El director de Chichén Itzá descarta su renuncia y señala a ''cabecillas'' del bloqueo

Mi ciclo en Chichén Itzá no está concluido, tenemos grandes proyectos pendientes, afirmó el arqueólogo Marco Antonio Santos Ramírez, director de la zona arqueológica, al hablar de la petición de que renuncie a cargo del grupo que mantiene un bloqueo.

En entrevista en las oficinas del INAH Yucatán, señaló en forma directa a Evelio Mis Tun, ex presidente municipal de Tinum, como la persona que está detrás de la manifestación de artesanos, comerciantes, guías de turistas y ejidatarios de su grupo político.

"Todo es porque el INAH no les permite hacer y deshacer lo que ellos quieren en Chichén Itzá”, aseguró.

El director de Chichén Itzá califica de falsas acusaciones en su contra

Señaló "categóricamente" que son falsas las acusaciones en su contra, y menos las de discriminación, pues es antropólogo, sabe leer y hablar náhuatl, entiende y aprende maya y respeta los derechos de todos, pero no puede dejar de aplicar la ley que regula las zonas arqueológicas.

“Las acusaciones son una calumnia, una mentira y es una bandera política de ese grupo, nada más para argumentar algo que no tiene sustento ni fundamento”, afirmó.

¿Va a renunciar usted?, los inconformes piden su destitución, se le preguntó.

“Eso no depende de mi, sino de las autoridades, de la dirección general. El tema aquí no es si renuncio, no es Marco Antonio, no es el puesto que tengo, quien esté como director de la zona arqueológica tiene que aplicar la norma”, respondió.

“Sea yo u otro, siempre se va a aplicar la ley. No vamos a permitir la destrucción del patrimonio arqueológico, hay que hacer cumplir la ley y eso hago. Los directores tenemos un ciclo, el mío no está concluido".

"Estamos con este gran proyecto del Tren Maya, del nuevo Centro de Atención al Visitante, de nuevas áreas de investigación. Nadie está fijo en su puesto, pero quien venga va a aplicar la ley".

"No es Marcos Santos el problema, sino es el interés de pequeños grupos que están detrás de los inconformes”.

Marco Santos habla de las causas de la protesta en Chichén Itzá

Marco Antonio Santos Ramírez, director de Chichén Itzá

Afirmó que la principal molestia de los artesanos es que no se les permite hacer lo que quieran, como instalar más puestos, tener más gente, vender más souvenir y no se les permiten tener a niños trabajando en la zona arqueológica.

"El trabajo infantil no está permitido y el INAH no lo puede aceptar. Los niños deben de estar en la escuela, no en otras situaciones", subrayó.

Te puede interesar: Sigue el bloqueo en Chichén Itzá, no llegan a acuerdos en una reunión

Respecto a los ejidatarios, dijo que están inconformes porque no se les permite abrir estacionamientos en el polígono de protección.

Indicó que eso no es posible no porque él no quiera, sino porque hay vestigios arqueológicos que deben proteger.

En el caso de los guías de turistas, añadió, están molestos porque piden que no les apliquen las normas que los regulan, como que solo den un tour de 15 minutos en vez de dos horas, que se les verifique que saben del contenido histórico de su trabajo y que dominen al menos un idioma extranjero.

Señala que no quieren respetar las normas del sitio arqueológico

"Todos esos requerimientos de la norma es lo que genera inconformidades, pero el INAH está abierto al diálogo para hallar soluciones, pero con respeto a la ley".

“Lamentablemente, a últimas fechas se han mezclado intereses partidistas y políticos de un regidor que nos usa como su bandera política”, denunció.

“Nosotros respetamos a las personas, a las comunidades y ponemos en la balanza la necesidad de la gente, pero también tenemos que proteger el legado histórico que es muy frágil, que se puede perder si no lo cuidamos”.

¿Se oponen al proyecto de reubicación?

“No es un proyecto de reubicación ni de desalojo, es un proyecto que les puede brindar mejores condiciones para que trabajen. Si ellos lo deciden, no es por la fuerza, es por convencimiento simplemente de tener una mejor opción a la que hoy tienen”, contestó.

“Estamos platicando, no obligando, que escuchen, propongan, que vean que tendrán mejores condiciones a lo que hoy tiene”. Una imagen del bloqueo de una carretera que conduce a Chichén Itzá

¿Y si no quieren pasar al Centro de Atención de Visitantes?

“La mayoría sí lo hará, habrá alguien que no, pero habrá situaciones que será viable esta opción para muchos. Se les va a garantizar que allí entre y salga la gente, es cuestión de mercadotecnia".

"Donde pones los comercios es donde entra y pasa la gente”, continuó.

“No es por la fuerza ni mediante el desalojo como lograrán tener un mejor espacio, es una mejor opción para que puedan hacer algo a lo que tienen derecho, pero en un mejor lugar”.

¿Quién mueve a los inconformes?

“Son pequeños grupos, es un ex regidor que ha brincado en varios partidos políticos, ahora está en un partido, él dice que es de Morena, pero así como dice eso también hace dos meses era del partido blanco, del verde y luego amarillo".

"No hay principios en ese sentido político sino intereses personales y están donde ven la posibilidad de hacerse de un cargo político para sus propios intereses políticos”.

¿Puede identificar a los líderes?

“Este conflicto sí tiene nombre y apellido, detrás de todo esto está Evelio Mis, ex presidente municipal de Tinum, y el guía Carlos Galindo, que apuñaló y casi mata a mi jefe de seguridad antes de la pandemia de Covid-19”, manifestó.

“Todos están arropados por los que encabezan esta protesta, el ex regidor y familiares de Galindo, que está preso, pero por medio de sus padres siguen inconformes con la aplicación de la ley”.

Acusa a Evelio Mis de ser un "cacique político"

“Ahora es cuando la ciudadanía debe preguntar a Evelio Mis qué tanto hizo cuando fue presidente municipal y recibía las participaciones federales como parte de la devolución de las entradas a Chichén Itzá, vieron cómo entregó el municipio a la presidenta actual”, recalcó.

“Es Evelio Mis y su gente, es el cacique político que quiere hacer lo que quiere en una comunidad maya donde hay gente de paz y de trabajo, que no está con él”.

¿Están dañando a Chichén Itzá?

“Sí, por supuesto, dañan a toda la comunidad que está al día en su trabajo, hay mucha gente que está inconforme con lo que ellos hacen, pero conocen las presiones y la violencia que ejercen contra las personas, los amedrentan a todos por este cacique”.

“La comunidad de Pisté es gente de paz, de trabajo, pero siempre habrá un cabecilla que lleva beneficio para él".

"Es lo que estamos viendo hoy, la comunidad maya de Pisté, Tinum y las aledañas a la zona arqueológica es gente de paz y de trabajo".

"Hay gente que crea las situaciones como ahora y como dice el presidente López Obrador: la calumnia no mancha, pero tizna, y una mentira repetida mil veces se vuelve verdad. Es lo que ha pasado en Chichén y no es de hoy”. Otro aspecto del bloqueo carretero

¿La gente que no está de acuerdo con el bloqueo podría desalojarlos?

“No, no se mete en problemas, lo único que quiere es trabajar, pero yo pediría a los gobiernos que actúen en consecuencia, nada más".

"Hay varios delitos que se están cometiendo con este bloqueo, que impide el libre tránsito que establece la Constitución y no actúan; el INAH está solo en este problema, pero tenemos mesa de diálogo para que se les escuche y planteen soluciones”, insistió.

“No es por medio de la fuerza pública como se logrará, eso ya se acabó, el INAH nunca va a solicitarla ni lo va a permitir, estamos a favor del diálogo”.

¿Pero ya fracasó un primer diálogo?

“Seguiremos dialogando, es la manera civilizada para llegar a acuerdos”, respondió.

¿Ve disposición de llegar a un acuerdo?

“No tanto de ellos, pero sí de la comunidad. Si ellos no quieren dialogar, dialogaremos con la comunidad”, anticipó.

El bloqueo de la carretera afecta las visitas a Chichén Itzá

Santos Ramírez afirmó que el bloqueo de la carretera federal libre Mérida-Valladolid, en el tramo Pisté, afecta el flujo de visitantes a la zona arqueológica e impide el libre tránsito de las personas.

Sin embargo, indicó que no le compete al INAH intervenir, sino a la SICT, dependencia que debe actuar por oficio y de acuerdo con sus competencias.

El arqueólogo informó que los accesos para que ingresen los vehículos a la zona arqueológica siguen bloqueados en el tramo de Pisté y Xcalacoop, pero la última información que tiene es que los manifestantes cobran una cuota para dejar pasar caminando a los turistas.

El INAH informa sobre el bloqueo en Chichén Itzá

Por otra parte, en un comunicado, el Instituto Nacional de Antropología e Historia informa que la zona arqueológica de Chichén Itzá permaneció abierta por tercer día, pese a la existencia de manifestantes en la carretera 180 Mérida-Puerto Juárez .

"De igual modo, el sitio patrimonio de la humanidad continuará siendo resguardado por miembros de la Guardia Nacional para asegurar que no existan daños al patrimonio arqueológico nacional". Imagen que acompaña al boletín del INAH. A la derecha, Marco Antonio Santos Ramírez, director de Chichén Itzá

"Asimismo, se informa que el Arqlgo. Marco Antonio Santos Ramírez preciso que su conducta como servidor público está apegada a la ley y que su administración en todo momento ha velado por el patrimonio cultural y a favor de las comunidades aledañas a Chichén Itzá..."

"Presentará la denuncia correspondiente en contra de quienes resulten responsables por los delitos de amenazas e injurias en su contra, para el deslinde de responsabilidades".