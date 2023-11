El frente frío 12 tiene un lento avance sobre el Golfo de México, pero en las próximas horas se comenzarán a sentir sus efectos en la Península de Yucatán, donde causará fuertes lluvias en los próximos días.

De acuerdo con el meteorólogo Juan Antonio Palma Solís, coordinador de Meteored, aún quedan algunas horas para que los ciudadanos tomen sus previsiones ante las lluvias que dejaría “iik”, como bautizaron al sistema frontal.

El reporte del especialista señala que mañana martes habrá lluvias generalizadas en la región, ya que el frente frío se extenderá desde el océano Atlántico hasta la parte norte de Yucatán, Campeche y Quintana Roo.

El frente frío “iik” se estacionaría en la Península

“Las precipitaciones van a continuar con fuerza durante el transcurso del miércoles, ya que ‘Iik’ se estacionará sobre la parte central de la Península de Yucatán”.

Sin embargo, aclaró que el frente dejará de afectar a la región a partir del jueves, cuando retornarán los vientos cálidos provenientes del mar Caribe.

Al respecto, los pronósticos indican que martes y miércoles caerán lluvias de fuertes (25 a 50 mm) a muy fuertes (50 a 75 mm) en el occidente, norte, centro, sur y oriente de Yucatán; centro, sur y suroeste de Campeche, y norte, centro y sur de Quintana Roo, así como oriente, sur y occidente de Tabasco.

Las lluvias finalizarán el jueves en la mayor parte de la región, excepto en la costa de Quintana Roo, donde se prevén lluvias moderadas dispersas (5 a 25 mm) por el arribo de aire marítimo tropical.

“Norte” por frente frío en la Península de Yucatán

Por otra parte, señala que la masa de aire polar continental modificada asociada a “Iik” causará evento de “norte” moderado (especialmente mañana martes), con velocidades de 25 a 40 km/h y rachas mayores a 50 km/h, principalmente en el litoral.

Después, desde las primeras horas del jueves se presentará un evento de “surada” en la mayor parte de la región, con velocidades de 20 a 30 km/h y rachas mayores de 40 km/h.

🌬️🌶️¿Estan listos? Ya esta muy cerca el frente frío #iik (num.12).



En cuestión de horas comenzaremos a sentir sus efectos.



Este es el panorama.https://t.co/fRkn2GcP1n — Meteorología Yucatán (@ClimaYucatan) November 28, 2023

También una “surada” llegará a la Península de Yucatán

De acuerdo con su análisis meteorológico, para el final de la semana el evento de “surada” seguirá sobre la región, por lo que los valores de temperatura continuarán en ascenso.

No obstante, se vislumbra el desplazamiento de otro frente frío hacia el Golfo de México, aunque todavía no está claro si llegará o no a la región.

Palma Solís señala que comenzarán a vigilar su evolución, ya que los pronósticos preliminares indican que el sistema frontal se acercará a la Península de Yucatán el próximo lunes.