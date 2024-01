La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) planteará a las personas candidatas presidenciales de México su inconformidad por la política de la Cuarta Transformación que otorga al Ejército mexicano las obras de infraestructura del gobierno federal, pues afirman que “no es correcto”.

Tras ser reelecto como presidente de la CMIC Yucatán, el maestro en Energías Renovables Raúl Monforte González informó que la directiva nacional de esta organización realizará cinco reuniones regionales donde los empresarios expondrán las necesidades en infraestructura en cada región.

Y las conclusiones se presentarán en el Congreso Nacional de Ciudad de México a donde invitarán las personas candidatas presidenciales Xóchitl Gálvez, de la alianza PAN-PRI-PRD; Claudia Sheinbaum, de Morena-PT-PVEM, y de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maynez, que se acaba de registrar como precandidato.

Hasta hoy, solo Xóchitl Gálvez ya confirmó su asistencia a la reunión nacional de los constructores que será del 13 al 15 de marzo próximo. La reunión de la zona sureste sería en Veracruz en febrero.

Ante la inconformidad que manifestó el maestro Monforte González con la asignación de obras multimillonarias al Ejército Mexicano, el reportero del Diario le preguntó si el sector de la construcción aguantaría otro sexenio con la misma política en infraestructura de la 4T.

Y agregó: “No se trata de si aguantamos o no. Se trata del deber ser, de la ética, del profesionialismo. No estamos de acuerdo que el Ejército construya obras civiles”, reiteró el presidente reelecto de la CMIC Yucatán.

“La importancia del crecimiento económico hace necesaria que estas obras las realice la iniciativa privada. No hay ninguna justificación que el Ejército construya toda la infraestructura importante del gobierno”.

Explicó que las empresas mexicanas son muy ingeniosas, son flexibles y el empresario mexicano es muy resiliente y sabrá superar este gran obstáculo y desafío.

Está seguro que los constructores aguantarían un sexenio más en que el Ejército sea el principal constructor del gobierno, pero no es lo correcto.

“Las autoridades federales tienen que empezar a hacer lo correcto en este país, el gobierno tiene que escuchar a la sociedad, escuchar a la iniciativa privada y tomar las decisiones correctas”, enfatizó.

“El tamaño de la afectación al sector privado de la construcción se ve en las grandes obras. Imagínate y súmale, solo el presupuesto del Tren Maya asciende a más de $500 mil millones aunque debo aclarar que no toda la obra la hizo el Ejército.

Opacidad y falta de transparencia en obras del gobierno de AMLO

“El parque La Plancha se dice que costó de $1,300 a $1,400 millones, no se sabe con certeza porque no hay claridad, no hay información, no hay transparencia ni corresponsabilidad en estas obras.

“Ya construyen el nuevo Hospital O’Horán y anunciaron la remodelación del parque de béisbol Kukulcán.

“¿Qué tiene que ver con la seguridad nacional y el Ejército mexicano una obra de infraestructura deportiva? Absolutamente nada.

“Son cientos de millones de pesos que le restan oportunidad a las empresas mexicanas, no solo a las yucatecas, sin una debida competencia”, puntualizó.

La CMIC apuesta a la obra privada

La CMIC apuesta a la obra privada, como la construcción de la planta industrial de la cervecería Heineken, que empezaría su edificación en 2025 y ya tienen pláticas con los altos directivos de la cervecera para que contrate a empresas locales.

Asimismo, la ampliación del Puerto de Altura de Progreso que no lo hará el gobierno federal, pero sin duda, la contratación del Ejército Mexicano para que realice la infraestructura del gobierno federal afecta el crecimiento del PIB y la economía estatal.

Reeligen a Raul Monforte en la CMIC Yucatán

El maestro Monforte González también habló de la elección interna de la CMIC Yucatán y reconoció que fue muy competida.

Ganó por 45 votos a la otra planilla que encabezó el ingeniero Alfonso G. Cantón Cetina. Él recibió 383 votos a su favor y su competidor tuvo 338.

“Terminamos la elección sin división, se mantiene la unidad y hubo aceptación total de los resultados”, aseguró en rueda de prensa tras rendir protesta para un año más en el cargo.

“La plataforma digital es muy robusta y está blindada ante cualquier intervención. Apenas terminó el conteo felicité a la otra planilla y ellos hicieron lo mismo. Previamente nos comunicamos y platicamos, ambos luchamos por nuestra industria, por nuestras familias, por nuestro estado, por la sociedad yucateca.

Sin riesgo de división

“No veo riesgo de división. Como dije en la asamblea a los socios, desde el primer día que entré, las puertas siempre están abiertas para todos y atenderé los asuntos hasta sus últimas consecuencias. Estamos más unidos que nunca y dispuestos a trabajar fuerte”.

Destacó la alta participación en este proceso interno con casi el 93% de los socios con derecho a voto. Esta alta participación es una garantía de la confianza que tienen los socios en ambos candidatos. Fue un proceso muy limpio, plagado de propuestas y está feliz de que lo hayan reelecto porque la CMIC le ha dado las mayores satisfacciones en toda su carrera profesional.

Agenda de Trabajo para el período 2024-2025

Recordó que la Agenda de Trabajo para el período 2024-2025 es continuar con el abatimiento del déficit de mano de obra, la modernización tecnológica y digitalización en las empresas, más eficiencia en el trabajo y mayor inversión en infraestructura.

También se proponen gestionar mayor apertura y transparencia para que participen en las obras de gobierno y privada porque los socios tienen capacidad y experiencia para realizar obras de calidad.

El primer período del ingeniero Raúl Monforte González fue por 2 años y en esta reelección será por un año. Para febrero de 2025 dejará el cargo en forma definitiva.

Tras rendir protesta ante la asamblea general y el representante de la CMIC nacional, Jesús Abud Saldívar, de inmediato entró en funciones junto con su directiva.

Sus principales colaboradores son: Miguel Ángel Navarrete Guevara, secretario; Cindy Margarita González Cruz, tesorera; y las vicepresidencias donde quedó fuera el ingeniero Alfonso G. Cantón, quien tenía la cartera de Enlace Legislativa, que hoy ocupa David Jesús Valencia Cabrera.