadas en la predicción de las condiciones predominantes del clima en Yucatán.

Hay tres razones, confiesa la profesional, que la encauzaron por el camino de la investigación de los fenómenos atmosféricos y explicación de la información meteorológica, pero una en particular es la que la impulsa desde su infancia.

"En resumen, porque me gustan las nubes. Desde pequeña sentí admiración por ellas y siempre me gustó ver el cielo, bañarme, en la lluvia, volar papagayos. Creo que sin querer el 'chip' de observador meteorológico se activó", añade Sareti.

La segunda, revela, es por la influencia de su papá, José Cardós Sierra, quien trabajó en el área de previsión meteorológica de la Conagua, y aunque él no hacía pronósticos siempre le platicó sobre sus labores. "Además, prácticamente crecí en las oficinas de la Conagua".

"La tercera justificación, ya siendo consciente, es porque me gusta el ambiente y todo lo que ocurre en él. Así que buscando perfiles de oceanógrafos y geólogos, me apareció la carrera de Ciencias atmosféricas de la Universidad Veracruzana, y pensé que me gustaría entender todo lo que pasa en la atmósfera, ya que es muy complejo".