Ley del Isstey: cuatro lecturas a la crisis; de lo económico a lo jurídico

La nueva ley del Isstey es un buen principio de los esfuerzos por sanear sus finanzas, pero presenta aún inconvenientes, opinan participantes en un foro de análisis sobre esa legislación.

La secretaria de Finanzas del gobierno del Estado, Olga Rosas Moya, afirma que si no se hubiera aprobado esa ley sería más profunda la crisis del Isstey.

Freddy Espadas Sosa, investigador, y Humberto Pacheco Pérez, profesor jubilado y representante de un movimiento magisterial, le dan otra lectura: consideran que los cambios legales son solo un paliativo porque no resuelven los problemas estructurales. No obstante, el segundo dice que sí están conscientes de que es necesaria una nueva ley.

Jervis García Vázquez, secretario general del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo, señala que entre sus agremiados prevalecen dudas, pero dice que son más bien por situaciones personales, no por asuntos generales.

El doctor Espadas Sosa y el profesor Pacheco Pérez subrayan que se debieron establecer sanciones severas contra el mal uso de los recursos o la falta de pago de cuotas. Están contra el borrón y cuenta nueva.

Para la secretaria de Administración y Finanzas del gobierno del Estado, Olga Rosas Moya, no hay duda de que el problema financiero del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán (Isstey) es estructural y no se resuelve ni siquiera con la venta de todos los activos del organismo.

Freddy Espadas Sosa, investigador y analista político, y Humberto Pacheco Pérez, profesor jubilado e integrante del movimiento Reivindicación Sindical del magisterio, coinciden en que la nueva ley del Isstey es solo un paliativo y no resuelve problemas de fondo de la institución.

Jervis García Vázquez, secretario general del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo e Instituciones Descentralizadas de Yucatán, afirma que en la nueva legislación se tomaron en cuenta varias propuestas de la agrupación. Admite que prevalecen dudas de sus agremiados, aunque, dice, son más bien de situaciones personales.

La secretaria Rosas Moya recalca que si no se hubiera aprobado la nueva ley se habría hecho más profunda la crisis del Isstey. El profesor Pacheco Pérez expresa su desacuerdo y dice que varios grupos sindicales se han unido en una lucha jurídica para combatir los cambios.

El doctor Espadas Sosa, director de la Unidad 31-A de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), considera que la ley recién aprobada es un buen inicio y no todo está mal, pero no deja de ser un paliativo ante el problema estructural que describe la maestra Rosas Moya.

La funcionaria del Ejecutivo, el investigador, el dirigente sindical y el profesor jubilado formularon esos conceptos en nuevo foro organizado por Grupo Megamedia, esta vez para analizar los alcances de la nueva Ley de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán, aprobada por el Congreso el 21 de julio pasado.

Los invitados respondieron a preguntas diferentes, acordes con sus cargos o posiciones.

Entre otras cosas, se habló de los puntos que más polémica han generado, como el aumento de las cuotas de los trabajadores, el desconocimiento de la mayor parte de los derechohabientes sobre las reservas del Isstey, el proceso que se siguió para la aprobación de la ley y los señalamientos de aparente inacción del gobierno contra las dos administraciones estatales anteriores, que utilizaron recursos del instituto para otros fines.

En primer lugar se preguntó a la secretaria de Administración y Finanzas a cuánto ascienden los bienes del Isstey y si no ayudaría su venta al saneamiento económico de la institución.

Olga Rosas respondió que las reservas del Isstey, incluyendo oficinas, guarderías y los terrenos de Ucú que ahora están en un fideicomiso, suman 3,360 millones de pesos, pero el déficit de las pensiones, considerando únicamente a los pensionados actuales y a los trabajadores activos actuales —suponiendo que ningún empleado más se pensionara— asciende a $73,000 millones.

“¿Qué significan 3,360 millones de pesos? Pues representan apenas el 4.6 por ciento del déficit de las pensiones”, apuntó. “El problema del Isstey es estructural y no se solucionaría vendiendo sus activos”.

Previamente, la secretaria hizo un repaso de la situación que afronta la institución, en los siguientes términos:

—En el diseño de todos los sistemas de pensiones hay dos factores —o variables— clave: la esperanza de vida y la composición por edad de la población. Las dos son vitales para poder garantizar la sostenibilidad de las pensiones. La esperanza de vida es importante a la hora de diseñar un sistema de pensiones porque es la base para estimar el costo de una pensión.

—Como es sabido, hoy las personas vivimos más que antes. De los 70 para acá se vive más de 10 años en promedio. ¿Qué significa esto? Que los costos del sistema de pensiones han resultado más altos que lo estimado inicialmente.

—Y la segunda variable es el de la composición de la población por edad. ¿Por qué es importante este factor? Porque cuando se diseñaron los sistemas de pensiones la estructura de la población se asemejaba a una pirámide; en la base de la pirámide había muchos jóvenes y adultos en edad laboral y en el pico había pocos adultos mayores.

—Cuando tienes una estructura de esta forma es factible y viable diseñar un sistema en el que los trabajadores en activo, que son muchos, paguen las pensiones de las personas jubiladas, que son pocos.

—Actualmente la población ha envejecido y cada vez hay menos trabajadores en activo por cada persona adulta mayor retirada. En números absolutos, estos sistemas se diseñaron teniendo más de 300 trabajadores activos por cada pensionado. Hoy solo tenemos 4 activos por pensionado.

—Hoy, cada pensión cuesta 80% más y, por el otro lado, las cuotas de trabajadores y gobierno solo aportan el 50%. ¿Y quién paga este déficit? Somos todos los yucatecos, es decir, las llamadas finanzas públicas.

—Tan solo este año se estarán aportando 350 millones de pesos adicionales para subsidiar este déficit y esta administración tendría que pagar 2,000 millones de pesos aportados con los impuestos de todos los yucatecos.

—Las siguientes dos administraciones tendrían que pagar respectivamente 7 mil millones y 10,000 millones de pesos.

—¿Qué significa esto? Diez mil millones de pesos equivalen a tres tres veces el presupuesto estatal de todo el sector educativo, esto es, de todos los niveles educativos: básica, medio superior y superior.

—Equivalen también a 2.4 veces el gasto de todo el sector de seguridad —incluyendo la Fiscalía—, a cinco veces el valor de todo el sector de salud y a 2.5 veces el presupuesto de todos los municipios.

—De ese tamaño es la crisis. No haber aprobado la reforma sólo la hubiera hecho más profunda.

La siguiente intervención fue de Jervis García. Le preguntamos cuáles son los temas pendientes de la nueva ley y las principales dudas de sus agremiados.

El dirigente sindical contestó, en síntesis, que la mayoría de los trabajadores que se han acercado al sindicato en relación con esta ley es para plantear situaciones particulares, sobre todo dudas acerca de su antigüedad —“todavía no lo tenemos muy claro”—, el porcentaje con el cual se van a jubilar o pensionar y sus derechos adquiridos.

“Muchos no han leído la ley, muchos no saben cómo está y se quedan con las dudas”, señaló. “Se acercan y tratamos de aclararles esas dudas. Hay quienes quieren saber si tienen derechos adquiridos o no y si quedaron en la parte de transición”.