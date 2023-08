Nueva unidad del IMSS en Los Héroes concluye el traspaso de derechohabientes

El titular del IMSS en Yucatán, doctor Alonso Juan Sansores Río, manifestó que con el reordenamiento de derechohabientes entre las cinco unidades médicas del sur y oriente de Mérida la institución de salud brinda un servicio más cómodo y rápido a sus beneficiarios porque las antiguas ya estaban saturadas.

El funcionario indicó que se concluyó con la transferencia de derechohabientes de las unidades de medicina familiar números 58, 59, 50 y 56 a la nueva clínica del IMSS “Los Héroes de la Salud” del fraccionamiento Los Héroes.

Este reordenamiento de afiliados al IMSS fue por la apertura de la nueva Unidad de Medicina Familiar No. 61 de Los Héroes.

“No dudo que algunos derechohabientes se negaran a pasar a la unidad médica de Los Héroes. A lo mejor estaban más cómodos con su médico familiar anterior, pero la inmensa mayoría aceptó el cambio de unidad médica”, aseguró el funcionario federal. “Aplicamos un mecanismo donde el código postal del domicilio garantiza que la unidad médica le quede lo más cercano de su domicilio”, explicó.

“Es muy importante que si está inconforme con el cambio, el derechohabiente demuestre con un comprobante domiciliario con código postal que está alejado del área geográfica de la clínica donde quedó.

Antes de la transferencia de afiliados, había derechohabientes que viven en las inmediaciones del Anillo Periférico y tenían que consultar en la unidad médica del fraccionamiento Del Parque o por la Casa del Pueblo que eran las más cercanas de la zona. Sin embargo, la inmensa mayoría de los que fueron cambiados lo aceptó.

Clínica familiar en Los Héroes, modernizada

El doctor Sansores Río destacó que la nueva unidad de medicina familiar de Los Héroes es una clínica muy bonita, es moderna, confortable, es la primera que ofrece el servicio de rehabilitación. Para nada se compara con la unidad número 59 o 56 porque éstas son antiguas.

“Tomaron muy bien este cambio de unidad médica, hemos leído buenos comentarios en las redes sociales”, señaló. “Creo que es cuestión de irse acostumbrando, a futuro vamos a seguir creciendo con otra unidad de medicina familiar y vamos a aplicar este mismo proceso de reordenamiento”.

Dijo que cuando se construye una nueva unidad médica, la delegación tiene que inyectarle población a la clínica nueva. Las unidades médicas se planean en base al crecimiento de derechohabientes y considera las áreas geográficas donde se da el crecimiento poblacional.

El IMSS sabía que Los Héroes es relativamente un fraccionamiento nuevo, que empezó a tener población y era necesario traspasarle afiliados para que los médicos tengan pacientes.

“Lo que hacemos previo a la construcción de una UMF es analizar todas las colonias que están cercanas del área y luego hacemos una transferencia de derechohabientes”, explicó. “La transferencia poblacional lo hacemos a través de los códigos postales. Procuramos que todos los códigos postales que estén cercana a esta unidad médica se transfiera a través de un sistema donde están todos los expedientes electrónicos. Se le avisa al derechohabiente del cambio, si llega a consulta a su anterior unidad médica se le atiende, pero se le informa dónde deberá consultar después.

Los cambios de pacientes, según sus códigos postales, fueron entre las unidades de medicina familiar número 58 (conocida como 42 Sur), UMF No. 59 (Fraccionamiento Del Parque), UMF No. 50 (Conkal) y UMF No. 56 (64 con 59 del centro) y la reasignación a la UMF No. 61 del fraccionamiento Los Héroes.

El doctor Sansores Río habló de este tema durante una entrevista con el Diario, que publicó el jueves 3 de agosto pasado, sobre el remozamiento y mejora de la infraestructura y servicios de 19 unidades médicas familiares y 6 hospitales, donde el IMSS invertirá aproximadamente $150 millones. En ese mismo día, el titular del IMSS Yucatán afirmó que la prioridad de su administración es concretar la construcción de la unidad médica familiar del fraccionamiento Francisco de Montejo, un proyecto que lleva 7 años de espera.