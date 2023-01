Protesta vecinal contra del proyecto del parque Tho’ en Altabrisa

Alrededor de 50 vecinos de Altabrisa se manifestaron ayer en contra del proyecto del parque Tho’ por considerar que es un acto de corrupción, empezando por querer permutarle a un empresario tres hectáreas de un terreno donde desde hace varios años se anunció la construcción de un enorme parque por otro terreno de solo dos hectáreas.

Encabezados por Hidalgo Victoria Maldonado, Rubén Presuel Polanco y Hugo Presenda iniciaron este movimiento de protesta pacífica, primero con una reunión informativa en los terrenos que le pretende dar el Ayuntamiento al empresario, y donde advirtieron que ya se preparan para iniciar una lucha legal con amparos, al momento en que se apruebe la permuta.

La reunión se inició poco antes de las nueve de la mañana, y concluyó a las 10:55 horas con el cierre de la avenida Cámara de Comercio con el cruce de la avenida 7, durante 20 minutos, portando carteles con consignas contra el alcalde y el gobernador, en defensa de su parque, y gritos en coro de “Queremos parque”, “Queremos parque”, “Parque Tho’ es corrupción”.

Vecinos denuncian despojo en Altabrisa

En la reunión informativa se aclaró que no están en contra del proyecto del alcalde, sino de que este proyecto incluya el despojo ciudadano (a través de una permuta) del parque original #460 a un privado para su lucro. Una de las vecinas precisó que esto no lo mencionan los del Ayuntamiento cuando salen a vender la idea del otro parque, y muchos ciudadanos no tienen conocimiento de que esto sucederá, “las intenciones ocultas detrás del proyecto Tho’, favoreciendo evidentemente a intereses privados, no nos parecen y es por ello que protestamos, no queremos perder más áreas verdes en Altabrisa”.

Invitación al alcalde Renán Barrera

Victoria Maldonado luego de recordar que en varias ocasiones han invitado al alcalde para que acuda a dialogar con ellos aún no les responde, y por el contrario ha declarado que solo son tres ciudadanos de partidos diferentes al suyo, que se trata de un movimiento político.

En respuesta Victoria Maldonado, dijo que al parecer el alcalde se refiere a él y Presuel Montalvo, cuando en realidad son la gran mayoría de los vecinos, hay incluso un Change.org de Altabrisa, donde hasta ayer sumaban 988 vecinos de Altabrisa, con nombres y apellidos, teléfonos y correos electrónicos que no están de acuerdo con la permuta.

Apoyándose en diversas notas publicadas en el Diario sobre este tema, el ex funcionario electoral afirmó que no se trata además de política o que lo promueven personas de otros institutos políticos diferentes al del alcalde, sino que en este movimiento ciudadano hay de todos los partidos y religiones, incluso se ha sumado Luis Montoya Martínez, quien fuera presidente local del PAN, donde milita el presidente municipal. Citó también a ex jugadores profesionales del fútbol que viven en esa zona y apoyan este movimiento, como Adolfo Ríos, Guillermo Naranjo, Adrián Chávez, Mario García, Abraham Ramón, Elías Ledezma, Raúl (Potro) Gutiérrez, Alfredo Tena, David Patiño, Jesús Ortega, Luis Molina, Fanny Munguía, Carlos Santos y el Pato Baeza, entre otros.

El orador reiteró que están hasta dispuestos a colaborar como lo han hecho hasta ahora cuidando ese sitio, donde con el apoyo de una vecina que es bióloga ya hasta se hizo un censo de los árboles, y se encontró varias variedades endémicas, ya plenamente identificadas y marcadas, lo que quieren es reducir la densidad de construcciones y tener más áreas verdes.

“El mensaje es claro, no nos oponemos a que se nos haga un parque, pero tenemos muchas dudas, sobre cómo y dónde lo quiere hacer el Ayuntamiento, sobre todo en la permita de terrenos que pareciera ser parte de la mafia inmobiliaria del Estado”, remarcó.

Hugo Resenda agregó que mantendrán estas protestas pacíficas que incluso ayer llevaron al cierre de las avenidas por poco tiempo, para hacer notar la protesta, y ya se preparan también para dar la pelea jurídica, para ir hasta los tribunales si es necesario y defender esos terrenos que consideran les pertenece a los vecinos de Altabrisa.

“Este movimiento y posible pleito jurídico a futuro, no es de Hidalgo o Presuel, sino de toda la comunidad de Altabrisa, de todos los vecinos, y lo sostenemos con los escritos firmados que también se han hecho llegar a las autoridades”, afirmó.-DAVID DOMÍNGUEZ MASSA