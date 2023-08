Señales de una fractura en la 4T en Yucatán

El diputado local Rafael Echazarreta Torres afirmó ayer que tiene pruebas de coacción sobre trabajadores de la delegación de Bienestar en Yucatán para que apoyen actividades proselitistas de Claudia Sheinbaum Pardo y anticipó que mañana viernes o el próximo lunes interpondrá denuncias formales por esos hechos.

El legislador local de Morena indicó que a raíz de una rueda de prensa que ofreció el sábado pasado, para dar a conocer esas presiones, ha recibido una serie de notificaciones de personas que trabajan en Bienestar o sus familiares para expresarle su interés en hacerle llegar información sobre ese tema.

En otros casos, explicó, hay gente dispuesta a declarar la forma en que “altos funcionarios” la han coaccionado y obligado a hacer promoción política a favor de la exjefa de Gobierno de Ciudad de México, una de las “corcholatas” presidenciables de Morena.

“Yo entiendo y respeto mucho a mis compañeros de partido y de la Cuarta Transformación”, apuntó. “ Esto no se trata de una ruptura de partido ni de atacar a una institución. Es parte de la obligación que tenemos, como miembros de Morena y de este movimiento, de señalar a quienes estén haciendo uso indebido de los recursos públicos, que solamente pertenecen a los ciudadanos”.

“Quien considere que esto es una ruptura en el interior de Morena no tiene nada que hacer en el movimiento”, agregó “El partido tiene que llevarse con elevadas normas de ética”.

Aunque no mencionó por su nombre a Joaquín Díaz Mena, quien encabeza la delegación de Bienestar, añadió que “el delegado no es dueño de los recursos” que maneja esa dependencia. “Tampoco los subdelegados”.

El diputado morenista ratificó que llevará el caso a la Secretaría de la Función Pública y la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales (Fisel, antes Fepade). Tiene planes de interponer las denuncias mañana viernes, aunque también podría esperar al próximo lunes 28 para ver si el domingo, en el cierre de actividades de la Red #EsClaudia en Yucatán, se repiten las presiones en la movilización de militantes.

“Además, nos han hecho llegar mucha información que estamos obligados a verificar, porque en mi actuar como legislador y como ciudadano siempre he sido muy responsable al sustentar lo que digo”, apuntó.

Rafael Echazarreta agregó que, “para nuestra desgracia”, no es la primera vez que se cuestiona el uso de recursos públicos en la delegación de Bienestar.

Recordó que el Diario ha dado a conocer investigaciones bien fundamentadas de malos manejos cometidos por gente que trabaja o trabajaba en esa Secretaría y se ostenta como allegada del delegado, pero éste “ha hecho caso omiso”.

“No sé por qué no se han tomado cartas en el asunto”, enfatizó.

El caso a que se refirió el diputado morenista es el que involucra al exalcalde de Kanasín Carlos Moreno Magaña, quien, efectivamente, trabajaba en la delegación de Bienestar y aprovechó su posición para beneficiar a familiares y allegados con dinero del Programa Emergente de Vivienda.

Ayer mismo, en el marco de una rueda de prensa en esta ciudad, el diputado Octavio Rivero Villaseñor, enlace en Yucatán de la red de apoyo a Claudia Sheinbaum, manifestó que las acusaciones del diputado Echazarreta Torres no tienen sustento.

Incluso, consideró que “el compañero está distraído de lo que tiene que hacer” y calificó de “un error para todo el movimiento” que esté “atacando a los funcionarios del gobierno federal”.

“La verdad es que casi no lo conozco, porque no lo veo en territorio, no lo veo en campo”, apuntó.