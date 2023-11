Dentro de una semana el Congreso del Estado discutiría y votaría en el pleno los proyectos de dictamen aprobados ayer por la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación para modificar la Constitución Política del Estado de Yucatán; expedir la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Yucatán, entre otras modificaciones que buscan establecer reglas claras y un orden más estricto en materia de desarrollos inmobiliarios en la entidad.

Esta comisión, que encabeza la diputada Carmen Guadalupe González Martín, a quien acompañaron Dafne López Osorio, Alejandra Novelo Segura y José Crescencio Gutiérrez González, además aprobó por mayoría los proyectos de dictamen para modificar la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, la Ley de Desarrollo Inmobiliarios del Estado de Yucatán, la Ley de Vivienda del Estado de Yucatán y la Ley Sobre el Régimen de Propiedad en Condominio del Estado de Yucatán, suscrita por la abogada María Dolores Fritz Sierra, Secretaria General de Gobierno, así como por la Olga Rosas Moya, Secretaria de Administración y Finanzas en ejercicio de las funciones que le corresponden a la Secretaria General de Gobierno.

Estos dictámenes, votados en contra dentro de la comisión por la morenista Novelo Segura, con el argumento de que no hay tiempo suficiente para su análisis, ya no entrarían a discusión en la sesión del pleno hoy y tendrán que abordarse hasta la siguiente sesión.

Reformas inmobiliarias, respuesta al crecimiento de Yucatán

En entrevista posterior, el diputado Víctor Hugo Lozano Poveda se pronunció respecto a lo que se busca con estas modificaciones a la ley:

“Yo creo que esta es la reforma más importante en materia de tenencia de la tierra, uso del suelo, desarrollos inmobiliarios, orden en el crecimiento de la ciudad capital del Estado y de los municipios, y es una reforma de gran calado dentro de esta reforma, yo distinguiría y destacaría la generación de una Procuraduría Ambiental en el estado de Yucatán ¿para qué va a servir? pues precisamente para que todo eso que acabamos de modificar, sea cumplido y en caso de que no sea así haya castigo a los desarrolladores inmobiliarios y a la gente que transgreda estos ordenamientos”, dijo.

“También importantísimo, por primera vez se toma en consideración la movilidad como un punto a considerar cuando se proyecte un desarrollo inmobiliario en la ciudad capital y en los municipios, hoy por hoy se presentan proyectos de desarrollo inmobiliario y en muchas ocasiones no se consideran las cargas de vialidad, la movilidad, las alternativas de movilidad en transporte público, hoy por hoy es una realidad que eso va a cambiar”.

“Otro punto igual destacadísimo es que se garantiza la tenencia de la propiedad jurídica del patrimonio de quienes compren un proyecto, un condominio, un terreno, esos lotes que se anuncian con singular alegría, hoy es una realidad que deberán de contar con todas los extremos de la ley en propiedad plena, para poder garantizarle a quien invierta en estos desarrollos que su inversión está firme, que no tiene ningún contratiempo; y por último, el que no haya más engaño a nadie si le ofrecen un parque, una cancha de básquet, de fut, de lo que sea, una casa club si se trata de una privada, de un condominio, de un desarrollo inmobiliario, y que después no les cumplan” explicó.

Temas a tratar

Igual se aprobó por unanimidad el dictamen de la inscripción en el Muro de Honor del Salón de Sesiones Constituyentes de 1918, el nombre de Felipa Poot Tzuc, por su lucha por las mujeres mayas.

En sesión de la comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación se aprobaron ayer los proyectos de dictamen para modificar la Constitución Política, para expedir la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y la Ley de Procuración de Justicia Ambiental y Urbana.

También se aprobó modificar la Ley de Gobierno de los Municipios, la Ley de Desarrollo Inmobiliario, la Ley de Vivienda y la Ley sobre el Régimen de Propiedad en Condominio, todas del Estado.

