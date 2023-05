Programa "En Bici" en Mérida; esto es lo que opinan algunos usuarios

Con el lanzamiento del nuevo medio de transporte de la aplicación "En Bici", iniciativa del Ayuntamiento de Mérida, poco a poco se van a animando más personas al uso de las bicicletas para transitar por la ciudad, ya sea por moda y probar el servicio, o porque de plano realmente le es útil y redituable al final del día.

Con la intención de apoyar la ciudadanía en su economía y salud; esta nueva forma de transporte ha sacudido la curiosidad de muchos usuarios, sobre todo jóvenes y estudiantes quienes se acercan a las respectivas estaciones que están por su paso para ver las nuevas bicicletas que están circulando por algunas zonas de Mérida.

Mucho se ha dicho entre las personas acerca del uso y la aplicación, sin embargo, el atractivo más grande es que será gratuito por tres meses pues, según las autoridades, la renta se comenzará a cobrar a partir del mes de agosto.

¿Qué opinan sobre el programa "En Bici" del Ayuntamiento de Mérida?

Algunas personas opinaron cómo ha sido para ellos esta experiencia en ruedas y, algo que ha quedado claro, es la comodidad y la forma en que se pagará por este servicio en los próximos meses.

“Son cómodas y las que me han tocado están suavecitas. En mi caso que no estoy muy alta si llego bien a los pedales. Me ha gustado, lo que sí en el Centro sí es peligroso, hay cierto riesgo porque no hay ciclo vías y en la parte económica, solo de camiones ahorita algunos cobran $8.00 y entre la semana solo en camiones gasto entre $100 o un poco más. Hasta ahora no me ha cobrado nada y eso me ahorrado”, opinó Rosely Chan Gómez.

“La siento bien la bici, me ha gustado, lo que sí el tráfico en que no hay una ciclo vías en las zonas céntricas no ayuda porque no es solo los coches, si no los camiones que no tienen respeto por el ciclista y te tienes que pegar, como que no les importa, ya son más los que las usan y hay muchas escuelas , estudiantes con sus propias bicis y ven cómo se van sin tener un área donde andar en el Centro y en las avenidas”, dijo Javier García Benítez

“A mí me ha servido en que me ahorra un camión, tomo dos uno para llegar al Centro y de ahí moverme, porque agarrar solo uno que da mucha vuelta por mi parte no, y solo lo que manejo con el calor no es muy aguantable y tanto yo como mi pareja que nos movemos juntos al menos así ya podemos calcular nuestros tiempos y nos evitamos las filas de espera de camiones”, comentó Maricruz Chable Chan.

“Bien, lo único que se me hacía complicado es la aplicación porque es descubrir cómo funciona, no hay algún tutorial de cómo usarlo y sí te dice las instrucciones pero no es lo mismo, muchos somos más de ver las cosas por vídeos, fuera de eso todo bien, lo que si no se es ¿Cuánto se va a pagar cuando nos cobren?”, manifestó Kevin Montalvo.

"EN Bici", servicio cómodo y ahorrativo

La mayoría de las personas ha hecho alusión que las bicicletas son buenas y bastante cómodas, apoyan en la parte económica debido a que sí les ha ayudado a gastar menos, sin embargo, los usuarios consideran aún hace falta más empatía por parte de los conductores de camiones y vehículos por la velocidad en la que suelen ir, pues afirman, los ciclistas tienen que arrinconarse a la banqueta lo más que puedan al transitar sobre zonas céntricas y avenidas.

Hay que tomar en cuenta que todavía no hay ciclo vías habilitadas en algunas zonas de Mérida para este tipo de transporte, que entre las más concurridas es la zona centro como conector para moverse a otras áreas.

Como prueba gratuita por tres meses hasta ahora va fluyendo el uso de las mismas, ha sido bien recibido, si ha habido comentarios con respecto a mas tutoriales en cuestión del uso de la aplicación, la cual se puede descargar desde Google Play o escaneando el código de acceso en las estaciones de cada En bici incluso en la página https://merida.gob.mx/movilidad/en-bici.php.

Todavía para algunos usuarios aún no está claro como será el cobro en la aplicación a partir del mes de agosto y todavía no se ha visto a turistas sobre todo en el centro histórico haciendo uso de esta nueva forma de traslado, por la parte local como algo novedoso hasta ahora va marchando.- VANESSA ARGAEZ CASTILLA