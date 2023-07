Sin juego parejo en las próximas elecciones en México, afirma especialista

Con ejemplos de competencia deportiva clara y evidencias de los hechos actuales que se ven en el país, Carlos Alberto Ferrer Silva, ex titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE, afirmó que en este proceso 2024 no hay juego electoral parejo y está ausente el arbitraje que debe velar la equidad y cumplimiento de la ley.

“El arbitraje electoral es pieza clave para la salvaguarda de los derechos políticos electorales y los principios democráticos, así como para la consolidación de las vías institucionales del estado constitucional”, señaló durante su participación en la conferencia “Trazando el camino: El INE pasado, presente y… ¿futuro? que se realizó el viernes pasado en la Universidad Marista en el marco del Día del Abogado que organizó la Asociación Nacional de Abogados de Empresas.

Importancia del arbitraje electoral en México

“El arbitraje electoral es el medio pacífico para dirimir las diferencias y resolver los conflictos”, enfatizó. “Las autoridades que renuncian a realizar el arbitraje que la ley les obliga, o lo realizan tímida o deficientemente, abandonan a la democracia, se apartan de la justicia y traicionan a la ciudadanía. Aquí está el riesgo del INE, aquí está el riesgo de todas las autoridades electorales del país; si renuncian, entre otras cuestiones a hacer un arbitraje serio, formal y contundente, están traicionando a la ciudadanía”.

Noticias Relacionadas López Obrador difunde información privada de empresas de Xóchitl Gálvez

Ferrer Silva, junto con Edmundo Jacobo Molina, ex secretario ejecutivo del INE, participaron en esta charla sobre el futuro de esa institución y sus comentarios levantaron aplausos por la claridad y contundencia. Las declaraciones de Jacobo Molina lo publicó el Diario el viernes en yucatan.com.mx y hoy en la edición impresa.

Ferrer Silva abrió su participación con una invitación a todos los abogados del país, hasta los que están en el clóset, en referencia de que están inconformes, pero no lo demuestran, para que defiendan a todas las instituciones autónomas y democráticas del país porque son un contrapeso contra el poder abusivo.

Invitación a defender la democracia en México

“La democracia mexicana está en riesgo porque las instituciones que la soportan están en riesgo también. Y están en riesgo por los ataques que desde el estado realizan, pero también porque algunas instituciones renuncian a sus obligaciones, parece que dan un paso atrás y de manera tímida asumen la obligación constitucional y convencional que tienen, y esta parte es muy preocupante e importante”, señaló.

Recordó los principales ataques del estado (desde la presidencia de la república) asfixia presupuestal, reforma constitucional, reforma legal, ataques desde la conferencia mañanera por parte del presidente López Obrador, con uso de recursos públicos que prohíbe la legislación electoral, entre otras formas ilegales de demeritar a la institución.

Y es cuando puso de manifiesto el valor el arbitraje electoral en estos momentos porque es una de las claves para que el INE permanezca en el futuro.

“Estamos viviendo momentos donde pareciera que el arbitraje electoral no es suficiente ni es contundente”, afirmó. “Fíjense ustedes, yo soy futbolero, le voy a los Pumas que es el mejor equipo de México (levantó las risas). Solamente imaginemos lo más básico del juego, pareciera que lo obvio no es tan obvio hoy en día, para nosotros es muy lógico, pero para muchas personas no lo es. Imaginemos un partido de fútbol donde una de las porterías es más grande que la otra, que un equipo empieza antes de la hora acordada y mete goles, ¿nos suena lo que está pasando hoy? Que a uno le permiten alinear más jugadores profesionales y al otro no, los jugadores de un equipo reparten golpes y patadas, la gente de las gradas se mete a la cancha y patea el balón en la dirección de su conveniencia. ¿Es un partido justo y parejo? Si se lo pregunto a mi hijo de 5 años y me va a decir que no. Pero la lógica de los niños parece que no lo tienen en muchos lugares e instancias oficiales, o si la tienen, prefieren no enfrentarlo y pasarlo por alto”.

“Toda competencia requiere de reglas claras previamente establecidas, pero no solo de eso depende la equidad, requiere de un árbitro que haga valer esas reglas, que cuide las condiciones de la cancha y saque tarjetas amarillas y rojas a los tramposos porque si no hay un árbitro que de esta claridad y haga justicia, entonces no hay una competencia pareja y esto está pasando a la democracia, así de fácil”, detalló.

Disputa desequilibrada en las Elecciones en México

Dijo que si estos hechos se trasladan a la competencia electoral hay una disputa desequilibrada hoy en día de los quieren llegar al poder. La democracia aspira que los jugadores conozcan las reglas, acaten las reglas y la cumplan, pero la realidad nuestra es diferente, es parte de la naturaleza humana: las reglas no siempre se cumplen, las reglas se rompen, y los actores políticos entran en planos de discusión y debate, que es normal, pero lo importante es que haya un árbitro justo, imparcial, independiente que los ponga en su lugar y dirima de manera pareja, con paz y armonía y con base a la ley todas esas diferencias y controversias.

Para ello existen los canales institucionales y jurídicos para que esas diferencias y conflictos tengan una solución justa a través de instancias imparciales. Sin embargo, cuando las autoridades electorales no asumen con gallardía y con valor esta posición en defensa de la democracia, no hay cancha ni juego parejo y no hay democracia.

Señaló que en México desde 2014 hay un nuevo esquema y escenario híbrido para la solución de conflictos y aplicación de la ley, que es el procedimiento especial sancionador, donde la autoridad administrativa investiga e integra los expedientes y la autoridad jurisdiccional resuelve y sanciona.

Medidas cautelares, el corazón de los procesos electorales

También la ley electoral tiene una parte fundamental del sistema electoral de México que son las medidas cautelares. En su opinión, las medidas cautelares es el corazón de los procesos electorales, es una herramienta poderosísima que tienen las autoridades electorales para garantizar condiciones de equidad, garantizar condiciones de igualdad y el cumplimiento de la ley.

Las medidas cautelares son una herramienta de mucho alcance, de mucho poder para detener, frenar y suspender alguna conducta antijurídica, hecho o acto ilegal mientras se resuelve el fondo alguna queja. Puso un ejemplo sobre su efectividad: si a un candidato le ponen un espectacular en Paseo de Montejo donde lo llaman pederasta cuando no lo es. Lo que le interesa de inmediato al afectado es que bajen ese espectacular, no que resuelvan de fondo la queja, por ello la autoridad electoral no puede renunciar a estas medidas cautelares, es el arma que tiene más cercana, más fuerte y en primera instancia para frenar este tipo de ataques.

“Cualquier parecido con la realidad actual es mera coincidencia. Hoy vemos actos anticipados de campaña y vuelvo al plano deportivo: si en una carrera los atletas esperan el balazo de inicio, y uno empieza antes tiene una ventaja, eso no se vale, lo que estamos viendo hoy en día es un arranque anticipado en esta carrera en lo electoral, están tomando ventajas indebidas unos, está roto el principio de equidad, está en riesgo la integridad del proceso electoral”, dijo. “La propaganda electoral por más agresiva que sea y vehemente que se permita, el debate está sujeta a ciertos límites y contornos que deben respetarse. Los derechos de terceros, la calumnia está prohibida, los derechos de las infancia y mujeres, el principio de laicidad que se olvida pareciera que no existe y no se debe permitir hacer apología de la violencia”.

Ferrer Silva recordó que las reformas electorales de 2007 y 2008 establecen un freno a los servidores públicos, no pueden aprovecharse de sus cargos ni utilizar los recursos que ejercen para influir en la contienda electoral. Pero en la conferencia mañanera del presidente López Obrador se incurre en esas irregularidades.

"Las Mañaneras" de AMLO estarían violando la ley

“No sé si han escuchado las mañaneras, es un espacio donde se usan recursos públicos, se usa un lugar público, los gastos se pagan con recursos públicos. Según la ley, no se puede utilizar ese espacio (Palacio Nacional)o ningún otro de índole oficial para apoyar, restar votos o para poder impulsar a cierto partido o candidatura porque genera desequilibrios en el juego electoral, pero lo hace”, destacó.

“Volvamos al fútbol, si la directiva de un equipo aprovecha su posición para desequilibrar el partido y para posicionarse ante la ciudadanía, es ilegal. Antes se veía eso, cuando estaba cercano el proceso electoral venía una cadena de inauguraciones de hospitales, escuelas y obras. Lo que menos importante eran las obras, sino la verdadera importancia era la foto enorme del servidor púbico para posicionarse ante la ciudadanía con dinero público ¡eso está prohibido! Hay que estar muy alertas y la ley permite que cualquier persona pueda denunciar. Seamos abogados activos, proactivos en la defensa de las instituciones autónomas, como el INE, como el INAI y otras que son centro de ataque del estado”.

El ex jefe de la unidad de lo contencioso del INE dijo que hoy hay un régimen más duro de fiscalización de los recursos, desde precandidatos hasta candidatos, y la revisión de los gastos son condiciones mínimas para que el juego electoral sea parejo. Sin embargo, es alarmante lo que se ve hoy en el país con un despliegue publicitario en todas las carreteras y ciudades a favor de las corcholatas del presidente López Obrador. Y recalcó: no se puede engañar al sentido común, no se necesita ser abogado o abogada para darnos cuenta de lo que está ocurriendo. Aunque la precampaña se vista de seda, precampaña se queda. Por más que le cambien el nombre, se mueven como en precampaña, parece precampaña… es campaña. Joaquín Chan Caamal.