Ley del Isstey: la decisión de las pensiones, en manos de los diputados

MÉRIDA.- Como un momento crucial para las finanzas públicas y el sistema estatal de pensiones calificó la secretaria de Finanzas y Administración, Olga Rosas Moya, la votación para la aprobación o rechazo de la nueva Ley de Seguridad Social para los Trabajadores Públicos que discutirán mañana en el Congreso del Estado.

Afirmó que aprobar la nueva “ley del Isstey” garantizará que todos los jubilados y trabajadores con derechos adquiridos reciban su pensión por los años que le restan de vida. También frenará que las aportaciones extraordinarias al Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán sigan creciendo hasta que sean insostenibles para las finanzas públicas.

Pensiones de los trabajadores del Isstey

“La decisión de los diputados nos permitirá ver dónde están los intereses políticos. Si de verdad quieren resolver un tema que es crucial para las finanzas públicas, no solo del sistema de pensiones, o quieren llevar agua a su molino”, señaló la secretaria.

“Es un tema crucial lo que aprobarán los diputados porque son las finanzas las que tienen que garantizar el pago del sistema de pensiones en esta administración".

El año pasado se transfirieron recursos extraordinarios por $280 millones al Isstey, este año $350 millones, en 2023 serán $650 millones y en 2024 de $730 millones. Y así irá creciendo las aportaciones para los próximos seis años que podría alcanzar

$7,000 millones y en los siguientes seis años serían de $10,000, lo que hace inviable dar estas aportaciones sin afectar las obligaciones del estado”.



La maestra Rosas Moya se reunió hoy con el director de Medios Tradicionales de Grupo Megamedia, Olegario Moguel Bernal; y el subdirector editorial de Diario de Yucatán, Juan Carlos Góngora Solís, para explicar la importancia del análisis responsable de esta iniciativa que creará la Ley de Seguridad Social para los Trabajadores Públicos del Estado con reformas claves que permitirían la viabilidad financiera del Isstey, pero no resolvería su situación de quiebra porque son mayores los pagos por pensiones que los ingresos por cuotas.

¿Reforma a la ley del Isstey afectará a los jubilados?

¿Esta reforma afectará a los afiliados al Isstey?, se le preguntó. “Para los que tienen derechos adquiridos no, y menos tocará a los jubilados”, afirmó. “Lo que se dice es por falta de información o desconozco qué intereses manejen quienes estén en contra. Un jubilado seguirá cobrando lo que cobra, a eso se llama derechos adquiridos. A los que ya están con derechos adquiridos tampoco les afectará. Esta ley será para las nuevas generaciones de trabajadores y los que todavía no tienen derechos adquiridos por antigüedad”.

“Las medidas se están tomando para que la quiebra del sistema de pensiones no lleve también a la inviabilidad de las finanzas públicas, que no lo arrastre porque en algún momento se tendrá que tomar la decisión. O pagas a los maestros activos o a los pensionados. O pagas por la seguridad pública o a los pensionados. Justamente las medidas que están tomando es para que haya

viabilidad financiera para todas las obligaciones del estado y por supuesto garantizarle a los trabajadores el pago de su

pensión”.

Olga Rosas Moya consideró que los legisladores locales tienen una decisión muy importante el jueves y que es una decisión sumamente valiente, primero del gobernador Mauricio Vila Dosal; por poner este tema en la mesa, porque la situación financiera del Isstey era una crónica de una muerte anunciada y mientras más se atrase en tomar las medidas más llevaría a una situación

catastrófica.

El Gobierno de Yucatán paga

“El primer reconocimiento hay que dárselo al gobernador porque a esta administración estatal no le va a beneficiar en nada esta reforma porque obviamente el Isstey ya estaba quebrado cuando lo recibió, lo que significa que el pago de pensiones es superior a las cuotas que recibe, ¿quién paga la diferencia? Como ente solidario lo paga el Gobierno del Estado y esto ya ocurre desde este año”.

“Lo que van a votar los diputados no beneficia en nada al gobierno. Lo que va a pagar esta administración de recursos presupuestales extraordinarios no se modifica en nada, al contrario, va aumentar el monto de las aportaciones que dará como patrón porque aumentará de 8% al 15%”, dijo. “El gobierno tiene que aportar para completar el pago de las pensiones y por otro lado, va a incrementar las cuotas patronales”.

La secretaria insistió que los únicos beneficiados con esta nueva “ley del Isstey” serán los derechohabientes porque tendrán garantizado el pago de sus pensiones.

Viabilidad financiera del sistema de pensiones en Yucatán

“Hay que reconocer la labor de los diputados. Consultaron con sindicatos, con grupos de interés, con la sociedad, con el grupo de expertos que analizaron la situación financiera para hacer esta propuesta y para resolver la viabilidad financiera del sistema de pensiones”, explicó. “En realidad la ley servirá para garantizar a los trabajadores que le sigan pagando sus pensiones a corto, mediano y largo plazo. Yucatán es el más atrasado con su ley de pensiones, data de 1976 y somos el único estado que nunca ha

modificado su ley a pesar que las variables que más impactan es la esperanza de vida. En 1976 la esperanza de vida no llegaba a los 70 años y hoy es mayor”.

“Si no se hiciera nada hoy, el próximo gobierno tendría que aportar casi 7 mil millones en 6 años y la siguiente administración más de 10 mil millones. Esto significa que cada año tienes que destinar 1,200 millones. Es una barbaridad de recursos, es más que la nómina de la Secretaria de Salud, es el 10% de los recursos de libre disposición que anda entre los $20 mil millones”, afirmó. “Entonces sí es una cantidad muy significativa de dinero que se irá al Isstey. Por eso digo que el sistema de pensiones no va a tener viabilidad financiera con esta reforma. Lo único que estamos haciendo es que siempre se pueda pagar las pensiones.

El Isstey, en quiebra

"Esto no resuelve el tema del Isstey, no va a salir de la quiebra, solo está asegurando que se pague todos los jubilados”.

Destacó que el gobernador Vila Dosal puso toda su voluntad política para que este tema se resuelva, aun cuando esta administración no ve ningún beneficio, ni la siguiente y ni la subsiguiente. Y puso el ejemplo de Baja California, donde la falta de recursos para sostener su sistema de pensiones ocasiona que se forme una lista de prelación y quien se jubile tenga que

esperar que algún jubilado muera para recibir su pago.

“Es una decisión muy valiente de los diputados de haber creado una comisión, de tener la voluntad política para agarrar al toro por los cuernos y en la votación del jueves vamos a ver todos los yucatecos de qué lado están los partidos. Veremos el color los diputados y donde están sus intereses”, indicó.

“Si es un interés genuino por resolver una situación o es interés político para llevar agua a su molino. Una decisión responsable atajará el problema y resolverá el mayor reto financiero que estamos enfrentando como sociedad, porque al final de cuentas, destinar recursos para el pago de pensiones significa que todos los yucatecos lo estamos pagando”.

La nueva “ley del Isstey” garantizará que todo trabajador que ya no pueda seguir por edad, por un tema de invalidez o una situación que impida seguir trabajando cobrará una pensión por el resto de su vida. Y no al revés, cuando hoy con la nueva ley a los 38 años de edad uno puede dejar de trabajar y recibir su pensión. Incluso, con la ley actual una persona que sufra alguna invalidez sin cumplir los requisitos no lo protege la ley, con la nueva sí cobrará una pensión.

Ivonne Ortega y Rolando Zapata, los villanos

Precisó que el gobierno estatal no está obligado a dar aportaciones extraordinarias al Isstey para que pague las pensiones, pero lo hace como gobierno solidario y para que todos reciban su pago. Se le planteó que para la sociedad hay dos villanos señalados como responsables del quebranto del Isstey: los ex gobernadores Ivonne Ortega Pacheco y Rolando Zapata Bello. Y se le preguntó si el gobierno estatal considera realizar alguna acción persecutoria contra ellos.

Dijo que desconoce el tema jurídico y si hubiera alguna razón para perseguirlos. Lo irresponsable de esos gobiernos es que no tomaron las decisiones para evitar el quebranto del Isstey y el gran costo para las finanzas públicas estatales.

“Dejaron de ver el problema y fueron omisos de tomar una decisión para evitar llegar a este punto”, reiteró. “Este gobierno está al día en todas sus cuotas y el gobernador le da seguimiento al tema. En el caso de ellos, hicieron un mecanismo para que puedan pagar, subsanaron el problema con un fideicomiso de Ucú, para darle en especie lo que dejaron de pagar y lo pagaron con esos terrenos. El Isstey tiene como un activo ese terreno, pero lo tendrá que ir enajenando poco a poco por las dimensiones del terreno no se puede tener liquidez de un momento a otro”.

Lo que no pudo precisar la secretaria es si las pensiones con esta nueva ley estarán tasadas en salarios mínimos o en Unidad de Medida de Actualización (UAM). Además, consideró que la estabilidad financiera del Isstey se lograría a largo plazo y para ello se tendrá que ir modificando esta ley, según las condiciones del momento.





