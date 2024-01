El conflicto de la Alianza de Camioneros de Yucatán pudiera entrar hoy en la vía de solución, con el inicio de la negociación del pago que le corresponde a los primeros 170 trabajadores que ya documentaron lo que les adeudan, además de su liquidación, por eso desde ayer dejaron de retirar camiones del servicio de transporte de pasajeros y liberaron unidades, además de los vehículos particulares de los directivos.

José Cabrera Villamil, líder del sindicato de trabajadores de la Alianza de Camioneros, dijo que incluso ayer mismo, sin liberar las instalaciones que mantienen tomadas, permitieron el acceso al personal administrativo el cual retiró la documentación para empezar a “cuadrar la información”, y cubrir los pagos a los sindicalizados.

“Ya pareciera que todo empieza a encausarse a una solución que beneficie a ambas partes, pero no entregaremos las instalaciones, hasta no tener ya los resultados y ver que cumplan con lo que se acuerda, y si no nos cumplen entonces retomaremos la retención de camiones y otras medidas, que podrían ser hasta el cierre del centro histórico de la ciudad”, afirmó.

Además, señaló que aun cuando Arturo Rodríguez Berzunza, presidente de la Alianza de Camioneros, no se ha vuelto a presentar y no cumplió con el acuerdo de acudir a la reunión de anteayer, los abogados de la empresa Mario Bolio Granja y Armín Peraza Ramírez, así como el apoderado legal Francisco Manzanero acudieron alrededor de las 13:30 horas y reanudaron las pláticas con ellos.

“Ese mismo día le entregamos a los abogados también el pliego petitorio de nuestras demandas para que sobre ellas mañana (por hoy viernes) nos traigan propuestas y empecemos a negociar las condiciones en las que se harían los pagos y liquidaciones a los trabajadores”, dijo.

La plática del pasado miércoles fue desde las 13:30 hasta las 15:30 horas, en las que el principal acuerdo fue que hoy regresarían para iniciar el proceso de revisión de la situación de cada uno de sus trabajadores y con base en los resultados proceder al pago de lo que les deban y su liquidación, dijo.

También acudió el miércoles por la tarde personal de la Agencia del Transporte de Pasajeros del Estado para dialogar con ellos y les manifestaron el reconocimiento a su lucha, añadió.

Poca afectación a usuarios en el transporte

Sin embargo, les pidieron no afectar el servicio del transporte público con su movimiento, en la medida de lo que les fuera posible.

El líder sindical indicó que les hicieron ver que ya se empezaba a afectar el servicio del transporte, y se hacía notar en las largas filas de usuarios que se formaban en los paraderos en espera de los autobuses para transportarse, lo cual fue constatado por ellos mismos, y por eso desde el mismo miércoles cuando habían retenido más camiones para presionar porque no acudieron los empresarios, decidieron empezar a liberarlos.

Inclusive —continuó— para evitar mayores perjuicios a los usuarios ya no se sacaron del servicio más camiones como habían acordado, permanecerán en posesión de las instalaciones, porque todavía no responden a sus demandas, pero no retendrán más unidades, sino que ya liberaron más.

Cabrera Villamil precisó que incluso ya solo les quedan 22 unidades retenidas, tres menos de las 25 con las que iniciaron el lunes pasado el movimiento.

El entrevistado manifestó que como otra muestra de buena voluntad fue que ayer al mediodía entregaron los 10 vehículos particulares que estaban retenidos y pertenecen a directivos de la Alianza.

Acuerdos para fin de lío transportista

Hasta el momento el conflicto de los camioneros de la Alianza solo ha afectado en un 10% el servicio a los usuarios, las rutas operan con normalidad, pero si fuera necesario se incluirían unidades convencionales para no descuidar el transporte de pasajeros en Mérida, afirmaron ayer en la Agencia de Transporte en Yucatán (ATY).

También advirtieron que, entre las acciones a seguir de acuerdo con la Ley de la Agencia de Transporte de Yucatán están el apercibimiento a la empresa por la falta de servicio en las rutas que se detecten con esta situación y en caso de persistir esta falla en 48 horas se les aplicaría una sanción mediante multas para incorporar unidades.

Ante el conflicto de la Alianza de Camioneros de Yucatán, cuyas instalaciones fueron tomadas desde el lunes pasado por su sindicato, que ante el anuncio de que se vendió este grupo camionero al ADO, reclaman les pague lo que les deben, como 32 semanas de salarios, dos años de vacaciones y otros adeudos además de su liquidación, por lo que también retiraron camiones del servicio, se acudió a la ATY para preguntar sobre las afectaciones y si intervendrá en el asunto.

Al responder señalaron que en relación a la situación de la empresa de autobuses Camioneros Aliados, la agencia se mantiene vigilante de que el servicio de transporte para los 90 mil usuarios de las 34 rutas que maneja la empresa se otorgue a los usuarios con normalidad.

Añadieron que a esa empresa le atañe únicamente dar el servicio en una parte del sector sur de la ciudad, y se deriva de un acuerdo de cesión de derechos entre las empresas Camioneros Aliados y Grupo Mobility ADO.

Destacaron que actualmente Camioneros Aliados se encuentra prestando servicio en esa parte de la ciudad, y que de toda la zona sur únicamente 30 unidades no operaban (en el sindicato informaron que eran solo 22 las que mantienen encerradas, ya habían liberado las demás), lo que representa una afectación del 10% al servicio y el resto de las rutas operaban con normalidad.

Parte de las unidades de la Alianza de Camioneros retenidas por sus sindicalizados

La agencia reiteró su compromiso con los usuarios y anticipó que en caso de una afectación intervendrá en el ámbito de sus facultades y en caso de que se requiera incorporando unidades convencionales de otras rutas.

En cuanto al conflicto interno donde un sector de la empresa está en descontento, la agencia informó que el día anterior tuvieron un acercamiento con ellos, donde se les ofreció una vinculación con instituciones públicas que puedan asesorarlos, adicional a esto la empresa llegó a un acuerdo con este grupo para realizar mesas de trabajo que permitan resolver la situación.

Para resolver dudas y levantar reportes acerca del servicio se pone a su disposición el número 072, así como el correo queja.transporte@yucatan.gob.mx y el servicio de mensajería instantánea ChatBus mediante WhatsApp al 9991-65-24-74.

Lee también: El sindicato libera autobuses de la Alianza de Camioneros de Yucatán

Conflicto en la Alianza de Camioneros “ya tiene un matiz político”, dice su presidente

Se agrava el conflicto de la Alianza de Camioneros de Yucatán; retiran más unidades