Enrique de la Madrid Cordero en Mérida; ve polémica de los libros de texto como un ''anzuelo'' de la 4T

Para el aspirante presidencial del PRI Enrique de la Madrid Cordero, la polémica de los libros de texto gratuitos es un anzuelo del gobierno de la 4T para que los mexicanos no hablen de temas importantes donde ha fracasado.

De la Madrid Cordero ofreció ayer una rueda de prensa en la Casa del Pueblo en compañía del presidente estatal y el delegado especial del PRI, Gaspar Quintal Parra y Genaro Abreu Barroso, respectivamente, donde reiteró que Morena es un gobierno fallido, todo le falla y nada le sale bien porque no escucha a nadie. Es un gobierno de la arrogancia.

Afirmó que el caso de los libros de texto fue un pésimo procedimiento y que el gobierno de la 4T sabe que no se podrán implementar porque ya se va, pero la intención oculta de esta polémica es que quiere que nadie hable del desgobierno en el que tiene al país.

También indicó que la competencia por encabezar la coordinación del Frente Amplio por México y después la candidatura presidencial por PAN, PRI y PRD es real, con la convicción de que se mantengan unidos después del proceso porque la única forma de ganarle a Morena y al gobierno de la 4T es con esta alianza política unida.

''El peor virus político es la 4T"

“Estamos en este Frente Amplio porque es la vacuna contra el virus de la 4T”, enfatizó. “Así como descubrieron la vacuna contra el Covid, que por cierto hay que tener cuidado porque hay un inicio de rebote de este virus, el peor virus político es la 4T porque es silencioso y dañino. Algunos mexicanos son asintomáticos, creen que no les pasará nada, muchos no son asintomáticos y los está matando esta política. Se mueren porque la 4T es una infección que hace mucho daño. Necesitamos una vacuna y es el Frente”.

Sobre la política local no habló mucho, pero dijo que no “estamos para no ir juntos” y puso de ejemplo al estado de Jalisco, que si fueran juntos el Frente y Movimiento Ciudadano fácilmente mantienen el gobierno, pero si no es así se corre el riesgo de perder la gubernatura.

“Yucatán tiene que vacunarse contra el virus de la 4T, de eso voy a hablar más tarde con mis compañeros de partido”, señaló en referencia de que sostendría una reunión privada con la dirigencia priista estatal.

De la Madrid Cordero comentó que la competencia interna del Frente Amplio por México debe seleccionar al mejor candidato y formar el mejor gobierno de coalición, con los mejores funcionarios federales para que restituyan todo lo que ha deteriorado la 4T.

¿Xóchitl es la aspirante a vencer?, se le preguntó.

“Estamos compitiendo, pero a quien queremos vencer no es a Xóchitl sino a Morena. Estamos compitiendo para ver quién encabeza el Frente Amplio”, respondió.

“Cuando pueda hablar de lo que no puedo hablar ahora y sí quiero hablar, hablaré del gobierno de coalición. Claro que es muy importante quién encabece el gobierno, pero también es importante tener el mejor equipo. Estamos viendo la posibilidad de formar el mejor equipo de trabajo que ha tenido México. Necesitamos a gente muy capaz en la Secretaría de Salud porque están tratando de deshacer el sistema de salud; necesitamos una gente muy capaz en educación porque nos dejarán una muy dolida; uno muy bueno en economía y en hacienda para aprovechar las coyunturas que este gobierno no supo aprovechar; necesitamos gente muy capaz en comunicaciones para volver a fortalecer la infraestructura.

“Estamos ante la oportunidad de crear un mejor país, y digo tener el mejor México posible. Por ello, el enemigo a vencer es la 4T”, indicó.

Libros de texto gratuitos, una prueba más de la falla de Morena

El exsecretario de Turismo en la administración de Enrique Peña Nieto e hijo del expresidente Miguel de la Madrid Hurtado afirmó que el tema de los libros de texto le hace constatar, una vez más, la incapacidad del gobierno de Morena, que no hace nada bien y nada le sale bien porque no escucha a nadie.

Un tema tan importante como son los libros de texto, que tiene que ser el resultado de una discusión muy amplia entre expertos en materia pedagógica, entre padres de familia y por qué no, escuchar a los empresarios para que conozcan qué piden para que los mexicanos puedan acceder a los empleos, no lo pudo hacer bien.

“Nada le sale bien porque no escucha a nadie, es el gobierno de la arrogancia, de la imposición. Quiero tener esos libros de texto para subrayar con precisión algunas de las ideas que le están generando molestia a la gente. Estas cosas tan importantes como la educación deberían ser resultado de una discusión amplia y tomar los mejores referentes internacionales. Japón está modificando el sistema de educación, que es más avanzado que el nuestro, y le están metiendo a las matemáticas, a las ciencias y a los idiomas. Aquí vamos para atrás”.

Afirmó que no se debe permitir la imposición de la versión de un marxista a quien no se conoce en México y cree que esta polémica es una especie de “caja china”. Es decir, es un anzuelo del gobierno federal para distraer a los mexicanos de los temas verdaderamente importantes. No es que la educación no lo sea, dijo, pero de antemano la 4T y Morena saben que no van a instrumentar este plan educativo porque ya se van.

Entonces, añadió, el verdadero fondo de esta polémica de los libros de texto es para que no se hable de una economía que no crece, que no se hable de los más de 161 mil homicidios, que no se hable de las 25 desapariciones por día, que en las carreteras de México no se puede circular por la inseguridad, que no se hable de feminicidios.

La 4T, un ejemplo de gobierno fallido



“A cómo estarán las cosas en este gobierno para sacar un tema polémico, lo hacen para engancharnos, para distraernos”, dijo. “Sí creo que este gobierno de la 4T es un ejemplo de un gobierno fallido porque todo le falla. No puedo hablar del contenido de los libros porque no los he leído, voy a solicitar en face que me manden los libros para que lea y pueda opinar con precisión. A mi me gusta tener los pelos de la burra en la mano para dar mi opinión”.

Cuando retomó el tema de la selección interna del Frente Amplio, De la Madrid Cordero reconoció que es un proceso que tiene su complejidad, pero es correcto y está logrando los objetivos. Sus detractores decían que los partidos no se pondrían de acuerdo, y sí se pusieron de acuerdo, agregó; que no tenían un método, ya lo tienen; y que no serían competitivos, y sí lo son a estas alturas.

Dijo que tenían que fijarse requisitos difíciles, como el de las 150 mil firmas, porque era necesario acortar el número de aspirantes, ya que la gente no pone atención cuando son 30 personas. Cuando este martes entrante se sepa quiénes pasaron la prueba de la firma (él está en cuarto lugar con casi 90,000 firmas de apoyo y Xóchitl va en primero con casi 280 mil), los que pasen a la siguiente etapa, que son los foros nacionales, uno de los cuales se realizará en Mérida, la gente podrá enfocar su preferencia no sólo por la simpatía, sino por la experiencia en la administración pública y sus proyectos.

Aquí es donde él, dijo, tiene la gran oportunidad de convertirse en el candidato del FAM porque la gente podrá comparar a cada uno de los aspirantes.

“Quien encabece el Frente Amplio tiene que tener dos características: debe de ser la persona más competitiva que le pueda ganar a Morena y al gobierno de la 4T. Y la segunda, que no es menor, es quién es la persona más competente para dirigir los destinos del país. Aquí es donde pongo algunos ejemplos que no son malos: si tienes un problema de corazón ¿con quién vas? ¿Con el médico más simpático, con el que quiere ser médico o con el que lleva más operaciones y ha salvado más vidas?”, recalcó el aspirante presidencial.

“Así es la política, hay que tomarla en serio, porque de lo que se trata es que la economía sirva, que genere empleos y oportunidades, que los hospitales funcionen bien, que haya medicinas, que no pase lo que está pasando en la educación, que en vez de avanzar vamos para atrás. Si nos jugamos el futuro de nuestros hijos, hay que buscar a la persona más competente y competitiva para el próximo gobierno”.

De la Madrid Cordero tiene buenas referencias del gobierno de Mauricio Vila, recordó que apoyó mucho al turismo yucateco cuando fue secretario del ramo y sabe que el principal reto que tiene Yucatán es tener energía más eficiente para que evite los apagones y que sea más barata. Por ello está convencido que la política energética del gobierno de la 4T es pésima en este campo porque se paga la electricidad a precios muy altos y sabe que una de las formas de resolver este problema es mediante la energía renovable porque es más barata, es limpia y ayuda al cambio climático.

“Yucatán es un estado atractivo para las inversiones, lo sería más con suficiente energía limpia”, dijo. “En México hay muchos lugares donde no llegan las inversiones porque no hay garantía de la electricidad, lo que hay ahora son apagones. No me sorprende porque este gobierno está tratando de apagar al país, intenta desanimarnos, no tiene claridad en las cosas y por ello nos tienen a todos en lo oscuro. Soy federalista, creo en los municipios, creo en los estados, creo en los ciudadanos y México lo que menos quiere es el presidencialismo. Nuevamente este gobierno nos lleva a un sistema centralista donde todo lo quiere resolver desde Ciudad de México, no debe de ser”, manifestó.

“Apoyaré todos los proyectos que quieran los yucatecos”, aseveró.

De la Madrid Cordero sostuvo otras dos reuniones en Mérida, una con empresarios y militantes en el Centro de Negocios Rodium de la colonia México y otra en un salón de la Casa del Pueblo con directivos y priistas de alto perfil. Además, visitó medios de comunicación locales, entre ellos el Diario.