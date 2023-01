Conflicto en Chichén Itzá: Cetur explica a qué se debe; ¿cuál es la solución?

El presidente del Consejo Empresarial Turístico de Yucatán (Cetur), Jorge Carrillo Sáenz, reconoció que el conflicto entre ejidatarios, artesanos y guías turísticos contra autoridades de la zona arqueológica de Chichén Itzá afecta a un amplio sector económico de la región del oriente del Estado; sin embargo por ahora se salió de control.

Agregó que todo lo que ocasiona el conflicto decepciona a los turistas nacionales y extranjeros que planearon su viaje para visitar esta maravilla del mundo moderno.

El líder del sector empresarial turístico consideró que este conflicto surge por los proyectos de mejora que planea realizar este año el Instituto Nacional de Antropología e Historia en Chichén Itzá, mediante el programa federal Programa de Mejoramiento de Zonas Arqueológicas, denominado Promeza.

Sugirió que a pesar de estas presiones, las autoridades no deben sucumbir sino concretar los proyectos porque sin duda beneficiará a todos con los cambios que pretende el INAH. Incluso, Carrillo Sáenz dijo que sería un error que remuevan de su cargo de director de la zona arqueológica de Chichén Itzá a Marco Antonio Santos Ramírez, tal como piden los manifestantes, “sólo porque cumple con su trabajo”.

El presidente de Cetur propuso la instalación de una mesa de diálogo entre funcionarios del INAH y los que bloquean las carreteras para que lleguen a acuerdos lo más rápido posible, porque cada día que se extiende este conflicto afecta al destino de Chichén Itzá, a Valladolid, Pisté y Yucatán y el tránsito de Mérida a Valladolid.

¿Afecta el turismo este bloqueo y cierre de los accesos a Chichén Itzá?, se le preguntó a Carrillo Sáenz.

“Sí afecta y mucho. Sobre todo, sabemos que Cancún es la principal puerta de ingreso del turista extranjero al sureste del país. Lo primero que visitan los turistas internacionales es Chichén Itzá, lo incluyen en su tour porque es una de las maravillas del mundo y está cerca de Cancún”, explicó.

“Apenas el viernes pasado se dio un reconocimiento al visitante número dos millones y medio del año 2022. Este conflicto afecta a amplio sector económico, incluso, a los artesanos, guías de turistas, a los visitantes, pero también a los restaurantes, prestadores de servicios turísticos, a la ciudad de Valladolid porque tradicionalmente, después de la visita a la ruina maya, los turistas van a Valladolid donde comen y compran artesanías y recuerdos, ya no llegan a los poblados cercanos donde hay cenotes que también les gusta conocer", dijo.

"A todos en general afecta porque los turistas dejan importante derrama económica. Si no pueden ingresar a la zona arqueológica no solo no compran los boletos, sino no compran artesanías, no compran alimentos ni otros artículos de consumo en este sitio. Además, se van molestos porque se frustra su tour porque vienen de Europa para ver la maravilla del mundo y no pueden conocerla ni pasear en ella por este conflicto. Ahora, en vez que vayan a Chichén Itzá, los llevan a conocer Izamal, pero no quedan contentos”.