Portadas de revistas con fines de promoción política, una burla a la ley y a la sociedad: expertos

El uso de portadas de revistas con fines de promoción política de personajes interesados en un puesto de elección popular está considerado como una burla a la ley y a la sociedad y las autoridades electorales no hallan un criterio contundente para frenar esta presunta ilegalidad, según se dijo recientemente durante un foro de abogados en la Universidad Marista.

A raíz de la aparición de decenas de espectaculares publicitarios de portadas de revistas con la imagen de políticos en Yucatán fuera del calendario electoral, la denuncia que interpuso la dirigencia de la Agenda de las Mujeres por la Igualdad Sustantiva de Yucatán contra dos aspirantes, y la petición de un debate nacional que sugirió el ex consejero electoral yucateco José Antonio Martínez Magaña, el Diario recuperó la pregunta relacionada con este tema que formuló el presidente del Capítulo Yucatán de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (Anade), Rudy Prado Lima, y la respuesta que dio el maestro Carlos Ferrer Silva, ex director de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto Nacional Electoral en la “era del presidente Lorenzo Córdova Vianello”.

Para entender mejor: Denuncias por campañas anticipadas con espectaculares en Yucatán no procederían; esta es la razón

Durante la conferencia Trazando el camino: El INE pasado, presente y… ¿futuro? que se realizó el 14 de julio pasado en la Universidad Marista, el maestro en derecho Rudy Prado se refirió a los espectaculares publicitarios que hay en la ciudad donde aparecen las fotografías del ex secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, del partido Morena; Claudia Sheinbaum Pardo, de Morena; del profesor Rogerio Castro Vázquez, de Morena; de Liborio Vidal Aguilar, del PAN; entre otros políticos que aspiran a cargos de elección popular en 2024.

Rudy Prado planteó a los conferencistas que esos espectaculares con publicidad política de las revistas es una burla que se hace a la ley y a la sociedad porque son revistas a veces inexistentes o recién creadas electrónicamente para promocionar a un pre candidato para lo que sea.

“Me parece que es una debilidad que tiene el sistema electoral mexicano que no ha encontrado la forma de controlarlo”, dijo el dirigente de los abogados empresariales. “Hay una fuga importante de recursos de los partidos y los políticos que se promocionan en esas revistas, ¿cómo podría enfrentarlo el INE? ¿Han explorado algún camino legal?, ¿Existe algo para evitar esta parte

de la burla a la ley y la sociedad?

El maestro Ferrer Silva dijo que este planteamiento es bien interesante porque el INE, en la era de Lorenzo Córdova conoció de varios casos sobre el tema específico de las revistas que venden esta publicidad. “Estas revistas refieren que promocionan su revista, pero en realidad lo que difunden es la imagen y el nombre de una persona con un fin electoral”, explicó. “Hay revistas como Mundo Ejecutivo, Líderes, y otras revistas emergentes creadas exprofeso y en forma virtual que aparecen en las calles de las ciudades del país”.

“Sí se les ha denunciado (a las revistas) y les voy a decir cuál es el criterio que prevalece en el tribunal electoral federal”, prosiguió con sus explicaciones. “El tribunal electoral federal ha sostenido que este tipo de publicaciones, en principio están amparadas en la libertad de expresión y en libertad de imprenta porque se tratan de revistas dedicadas al ámbito político y pueden hablar de política. Si no hablan de política de qué temas hablarían. Entonces se presume que son válidas las publicaciones que realizan porque si no, sería como que una revista de cocina no publicara recetas gastronómicas”.

“Esa es parte de su labor y libertad de trabajo, pero es una presunción, el reto está en derribar esa presunción de validez”, afirmó Ferrer Silva. “Y para derribar esta presunción de validez, esto implica poder demostrar ante la autoridad que se trata de es un abuso del derecho, de un fraude a la ley, de un acto sistemático especialmente diseñado para poder posicionar a una candidatura frente a la ciudadanía y que esto se aparta propiamente de la libertad de expresión. Este es el gran reto de los partidos y de los abogados que están en contra de esta publicidad política encubierta. Hasta el momento no se ha logrado, hay varios casos en la Comisión de Quejas sobre el uso de revistas, es un poco frustrante no poder derribar esta presunción de ilegalidad cuando está a la vista”.

El ex funcionario del INE dijo que con un trabajo bien documentado, el tribunal electoral federal puede dar un criterio más contundente en este sentido porque son revistas que cobran por esta publicidad del personaje político. Carlos Ferrer es máster en justicia constitucional y derecho electoral por la Universidad de Castilla-La Mancha, España; y maestro en Derechos Humanos y Democracia. Fue asesor del ex presidente consejero Córdova Vianello y ocupó varios cargos en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Joaquín Chan Caamal.



