Una ''mafia'' comete graves delitos en la zona de Chichén Itzá, denuncia el director

La zona arqueológica de Chichén Itzá volvió este jueves al "estado de emergencia" que tuvo durante la pandemia Covid-19, pero en esta ocasión fue por el bloqueo carretero que realiza un grupo de artesanos, ejidatarios, comerciantes y guías de turistas inconformes con los funcionarios de la zona arqueológica.

El Centro INAH Yucatán informó que en el cuarto día de las manifestaciones Chichén Itzá ya no recibe a ningún visitante.

Incluso, prestadores de servicios turísticos y visitantes decidieron no insistir en llegar a esta zona arqueológica de la civilización maya, sino que los "tour-operadores" y guías canalizan a los turistas a Ek Balam, que está a 67 kilómetros de Pisté, en Valladolid.

En entrevista con Diario de Yucatán, cuya primera parte titulamos "El director de Chichén Itzá descarta su renuncia y señala a 'cabecillas' del bloqueo", el arqueólogo Marco Antonio Santos Ramírez habla de lo que hay detrás del bloqueo carretero.

Intereses económicos y políticos detrás del conflicto en Chichén Itzá

El director de la zona arqueológica destacó la gravedad del problema en el atractivo turístico, por los intereses económicos y políticos enraizados por años.

Subrayó que se recrudeció porque la administración actual del sitio arqueológico no deja que los vendedores de artesanías, comerciantes, guías de turistas y ejidatarios “hagan lo que quieran en esta zona arqueológica”.

Chichén Itzá terminó 2022 con cifras récord, informó Santos Ramírez: recibió 2 millones 600 mil visitantes y recaudó solo en cuotas del INAH $170 millones, cifras superiores a las que registró en 2019, el mejor año antes de la pandemia de Covid-19.

Sin embargo, la recaudación de dinero por concepto de tarifas que ingresó Chichén Itzá fue superior porque la Agencia de Administración Fiscal del gobierno del Estado cobra una cuota 4 veces más que la del INAH. Si se toma como base este dato, quiere decir que la AAFY estatal ingresó a sus arcas alrededor de $680 millones en 2022.

#DYinforma Sin turistas ni comerciantes en Chichén Itzá. "Ese grupo no está dejando pasar a nadie", reportó el director de la zona arqueológica Marco Antonio Santos Ramírez. El sitio está abierto al público, pero como no dejan pasar a nadie, no hay gente, confirmó.

La AAFY cobra una cuota estatal de $571 a visitantes extranjeros y $283 a mexicanos. La tarifa única del INAH es de $85.

Denuncian que una "mafia que comete delitos federales en Chichén Itzá"

Santos Ramírez dijo que es grave el problema que afronta Chichén Itzá porque está enraizada una mafia que comete delitos federales, que no se investigan.

“Claro que es grave la situación de Chichén, no es nada sencillo, son intereses de personas que a veces están unidos, otras veces están separados".

"Cuando les conviene se unen, como hacen ahora que les incomoda a sus intereses la aplicación de la ley”, afirmó el arqueólogo.

“Están enojados y piden mi destitución porque ya no dejo que cometan sus ilícitos en el interior de la zona arqueológica, pero lamentablemente, nadie hace nada”.

Dijo que en los alrededores de los vestigios arqueológicos se cometen varios delitos federales y la autoridad ministerial debería poner atención y erradicarlos, pero no lo hace.

¿Qué delitos se cometen en la zona de Chichén Itzá?

Los delitos que cometen están relacionados con la venta de alcohol y drogas, prostitución, trabajo infantil, tráfico de documentos apócrifos, entre otros, que antes cometían en el interior de la zona arqueológica.

Sin embargo, aseguró que hoy no pueden hacerlo por la estricta vigilancia, pero continúan con sus negocios ilícitos afuera de las instalaciones. Aspecto del bloqueo de una carretera cercana a Chichén Itzá

“Falta una investigación ministerial que acabe con los delitos que hay en los alrededores de la zona arqueológica”.

“Todo lo que le acabo de decir es cierto, pero nadie hace nada. El INAH no es competente en esta materia de investigación, es responsable del sitio más importante del mundo en materia arqueológica".

"Somos el ícono de la arqueología de México en el mundo, por ello le dan tanta relevancia los turistas internacionales".

Problemas similares en otras zonas arqueológicas del país

"Esta situación que vive Chichén Itzá la está pasando también Palenque, Chiapas, donde los grupos de artesanos y comerciantes piden la destitución de la directora; en el Tajín, Veracruz, también piden la renuncia del director".

"Todas estas zonas arqueológicas son de todos los mexicanos, es patrimonio de la humanidad, pero grupos quieren apoderarse de ellas para lucrar”.

“No es un tema solo de Chichén Itzá, es un 'modus operandi' de las mafias de artesanos y comerciantes que quieren empoderarse en esos lugares, quieren hacer y deshacer sin que nadie le diga nada, pero el INAH está firme en no permitir esta situación”, advirtió.

Santos Ramírez dijo que en el exterior e inmediaciones de la zona arqueológica de Chichén Itzá proliferan puestos de artesanías y artículos en la vía pública y lo solapa el presidente de Bienes Ejidales.

"En este mercado negro también hay guías de turistas, que sin ninguna regulación ofrecen sus servicios en las inmediaciones".

Prostitución y venta de alcohol y drogas cerca de la zona arqueológica

Santos Ramírez afirmó que han pedido al presidente de Bienes Ejidales que los quite porque venden alcohol, son puntos donde se ejerce la prostitución, hay drogas y cosas ilícitas, pero no lo hace.

Chichén Itzá tiene registrados 674 puestos de artesanías y comercios, pero habría que sumarle uno o dos ayudantes por cada vendedor, lo que aumenta el número de personas que están dentro de las instalaciones arqueológicas.

"Pero no es todo, para la movilización de sus mercancías usan camionetas y eso genera mayor perjuicio, dentro y fuera de Chichén Itzá".

Señaló que por ese motivo el gobierno federal proyecta construir un Centro de Atención al Visitante (Cavis) para que cada comerciante tenga un espacio digno fuera de la zona arqueológica. Otro aspecto del bloqueo a Chichén Itzá

Lamentan que el INAH afronta "solo" el conflicto

Lamentó que el INAH afronte solo este conflicto social, cuando hay otros actores que se benefician de Chichén Itzá y deberían intervenir.

Hasta el día de la entrevista, el miércoles 4 de enero de 2023, ni el Patronato Cultur, ni la Secretaría de Fomento Turístico, ni la Agencia de Administración Tributaria del Estado habían intervenido en el conflicto.

“Financieramente, la AAFY pierde más porque cobra cuatro veces más que el INAH”, advirtió.

¿Qué llamado le hace a estas dependencias estatales?, se le preguntó.

“Que actúen de acuerdo con las responsabilidades de cada uno, en el caso de los gobiernos municipal, estatal y federal, nosotros (el INAH) estamos encarando esto solos ante la comunidad”, indicó.

“Sabemos que tenemos la ley de nuestro lado, pero somos muy sensibles y no estamos de acuerdo con las calumnias y mentiras que dicen los manifestantes".

Se quejan de calumnias y difamaciones contra el director de la zona y su equipo

Marco Antonio Santos Ramírez, director de Chichén Itzá

"No menospreciamos la inconformidad de los grupos o de la comunidad, pero solo a través del diálogo y concertación se puede llegar a buen término".

"No con calumnias, con mentiras, con difamaciones, con ataques en redes sociales y con adjetivos denostantes, como los que han usado en mi contra y contra mi equipo de trabajo, es como se va a solucionar".

"A quienes acusan esas personas, casi damos la vida por nuestro trabajo”.

El arqueólogo recordó la artera agresión que sufrió el jefe de seguridad de Chichén Itzá por cumplir con su trabajo.

“Antes de la pandemia, mi jefe de seguridad fue apuñalado vilmente por un guía que está arropado por quien encabeza este movimiento de protesta”, afirmó.

“Este regidor y guía Carlos Galdino apuñaló al jefe de seguridad, hoy está preso, pero sus papás siguen quejándose y engañando a la sociedad, dicen que ya pagaron el daño que ocasionó el detenido y que no los dejo trabajar, que no les permito la entrada".

"Quiero decir que no es cierto, no han pagado el daño que ocasionó Carlos Galindo y ahora están cobijados por ese ex regidor que encabeza la protesta, Evelino Mis Tun".

"Mi jefe de seguridad estuvo a punto de perder la vida y ellos se hacen las víctimas”.

Denuncia corrupción de escuela de guías de turistas en Cancún

“También hemos denunciado toda la corrupción de la escuela de guías de Cancún, Quintana Roo, que expide credenciales de guías de turistas. No ha pasado nada, siguen trabajando y expidiendo más certificados sin verificación”, señaló.

“Dónde está la Sefotur (a cargo de Michelle Fridman Hirsch) y la Sectur (Secretaría de Turismo federal)", cuestionó.

"Hemos pedido la presencia de verificadores estatales y federales para que certifiquen si los guías de turismo hablan los idiomas que dicen hablar y si tienen conocimiento del contenido de la zona arqueológica apegado a la historia del sitio, pero nada, no llegan".

"Ese es el llamado que hacemos, que cada quien haga la parte que le corresponde, no pedimos más”, enfatizó.

El bloqueo a la zona de Chichén Itzá cumple 4 días

El bloqueo carretero en los tramos de Pisté y el poblado de Xcalacoop, en la carretera federal libre Mérida-Valladolid, cumplió su cuarto día con consecuencias drásticas, pues ya no llegan turistas a Chichén Itzá ni artesanos ni prestadores de servicios.

“La carretera es estatal y federal, no le compete al INAH, nosotros ya hicimos las denuncias, la SICT debe intervenir. No es que lo pidamos, es su deber", señaló Santos Ramírez.

"Debe actuar por oficio porque hay impedimento del libre tránsito de las personas y vehículos en una vía de comunicación federal”.

“Hay gente afectada que no está de acuerdo con el bloqueo, hay reclamaciones de que no ven mejoras en esta población o comunidades cercanas a la zona arqueológica, pero el ingreso que capta el INAH se regresa al municipio vía participaciones federales, a quien se debe preguntar y exigir dónde está el recurso aplicado es a los presidentes municipales".

"Es cierto, Pisté no cuenta con un Centro de Salud digno, no tiene un hospital, no tiene un basurero para la disposición adecuada de la basura y tenemos un grave problema de sobrepoblación de perros al interior de la zona arqueológica porque llegan atraídos por los restos de comida que encuentran y dejan los turistas y vendedores”, concluyó.