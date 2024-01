“Me parece indignante y sumamente desaseado. Lo que sucede con Rommel Pacheco es el desprestigio del partido y de ninguna forma lo apoyaré”, afirmó ayer el diputado local de Morena Rafael Echazarreta Torres al referirse a la designación del exclavadista como precandidato de su partido a la alcaldía de Mérida.

En entrevista que concedió ayer en el local de la Fundación Echazarreta, donde invitó a representantes de los medios a un convivio, el diputado morenista lamentó que su partido no le diera a sus militantes la oportunidad de elegir entre un proyecto de ellos mismos y otro de fuera; es decir, que pudieran escoger entre él y quienes defienden la 4T y los expanistas.

Como aspirante a la nominación de Morena en Mérida, Echazarreta Torres opinó que con Rommel Pacheco no se ve un buen futuro electoral para su partido.

“Totalmente pesimista es el resultado electoral que viene. Me parece que ya empezó a hacer efecto la pandilla de neomorenistas que están llegando, a los que no se les puede decir ni siquiera morenistas. Estos prianistas ya entregaron el Estado, es lo que saben hacer”, indicó.

“Cuando das un ‘madruguete’ o un albazo es por dos cosas: primero es porque te avergüenzas de lo que vas a presentar y sabes que está mal, o segundo, porque la embriaguez de soberbia ya rebasó todos los límites del consciente y únicamente está reflejando que has perdido perspectiva de la realidad”, dijo.

“Yo exhortaría muy respetuosamente a mi presidente nacional a que hiciéramos un acto de reflexión, junto con el comité nacional y el estatal, que no es necesaria esta forma de presentación, no es necesario el albazo”.

Asimismo, consideró que para él no existe un comunicado oficial del partido al que pertenece sobre la nominación de Rommel.

En su opinión lo que sucede con Rommel Pacheco es el desprestigio del partido. “De ninguna forma lo apoyare, apoyaremos siempre a la coordinadora Claudia Sheinbaum”.

También manifestó que no era necesario “el albazo” de la designación del exclavadista.

“No puedo aceptarlo o tolerarlo, no puedo estar de acuerdo y no es por la nominación, porque no ando buscando chamba, ya tengo. Soy diputado y me siento muy orgulloso de serlo, soy morenista y me siento más orgulloso de serlo, pero tengo un compromiso con la sociedad y tengo un compromiso con mi partido, que es levantar la voz y decir que esto no estuvo bien”, dijo.