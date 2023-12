MÉRIDA, Yucatán.— Casi 40 calles cerraran por festejos de año nuevo, pero hasta ahora ninguno de los organizadores de estas celebraciones ha notificado a las autoridades policíacas.

Como ya es tradición, diciembre es un mes que se distingue por la gran diversidad de festejos en los que se reúnen las familias, los amigos, compañeros de trabajo y hasta vecinos, de modo que es bastante usual que, para las reuniones vecionales de la celebración del Año Nuevo, se solicite a las autoridades el permiso para el cierre de las calles por algunas horas, donde se llevará al cabo el festejo.

Solicitudes para el cierre de calles en 2023

El permiso para el cierre de calles lo otorga el Ayuntamiento de Mérida y debe ser notificada la autoridad policíaca Credit: AIM

Según cifras proporcionadas por el ayuntamiento de Mérida, en esta temporada decembrina fueron solicitados 45 permisos para el cierre de calles para las celebraciones del 12 de diciembre, fiesta de la Virgen de Guadalupe, y todas fueron aprobadas; para el 24 de diciembre, día de la Nochebuena, se recibieron 22 solicitudes de las cuales 21 se autorizaron y 1 se negó; y hasta ahora, para el 31 de diciembre, la víspera del Año Nuevo, se han recibido 45 solicitudes, 39 fueron autorizadas y 6 se negaron.

En total se otorgaron 112 permisos para el cierre de calles para los festejos del 12, 24 y 31 de diciembre.

Las autoridades informaron que las siete solicitudes que fueron negadas, se debió a que los vecinos no están de acuerdo en que se realice esa actividad, debido a que dejan mucha basura, hacen mucho ruido u obstruyen las cocheras de los domicilios.

Hasta el momento, el número de permisos solicitados para las celebraciones de 2023 es similar al del año pasado. Los horarios de cierres varían según se solicite.

Requisitos para realizar el cierre de calles

Solicitud del permiso

Acudir ante las autoridades del Ayuntamiento de Mérida y presentar la solicitud respectiva para la realización de un evento en la vía pública; también debe incluir un documento con la anuencia y firma de conformidad de los vecinos, junto con la copia del INE de cada uno de ellos. El trámite se realiza en el Departamento de Espectáculos del municipio.

Notificación a la autoridad policíaca

Después de obtener el permiso para el cierre de calles, el solicitante deberá dirigirse a la Policía Municipal de Mérida (PMM), si su evento es dentro del primer cuadro de la ciudad, y en caso de que se lleve al cabo fuera de ese sector, deberá dirigirse a la Secretaria Seguridad Publica (SSP) para que los cuerpos policíacos estén enterados de ésta situación.

De acuerdo con información de la SSP, la corporación en sí misma no otorga los permisos de cierre de calles, esta atribución recae en el ayuntamiento de Mérida y se otorgan bajo ciertos requisitos.

Una vez que el Ayuntamiento otorga el permiso, los vecinos deben notificar a la SSP o la PMM que lo han obtenido, así como el horario de inicio y fin del cierre de la vía.

¿Por qué se debe notificar a la policía?

Según la SSP, es muy importante notificar a las autoridades policíacas sobre el permiso de cierre de calles y la organización del festejo en la vía pública, con la finalidad de que la corporación verifique el adecuado abanderamiento de la zona que se cerrará y, de esta manera, garantizar la seguridad de los vecinos y prevenir a los guiadores que circulan por el sitio.

Desde el punto de vista de la seguridad, la SSP toma nota del cierre de calles y dispone un cuidado especial al tratarse de un espacio con una amplia concentración de personas, la idea es apoyar a los vecinos en forma oportuna en caso de que así lo requirieran.

Trámites inconclusos

Lamentablemente muchos vecinos no concluyen el trámite, se quedan con la idea de que sólo requieren el permiso del Ayuntamiento y no realizan la notificación respectiva a la SSP o a la Policía Municipal de Mérida. Si bien la omisión de este paso no impedirá que puedan realizar el cierre de la calle y hacer su festejo vecinal, las autoridades policiales agradecen el esfuerzo y la deferencia de ser notificadas para una mejor planeación de sus acciones durante la noche de Año Viejo y la madrugada del Año Nuevo, y así brindar más seguridad y vialidad en los distintos sectores de la ciudad.

Por un ejemplo, el pasado 24 de diciembre el ayuntamiento de Mérida otorgó 21 permisos para cierres de calles y festejo vecinal por Nochebuena, pero de todos estos sólo en tres casos se cumplió con la notificación oportuna a la SSP.

Llamado a los vecinos para realizar la notificación

Las autoridades hacen un llamado a los vecinos que ya cuentan con la autorización del ayuntamiento de Mérida para el cierre de calles este 31 de diciembre, para que cumplan con el trámite de notificar a la SSP, para estar informados sobre las medidas de seguridad con que deben contar.

Hasta el momento, son 39 los permisos otorgados por el ayuntamiento de Mérida, pero la SSP no ha sido notificada de ningún caso por parte de los vecinos.

