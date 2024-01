Las dirigencias estatales del PAN y Morena también fijaron su postura sobre las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador de que no debe haber pleitos entre gobernantes.

En su pasada visita a Motul, el titular del Ejecutivo federal señaló que “como dice el gobernador Mauricio Vila Dosal, no se trata de pelearnos, no podemos estar con banderillas partidistas. Se debe gobernar para todos en beneficio del pueblo”.

El PAN yucateco afirmó que “siempre hemos señalado la importancia de que un gobernante no se dedique a dividir y a polarizar un país”.

Además, “siempre será importante para México que un gobernante no haga otra cosa más que pugnar por mayores inversiones, empleo y seguridad”.

“El mensaje del Presidente durante su visita a Yucatán por el 100 aniversario luctuoso de Felipe Carrillo Puerto fue muy directo. Sin rodeos, reconoció como lo ha hecho en otras ocasiones, la buena gestión del gobernador Mauricio Vila, resaltando que siempre ha trabajado pensando en el bienestar de los yucatecos y Yucatán necesita que lo siga gobernando gente como Vila, que piense en el bienestar del pueblo dando resultados y no en el beneficio personal”, manifestó el PAN.

“Ese es el modelo del PAN Yucatán y así seguiremos trabajando como un solo equipo que busca el bien común para las familias yucatecas”.

“Nosotros como partido siempre vamos a luchar por consolidar las instituciones democráticas e impulsar la independencia de los poderes; siempre vamos a defender que México siga siendo un país democrático y con oportunidades para todos.

“No podemos prever qué hará el Presidente, si el discurso de Motul se convertirá en realidad; esperemos que sí, por el bien de la sociedad”, afirmó el partido.

“En tanto, nos atenemos a los hechos, y seguiremos denunciando las acciones que debilitan a las instituciones sobre las que se sostiene la democracia en el país realizadas por el Presidente y su partido. Siempre vamos a defender que México siga siendo un país democrático y con oportunidades para todos”, señaló el PAN.

Omar Pérez Avilés, presidente en funciones de Morena en Yucatán, dijo que “compartimos plenamente la postura del presidente López Obrador de que se debe gobernar para todos en beneficio del pueblo en vez de estar peleando por cuestiones partidistas”.

“El Presidente no sólo lo dice en el discurso, sino que lo practica en los hechos, pues Yucatán tiene un gobernador que no es emanado de Morena y eso no ha sido impedimento para ser uno de los estados que han recibido un apoyo sin precedente del gobierno federal”, indicó el líder morenista.

“Allá están los programas sociales que benefician a más de 600 mil yucatecos, sin distingos de ningún tipo, y las grandes obras de infraestructura como el Tren Maya, las dos plantas de ciclo combinado de la CFE, la ampliación del gasoducto, el nuevo Hospital O’Horán, el Hospital Naval y el de Ticul, el Gran Parque La Plancha y una serie de obras complementarias que benefician a las comunidades que están en la ruta del Tren Maya”, afirmó.— Megamedia