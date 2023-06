Cumple 20 años la corporación de Mérida

Mérida es reconocida a escala nacional e internacional por sus altos niveles de seguridad, que son resultado del profesionalismo, la dedicación, el compromiso y el trabajo que realizan cada día los elementos de nuestra Policía Municipal, aseguró el alcalde Renán Barrera Concha en un comunicado.

Durante la conmemoración del 20 aniversario de la Policía Municipal, el concejal resaltó que la corporación se mantiene en los primeros lugares de percepción de confianza en las encuestas ciudadanas por su vocación de servicio y el cuidado de la vida y el patrimonio de las familias.

“A 20 años de distancia, esta gran familia integrada por mujeres y hombres ha venido transformándose y fortaleciéndose en el tiempo, lo que nos permite reconocer la suma de esfuerzos que cada administración municipal aportó en su momento, además que su labor profesional es reconocida por la ciudadanía”, dijo.

En ese sentido, Barrera Concha señaló que la última Encuesta de Seguridad Pública Urbana (Enspu) correspondiente al primer trimestre del 2023 arroja un 75.8% de percepción de seguridad y tan solo 24.2% en percepción de inseguridad, en contraste con la media del 62.1% del país.

Otros datos relevantes, continuó, es que el 65.4% de la población considera efectivo su desempeño, en contraste con la media del 45.6% el país, ocupando el tercer lugar nacional solo por debajo de los municipios de San Pedro Garza y San Nicolás.

Aunado a ello, el 66% de los meridanos considera a esta autoridad como una institución pública que inspira confianza en contraste con la media del 49.9% del país, agregó.

Los policías expresaron que formar parte de la corporación es actuar con decoro y compromiso, teniendo siempre en mente y en el actuar que el uniforme permite brindar la grata responsabilidad de velar por el bienestar y la integridad de los conciudadanos.

“Para mí ser policía significa orgullo de pertenecer a esta noble corporación. Aquí he conocido leyes, reglamentos y nos han educado para responder y cuidar de la ciudadanía”, platicó Lisbeth Vargas Caamal, policía segunda con 20 años al servicio de la comunidad.

Alejandro Herrera Uh, policía tercero, también con 20 años en la Policía Municipal, indicó que estar trabajando como elemento tiene muchos sacrificios, como lo es perderse tiempo con la familia, pero que también genera grandes recompensas a su esfuerzo.

“Una de las grandes satisfacciones es que he logrado conseguir las metas que me he propuesto como lo es darle una casa a mi familia y que la ciudadanía confíe en nosotros”, dijo.

Roberto Rodríguez Martínez, policía primero, comentó que a lo largo de dos décadas se han presentado distintas situaciones que le han marcado de manera positiva en su servicio a la ciudadanía.

“En una ocasión intentaron asaltar un banco, por lo que tuvimos que correr, brincar predios hasta que logramos interceptar a la persona que estaba llevando una buena cantidad de dinero. Me gusta hablar sobre ello porque demostramos que estamos capacitados para afrontar cualquier situación que se nos presente”, relató.

En su mensaje, Barrera Concha indicó que a diferencia de otros estados en el país que viven en la zozobra e incertidumbre cotidiana, en Mérida y Yucatán, sociedad y gobierno continúan preservando esta tranquilidad y paz social que nos caracteriza “porque no hay fuerza pública, no hay policía capaz de garantizar la seguridad de una comunidad si no hay la participación de sus ciudadanos”.

Luego mencionó que en estos últimos 10 años se ha asumido el compromiso de transformar la Policía Municipal al otorgarles las herramientas, preparación, capacitación y equipos necesarios para que cumplan cabalmente con su deber.

“Hoy cuentan con equipos modernos de protección como dron, carro patrullas equipadas, motocicletas, cámaras de solapa, radios de comunicación y cámaras de vigilancia, y hemos puesto el dedo en el renglón aumentado de manera constante los cursos y talleres sobre Derechos Humanos y sobre las funciones que tienen como garantes de la seguridad pública”, informó.

Durante el evento se entregaron reconocimientos a personal operativo y administrativo por sus 10, 15 y 20 años de servicio en la corporación, así como a policías por su labor destacada. También hizo la entrega de ascensos a cuatro policías.

Previo a la ceremonia de celebración, el presidente municipal asistió al izamiento de la Bandera en la Plaza Grande por el aniversario de la Policía Municipal.

Al evento asistieron Celia Rivas Rodríguez, presidenta de la Comisión de Seguridad Pública y Tránsito; Alejandro Ruz Castro, secretario municipal; Ana Rosa Payán Cervera, ex alcaldesa de Mérida; y Rafael Chairez Cuevas, subsecretario de Servicios Viales de la Secretaría de Seguridad Pública.

También el capitán segundo Yahir Vidales Rechi, en representación de la 32 Zona Militar; vicealmirante cuerpo general diplomado de estado mayor Gabriel Alberto Báez López, comandante de la XIII Zona Naval, y Abelardo Casares Add, presidente de Canacintra Yucatán en representación del Consejo Coordinador Empresarial.