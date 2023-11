El Colectivo de Apoyo a Palestina realizó un nuevo plantón frente al consulado de Estados Unidos en Mérida, Yucatán Credit: José Valerio Caamal Balam

El Colectivo de Apoyo a Palestina realizó un nuevo plantón frente al consulado de Estados Unidos en Mérida, Yucatán Credit: José Valerio Caamal Balam

El Colectivo de Apoyo a Palestina realizó un nuevo plantón frente al consulado de Estados Unidos en Mérida, Yucatán Credit: José Valerio Caamal Balam

El Colectivo de Apoyo a Palestina realizó un nuevo plantón frente al consulado de Estados Unidos en Mérida, Yucatán Credit: José Valerio Caamal Balam

El Colectivo de Apoyo a Palestina realizó un nuevo plantón frente al consulado de Estados Unidos en Mérida, Yucatán Credit: José Valerio Caamal Balam

El Colectivo de Apoyo a Palestina realizó un nuevo plantón frente al consulado de Estados Unidos en Mérida, Yucatán Credit: José Valerio Caamal Balam

El Colectivo de Apoyo a Palestina realizó un nuevo plantón frente al consulado de Estados Unidos en Mérida, Yucatán Credit: José Valerio Caamal Balam

El Colectivo de Apoyo a Palestina realizó un nuevo plantón frente al consulado de Estados Unidos en Mérida, Yucatán Credit: José Valerio Caamal Balam

El Colectivo de Apoyo a Palestina realizó un nuevo plantón frente al consulado de Estados Unidos en Mérida, Yucatán Credit: José Valerio Caamal Balam

El Colectivo de Apoyo a Palestina realizó un nuevo plantón frente al consulado de Estados Unidos en Mérida, Yucatán Credit: José Valerio Caamal Balam

MÉRIDA, Yucatán.— Un grupo de ciudadanos realizaron hoy un plantón y petición al consulado del gobierno de Estados Unidos en esta ciudad para que cese el ataque armado contra Palestina.

Desde las 11 de la mañana los manifestantes se pararon a las puertas del Consulado de Estados Unidos, que tiene varias restricciones como no tomar fotografías ni mantenerse en el lugar si no realiza trámites de la visa americana o alguna actividad con previa cita, pero no hubo ninguna represión, por lo que la protesta se realizó sin incidentes.

La manifestación física fue pacífica, pero verbalmente muy agresiva contra los Estados Unidos porque, según dijeron los oradores, son los que financian con armas y dinero a los combatientes de Israel. Incluso, llamaron varias veces asesino al gobierno estadounidense.

Con banderas de Palestina, carteles donde denuncian la masacre y que ese conflicto armado no es guerra sino un genocidio, los manifestantes también exhibieron un supuesto cadáver cubierto con sábana blanca y veladoras para representar a los más de 10 mil muertos que ha dejado esta guerra.

La petición de Palestina libre, la denuncia de que el ataque armado no es una guerra sino que es genocidio predominó la hora que duró la protesta.

Asistieron 35 personas, entre ellos integrantes de Grupo Indignación, simpatizantes de Palestina, dos mujeres extranjeras, académicos jubilados como el doctor Freddy Espadas y Alfredo Ojeda Sabido, líderes sindicales como Manuel Medina Castro, de Untrac; Pedro Quijano, defensor de la tierra ejidal.

El Colectivo de Apoyo a Palestina realizó un nuevo plantón frente al consulado de Estados Unidos en Mérida, Yucatán Credit: José Valerio Caamal Balam

El Colectivo de Apoyo a Palestina realizó un nuevo plantón frente al consulado de Estados Unidos en Mérida, Yucatán Credit: José Valerio Caamal Balam

El Colectivo de Apoyo a Palestina realizó un nuevo plantón frente al consulado de Estados Unidos en Mérida, Yucatán Credit: José Valerio Caamal Balam

El Colectivo de Apoyo a Palestina realizó un nuevo plantón frente al consulado de Estados Unidos en Mérida, Yucatán Credit: José Valerio Caamal Balam

El Colectivo de Apoyo a Palestina realizó un nuevo plantón frente al consulado de Estados Unidos en Mérida, Yucatán Credit: José Valerio Caamal Balam

El Colectivo de Apoyo a Palestina realizó un nuevo plantón frente al consulado de Estados Unidos en Mérida, Yucatán Credit: José Valerio Caamal Balam

El Colectivo de Apoyo a Palestina realizó un nuevo plantón frente al consulado de Estados Unidos en Mérida, Yucatán Credit: José Valerio Caamal Balam

El Colectivo de Apoyo a Palestina realizó un nuevo plantón frente al consulado de Estados Unidos en Mérida, Yucatán Credit: José Valerio Caamal Balam

El Colectivo de Apoyo a Palestina realizó un nuevo plantón frente al consulado de Estados Unidos en Mérida, Yucatán Credit: José Valerio Caamal Balam

El Colectivo de Apoyo a Palestina realizó un nuevo plantón frente al consulado de Estados Unidos en Mérida, Yucatán Credit: José Valerio Caamal Balam

El Colectivo de Apoyo a Palestina realizó un nuevo plantón frente al consulado de Estados Unidos en Mérida, Yucatán Credit: José Valerio Caamal Balam

También la joven Pamela Góngora leyó un poema que le escribió la ciudadana de ese país Rafeef Ziadah.

Es la tercera protesta que realiza este grupo autodenominado Colectivo de Apoyo a Palestina, según se informó.

Liliana Ceballos Vargas vistió ropa similar a las mujeres palestinas y dio un mensaje de apoyo al pueblo palestino.

La señora Toyé Bravo Sánchez propuso a los asistentes que boicotearan a las empresas gigantes estadounidenses como una forma de protesta contra Estados Unidos.

El grupo acordó mantener viva esta protesta en Mérida y tendrán como sede el Monumento a la Patria del Paseo de Montejo dónde se plantarán todos los domingos a partir de las 6 de la tarde contra el ataque armado contra Palestina.

También le podría interesar: “Manifestaciones en varios países a favor de Palestina“